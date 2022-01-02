Bu sefer vazgeçmeyelim, o kararı hayata geçirelim!

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Malum, 2021’de yüzümüz pek az güldü. Fakat her yeni yıl yeni bir umut demek işte! Çerkestavuğunun ceviziyle içpilavın kestanesi için çarşıda dolanmak, ışıl ışıl süslenmiş vitrinlere bakıp sevdiklerimiz için çam sakızı çoban armağanı hediyeler seçmek, bir sofranın başında toplanıp tombala oynamak bile yetiyor insanın içini kıpır kıpır etmeye...

Ve insan her yeni yıl vakti kendini yenilemek, geliştirmek, daha iyi bir versiyonunu ortaya çıkarmak istiyor, mesneti umut olan o cesaretle...

Bu sene yeni yıl kararlarını sorduğumuz kişiler arasında yaşı 10 olan da var, 60 olan da... Çok yoğun çalışan da var, ormanda köpeğiyle uzun yürüyüşler yapan da... Daha fazla sosyalleşmek isteyen de var, 2022’yi içine dönmek için bir fırsat sayan da... Fakat hepsinde ortak bir özellik mevcut; o da pırıl pırıl bir umut...

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Mesela “Daha çok sıcak çikolata içeceğim. Daha çok ‘slime’ oynayıp kitap okuyacağım” diyor 7 yaşındaki Maya Soley. Ve kendisi küçük, eğlencesi büyük listesiyle hepimize ilham veriyor.

“Bir yuva kurup kendi çocuklarımı sevmek, onları yetiştirmek istiyorum” diyen köy öğretmeni İhsan Kartoğlu (25) ailenin kıymetini hatırlatıyor.

“Kendimi mutlu ve ait hissettiğim yerlerde olmak istiyorum” diyen 24 yaşındaki Merve Honca ve “Bu yıl daha sağlıklı bir yaşama adım atmayı planlıyorum” diyen 38 yaşındaki Özde Dinç’in hedefleri muhtemelen milyonların ortak arzusu...

“2022 kararım daha kararlı olmak. Artık her yıl, üzerine yeni sorunlar koyarak geliyor. Bu yüzden yeni açılan cephelerde hayata karşı dik durabilmek ve savaşabilmek için hazır olmaya kararlıyım” diyen 41 yaşındaki itfaiyeci Bulut Özatik de bedenen olduğu kadar psikolojik açıdan da güçlenmenin kendisi için ne kadar önemli olduğuna değiniyor.

Mutlu olmak, stresi azaltmak, kendine vakit ayırmak, sağlıklı beslenmek, spor yapmak, faydalı bir alışkanlık edinmek, tiryakiliklerden kurtulmak, işaret dili öğrenip toplumda daha fazla kişiye temas etmek veya yemek kursuna başlayıp sevdiklerimize nefis yiyecekler hazırlamanın yollarını öğrenmek... Yeni yıl kararını sorduğumuz 100 kişi de farklı başlıklarda da olsa en nihayetinde kendine yeni bir şeyler katmak, gelişmek ve değişmek istiyor.

Biz de en çok başarmak istenen kararları daha kolay uygulamak için ne yapmamız gerektiğini uzmanlara sorduk. Bu kararları uygularken bize destek olabilecek mobil uygulamalardan bazılarını seçtik.

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%3 ’ÜN KARARI

KÖTÜ ALIŞKANLIKLARINDAN KURTULMAK

“Yeni yılda sigarayı bırakmak ve bir film yazmak istiyorum. Bir de sağlıklı kalmaya çabalayacağım.” Murat Mahmutyazıcıoğlu, 42, yönetmen

“Öncelikle bu yıl sigarayı bırakmaya karar verdim. Ayrıca İstanbul’dan göç edip daha küçük bir kasabada daha stressiz bir hayat yaşamak istiyorum.” Esra Durmaz, 40, pet market sahibi

“Sigarayı bırakacağım.” Erkan Aktuğ, gazeteci

“ZARARLININ YERİNE FAYDALISINI KOY”

Onur Noyan, NPİSTANBUL Beyin Hastanesi AMATEM Kliniği psikiyatri uzmanı

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Çalışmalara göre kötü alışkanlıklardan kurtulmak isteyenlerin yarısından fazlası bunda başarılı olamıyor. Çünkü değiştirmek istedikleri zararlı davranışın yerine sağlıklı bir davranış koymuyorlar.

