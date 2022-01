Cengiz Koçak: İnsanların hayatında trafik diye bir gerçeklik var... Benim eve uçmam 1 dakika sürüyor

Haberin Devamı

Fethiye Ölüdeniz’deki Babadağ Teleferik’in genel müdürü Cengiz Koçak’ın ilginç bir özelliği var. Koçak yazın işinden evine 1.965 metre yükseklikten atlayış yaparak gidiyor. Kışları 1.700-1.900 metre arası yükseklikte kar olması nedeniyle, atlayış ve uçuşlarına 1.200 metreden devam ediyor. Dünyada işinden evine wingsuit ile giden ilk ve tek kişi olduğunu söyleyen Koçak, Türkiye’de wingsuit’le atlanabilir noktaları tespit ederek bu sporun ülkemizde gelişmesine de katkı sağlıyor.

İşinden evine wingsuit ile atlayarak giden dünyadaki tek kişi sizsiniz herhalde...

Evet, dünyada bunu yapan ilk ve tek kişiyim. Buraya ilk geldiğimde evimin olduğu yerle en yüksek tepe olan 1.965 metrenin arasındaki koordinasyona bakıp, oradan oraya wingsuit ile uçarım, sonra da paraşüt açıp evimin önüne inebilirim diye düşündüm. Matematiksel olarak bu hesabın doğru olduğunu gördüm. Sonra da bunu yapmaya başladım.

Ekstrem sporlara ilginiz var mıydı?

7 yaşında paraşütçü olmaya karar vermiştim. 2011’de base jumping sporuna başladım Karanlık Kanyon’da. Daha sonra da wingsuit’i öğrenmek için Kaliforniya’ya gittim ve iki ay wingsuit eğitimi aldım. Dünyanın en iyi yerlerinden atlayışlar yapıp Türkiye’ye döndüm. Bu topraklarda uçurumlar tespit edip atlayışlar yaptım. Yaklaşık 45 nokta tespit ettim Türkiye’de. Bu noktalar dünya base jumping haritasına girdi.

Yaz-kış, her gün atlayış yapıyor musunuz?

Evet, hemen her gün atlarım. Bugüne kadar 9 bine yakın atlayışım var. Dünyada atlamadığım uçak yok. Uçan her türlü cisimden atladım. Ayrıca anten, köprü, uçurum gibi duran her türlü cisimden de paraşütle atladım.

Tepkiler nasıl?

Yakınlarım benim normallerime alışıklar. Onların hayatında çok normal. Kız arkadaşım şunu söylemişti: “Normal bir insan, yolu gözler, ben havayı gözlüyorum.” Evinden işine giderken navigasyondan trafik nasıl diye bakan kitlelerin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. İnsanların hayatında trafik diye bir gerçeklik var, gökyüzündeyse benden başka kimse yok. Evden işe teleferikle 15 dakikada gidiyorum, işten eve uçmam 1 dakika sürüyor.

Yurtdışından sizin tespit ettiğiniz noktalardan atlamaya gelenler oluyor değil mi?

Evet, yurtdışında bu spora olan ilgi daha fazla, ekstrem spor meraklılarının Türkiye’ye geldiklerinde aradıkları ilk kişi benim. Paylaştığım bilgileri takip edip bulduğum noktalardan atlayış yapıyorlar. Yurtdışında haberlerimin çıkmadığı gazete kalmadı neredeyse. Ayrıca Almanya’daki ‘Kim 500 Milyar İster’ tarzı bir yarışmada bu yaptığım şey de ‘soru’ olarak çıktı.

Dünyada en çok nerelerde yapılıyor wingsuit ile atlayış?

En çok Alpler, İsviçre, Fransa, İtalya’nın kuzeyi, Amerika’nın Uttah bölgesinde yapılıyor. Aslında dünyada çok yer var. Fakat spor az insan tarafından yapıldığı için keşfedilmiş alan sayısı az. Benim Türkiye’de 45 nokta tespit etmem bu yüzden çok önemli.

Türkiye ekstrem spor meraklıları için bir merkez olur mu?

Ölüdeniz ve Babadağ adrenalin sporları açısından büyük potansiyel taşıyor. Geçen yıl pandemiye rağmen 167 bin uçuşla rekor kırdı. Bugüne kadar en yüksek uçuş 2019 yılıydı 166 binle. 2022 yılındaysa 200 bin uçuş bekliyoruz. Teleferik büyük katkı sağladı. Hiç tanıtım yapmadan 80 bin kişiyi taşıdık.

Projeleriniz neler?

Babadağ Teleferik bünyesinde kuracağımız bir macera parkı var. Herkesin güvenli ortamda adrenalini tadabilmesini istiyoruz.

Bu sporun meraklılarına ne önerirsiniz?

“Yapmasınlar” derim. Henüz ilkel bir spor. Karşınıza yönetmesi mümkün olmayan riskler çıkabilir. Uçaktan wingsuit atlayışı ya da yamaç paraşütü tavsiye ederim.

UÇUŞ KIYAFETLERİ KİŞİYE ÖZEL

- İlk wingsuit kıyafetinin 1917’de Fransa’da uçuş meraklısı bir terzi tarafından dikildiği biliniyor.

- Dağlardan atlayış yapan wingsuit pilotlarının gerçekleştirdiği uçuşlara ‘wingsuit base’ adı verilirken, aynı giysiyle uçaktan atlamaya ‘wingsuit skydive’ deniyor.

- Base jump’a geçmeden önce kişinin en az 500 skydive atlayışı yapması gerekiyor.

- Wingsuit ile uçmak isteyenlerin ağırlığı 45-90 kg boyuysa en fazla 1.90 olmalı.

- Hava geçirmeyen kıyafetler kişiye özel tasarlanıyor, başkasının kıyafetiyle uçulamıyor.