Günümüzde sigara, alkol, hareketsiz yaşam, tırnak yeme, sosyal medya gibi pek çok bağımlılık türü var. Bunlardan kurtulmak için atılması gereken ilk adım, davranışın nedenini ve tetikleyicilerini tespit etmek. Profesyonel yardım almak bunu kolaylaştırır.

Özetle; farkına var, davranışın altındaki sebepleri keşfet, değişim için karar ver, minik adımlar at, acele etme, sabret

ve gerçek olsun!

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Alışkanlıkları değiştirmeye yardımcı uygulamalar:

Sigarayı Bırak Sağlıklı Yaşa, Kwit-Sigara İçmeyi Bırak, Productive (Alışkanlık takibi), Habitica (Yeni alışkanlığı sürdürme oyunu)

%32 ’NİN KARARI

RUHUNU BESLEMEK

“Mutlu olacağım hiçbir şeyi ertelememe kararım, kendime yeni yıl hediyem...” Saffet Emre Tonguç, 55, gezgin, Hürriyet yazarı

“Hislerime daha çok güvenmek...” Dilan Bozyel, 36, fotoğrafçı

“Bu yıl özellikle stres yönetimi ve stresi azaltma tekniklerini öğrenmeyi planlıyorum. Stresle başa çıkmak için yoga, meditasyon veya herhangi bir spor dalına başlamak, bu alanlarda kendimi geliştirmek yeni yıl kararım.” Melis Yılmaz, 29, gazeteci

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“Geçmişi ve geleceği düşünmeden, sadece anın getirdiklerini yaşamak ve hissetmek...” Toprak Dal, 22, öğrenci

“Hayatımda artık negatife yönlendiren hiçbir düşünceye ve insana yer vermeyeceğim.” Elif Yıldız, 22, öğrenci

“Başkalarına gösterdiğim şefkati kendime de göstereceğim.” Özge Şengün, 29, klinik psikolog

“Kendim için mutlu olacağım.” Alara Albayrak, 22, avukat

“Kendime ve aileme daha çok zaman ayırmak...” Ceylan Atınç, stilist

“MEDİTASYONA AŞAMALI BAŞLAYABİLİRSİNİZ”

Dr. Zümra Atalay, MEF Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü Başkanı

Beden, zihin, ruh bütünlüğü için meditasyon etkili bir yöntem. Meditasyona aşamalı olarak başlamanızı öneririm. Bir anda 20-30 dakikalık uygulamalara girişmeyin. Onun yerine günlük yaşamınıza ufak farkındalıklar eklemek, sonra süreyi arttırarak düzenli meditasyon yapmaya çalışmak daha çok işe yarar.

Aslında meditasyona, ‘sadece durarak’ da başlayabilirsiniz. Gün içinde kendinizi çok yorgun hissettiğinizde sadece durup nefesinize odaklanın. Daha sonra buna farkındalık çalışmaları ekleyebilirsiniz. O an ne deneyimliyorsanız, yargılamadan sadece tanımlayabilirsiniz. “Şu anda hayal kırıklığı hissediyorum”, “Bedenimde bir ağrı yükseliyor”, “İçimde bir öfke beliriyor” gibi... Önemli olan kaçınmadan, yargılamadan tanımlamak.

Yapılandırılmış meditasyon çalışmaları için ses kayıtları veya uygulamalar kullanabilirsiniz.

Stres azaltmaya, meditasyon yapmaya yardımcı uygulamalar:

Meditopia (Meditasyon, nefes egzersizleri, bilinçli farkındalık çalışmaları), Calm (Uyku, meditasyon, odaklanma ve sakinleşme egzersizleri)

%21 ’İN KARARI

KİTAP OKUMAK, KURS ALMAK

“Mehmet Erdener’in online gerçekleştirdiği ‘Güzeli Arayan Ders’lere katılmak...” Ali Tufan Koç, gazeteci

“Yeni yılda daha çok futbol oynayacağım ve daha çok kitap okuyacağım.” Kerem Çavuşoğlu, 10, öğrenci

“Yeni yılda televizyon karşısında daha az zaman geçirip daha çok okumak, sahip olduklarımla mutlu olup ‘an’da kalmak istiyorum.” Tuğçe Çalımlı, 36, arkeolog

“Mantar yetiştirmeyi öğreneceğim.” Aynur Sele, 48, doktor

“NFT ve metaverse gibi yeni nesil teknolojilerle ilgili daha fazla okuma yapmak...” Furkan Lüleci, dijital içerik üreticisi

“El yazım çok bozuldu, her gün birkaç sayfa yazmak istiyorum. Elleri çalıştıran başka hobiler de edinebilirim.” Selda Asil, 45, emlakçı





“İşaret dili öğreneceğim.” Zerrin Aydın, 61, hemşire

“Yemek ve İspanyolca kursuna gitmek istiyorum.” Ayşegül Kıran, 32, mağaza sorumlusu

“Bu yıl DJ’lik kursuna gitmeye karar verdim. Yeni yılda müzik yapmak istiyorum.” Sinan Dereci, 36, mağazacı

Yeni bir şey öğrenmeye yardımcı uygulamalar:

Storytel (Skitap ve e-kitap), Raf (Film, dizi, kitap önerisi), Neoskola (Çevrimiçi sertifikalı eğitimler), Udemy (Videolarla eğitim), Duolingo (Yabancı dil), Yousician (Enstrüman çalmak), Simply Piano (Piyano), Coach Guitar (Gitar)

%23 ’ÜN KARARI

DAHA SAĞLIKLI BİR HAYAT

“Düzenli beslenmek, daha çok hareket etmek, yeni diziler ve güzel müzikler keşfetmek.” Rachel Araz, 33, influencer

“Düzenli spora gitmek. Sosyal medyayı daha akıllıca kullanmak. Sağlığıma daha çok dikkat etmek.” Bilge Yenigül, 25, oyuncu

“Daha sağlıklı yaşayacağım. Benim için en önemlisi sağlık. Ailemle beraber çok sağlıklı olup bol bol gezmek.” Fatma Nazik, 65, emekli

Boksa başlamak istiyordum ama kurs fiyatları çok pahalı. Sanırım kum torbası alacağım.” Atalay Mert, 29, yazılımcı

“Bu sene hem sağlıklı besleneceğim hem de açık havada yürüyüşler yaparak yaza fit gireceğim. Glüteni hayatımdan çıkaramıyorum ama en aza indireceğim.” Gizem Coşkunarda, 35, gazeteci

“Daha çok su içeceğim.” Deniz Ataşen, 40, gıda mühendisi

“Arabamı satıp bisikletli hayata geçmek...” Adem Melek, 40, mühendis

“BEDENİMİZ ÇİKOLATA YERİNE ROKA İSTER”

İlker Çağlayan, sporcu beslenmesi uzmanı, ‘Habit’in kurucusu

Yolunda gitmeyen şeyleri değiştirmek için önce beslenme ve düşünme alışkanlıklarımızı, daha sonra egzersiz alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerek. İşe beslenmeden başlamak önemli çünkü sindirim, hormonal denge ve bağırsak sağlığı sadece kilomuzu değil,

ruh halimizi de belirliyor. Beslenme alışkanlıklarının iyi yönde değişmeye başlamasıyla artık egzersiz ve meditasyon çalışmaları yapmak çok daha kolaylaşıyor.

Bağırsaklarımızı doğru beslediğimizde enerjimiz yükseliyor, iyi uyuyoruz, bağışıklık sistemimiz güçleniyor ve hücrelerimizi besleyen gıdalara karşı ilgimiz artıyor. Bedenimiz bisküvi-çikolata gibi gıdalar yerine yumurta, roka, maydanoz, dereotu gibi sebzeler istemeye başlıyor.

Amacımız artık kalori hesabı yapmak olmamalı. Yiyecekleri keyif verici madde olarak değil de bedenimiz için yakıt olarak gördüğümüzde; ömür boyu mutlulukla, zorlanmadan uygulayabileceğimiz bir beslenme ve egzersiz sistemini hayatımıza yerleştirebiliriz.

Spor ve diyet yapmaya yardımcı uygulamalar:

Nike Training Club (Fitness), Freeletics (Fitness), BetterMe (Su, spor ve kalori takibi, menü önerileri), İyi yaşa (Beslenme ve spor), YAZIO (Kalori sayacı), Down Dog (Yoga)

%18 ’İN KARARI

GEZMEK, EĞLENMEK, YENİ YERLER KEŞFETMEK

“Bu seneyi sevdiğim insanlarla daha çok zaman var ederek; daha fazla orman, dağ, deniz görerek ve şarkılarımızı söyleyerek geçirmek isterim.” Kalben, 35, şarkıcı ve söz yazarı

“Çocuklarıma daha çok zaman ayıracağım. Motorum Çiçek Abbas’la daha çok gezeceğim.” Sinan Kunter, 38, TV programcısı

“Benim yeni yıl kararım kendimi keşfetmek için uzun bir yolculuğa çıkmak.” Ali Burak Ceylan, oyuncu

“Henüz ayak basmadığım ülkelerde yeni hikâyelerin peşine düşmek ve epeydir hayalimde olan bir seyahat kitabı için ilk adımı atmak istiyorum.” Nurgül Büyükkalay, 39, akademisyen ve gezgin

“İstanbul’dan bıktım, Anadolu’yu köy köy gezme kararı aldım.” Emre Meyrili, 34, kuru temizlemeci

“Pandemide çok sevdiğim festivallere, konserlere uzak kaldım. Sonar Barcelona’ya (müzik festivaline) gitmek ve Coldplay’i daha önce gitmediğim bir şehirde izlemek istiyorum.” Meltem Fıratlı, gazeteci





“Hindistan’a gitmek, pandeminin ruhumda yarattığı ağırlıklardan kurtulmak, seyahatim sırasında karşılaştığım seslerle ilgili küçük bir video projesi yapmak...” Uygar Taylan, gazeteci

“Doğu Ekspresi’ne binip Kars’a gideceğim.” Pınar Caner, 51, doktor

Seyahat etmeyi kolaylaştıracak uygulamalar:

Rome2Rio (Seyahat planlama), SET Saffet Emre Tonguç (Sesli rehber), HotelTonight (Uygun fiyatlı, son dakika otel rezervasyonu), Maps.me (Çevrimdışı harita), Couchsurfing (Ücretsiz konaklama)

%9 ’UN KARARI

GÖNÜLLÜLÜK, DOĞAYI KORUMAK

“Bahçemle daha çok ilgileneceğim. Köpeğim Paşa’nın arkadaşlarına yani evimizin yakınındaki sokak hayvanlarına daha çok bakacağım. Daha fazla doğanın içinde olacağım.” Sevilay Esenler, 54, ev kadını

“Yardım kuruluşlarında gönüllü çalışmak istiyorum.” Ata Yalvaç, 17, öğrenci

“Toplumsal fayda için gönüllülük esaslı bir işin içinde olmayı planlıyorum.” Gülay Barbaros Altan, gazeteci

“Daha çok hayvanın hayatına dokunabilmeyi istiyorum.” Başak Güneşen, 22, öğrenci

“Hayvansal ürünleri azaltmak...” Elif Nida Zafer, 27, diyetisyen

“Çevre ve iklim konusunda bazı sosyal projelerde aktif olarak çalışacağım.” Refiye Erişçi, 57, yönetici

“Daha az haber dinlemek, tasarrufa devam etmek, resim yapmaya daha da fazla vakit ayırmak... Bahçeyi daha az su isteyen bitkilerle dönüştürmek, yaz-kış bostanımızı büyüterek çeşidini arttırmak, köyümüzdeki ihtiyaç sahibi komşularımızla kooperatifte ne yapabiliriz diye kafa yormak...” Fem Güçlütürk, Labofem’in kurucusu





Sürdürülebilirliği destekleyen uygulamalar:

Yenir (Gıda israfını önlemek), EarthHero (Bireysel karbon ayak izi ölçümü ve öneriler), Ecosia (Aramalarınızı ağaca dönüştüren arama motoru), Ecowake (Sabah kurduğunuz saatte ertelemeden kalkarsanız bir tohum ekiyor), Good On You (Moda markalarını çevre, hayvan ve insan hakları açısından değerlendiriyor), Brightly (Çevre bilinciyle yaşama rehberi), HowGood (Sürdürülebilir gıda markaları)

%13 ’ÜN KARARI

ÇALIŞMAK, KAZANMAK, BİRİKTİRMEK

“Bir tiyatro metni yazıp sahnelemek ve kendi romanlarımdan birini uzun metraj film olarak beyazperdede görmek istiyorum.” Gülşah Elikbank, 40, yazar, sanat yönetmeni

“Bu sene bütçe planlaması yapacağım, daha önce hiç yapmamıştım.” Ferda Kutlu, 50, satış müdürü

“Bu yıl okulumda birinci olmak için çalışacağım.” Egehan Güngör, 7, öğrenci

“Bu sene her senekinden daha çok para kazanmak istiyorum.” Deniz Anat, 42

“Gereksiz şeylere para harcamayacağım.” Serra Hergüner, 24, e-ticaret uzmanı

“Bir iş kuracağım.” Hasan Baykal, 24, öğrenci

“Taksiciliği bırakıp daha fazla kazanabileceğim bir işe geçmek. Çocuklarımın rahat edeceği bir siteye taşınmak...” Özer Ay, 44, taksici





“KENDİNİZE BİR TASARRUF ARKADAŞI BULUN”

Finansal okuryazarlık girişimcisi, ‘Moneye’ kurucusu Özlem Denizmen

2021 yılında kıyafete toplam ne kadar harcadığınızı biliyor musunuz? Muhtemelen hayır. Önümüzde bembeyaz sayfayla açılan bir 2022 var. Bu yıl tek tek, nereye, ne harcadığınızı not tutun.

Her ay otomatik ve düzenli yatırım yapın. İster 100 lira olsun ama paranızın bir kısmı sürekli çalışsın.

En iyi birikim arkadaşla olur. Kendinize bir tasarruf arkadaşı bulun. Onu arayıp 2022’de beraber biriktirmeyi önerin.

Hayatınızdaki anlam dolu anların, kişilerin, şeylerin oranını arttırın. Bunlar arttıkça harcamalarınız düşer ve tasarruf etmeniz kolaylaşır.

Her borç ödenir. Siz yeter ki yazılı plan yapın, çözüme kenetlenin.

Para biriktirmeye yardımcı olacak uygulamalar:

Moneye, Mint (Harcama takibi), Defter (Bütçe planlama), FamZoo (Çocuklar için bütçe yönetimi, İngilizce)

%7 ’NİN KARARI

AŞK, İLİŞKİLER, EVLİLİK VE ÇOCUK

“Âşık olmak! Gerçekten âşık olmayı özledim. Tabii mümkünse karşılıklı olmasını dilerim.” Tuğçe Durak, influencer

“Yeni yılda kısmet bulup evleneceğim.” Faruk Arıcı, 24, avukat

“Evlenmesem de çocuk sahibi olacağım.” Filiz Bayram, 38, pazarlamacı

“Yeni yılda mutlu bir aile kurmak istiyorum.” Engin Esmer, 30, berber

“2022 yılı sonunda ticareti bırakıp kendimi aileme adayacağım. Dükkânı sattıktan sonra memlekete gidip huzurlu bir hayat yaşayacağım.” Kadir İpek, 50, bakkal

“Bu yıl içinde evlenmeye karar verdim.” Nurhayat Sadıçoğlu, 39, mali müşavir

“Çocuklarıma daha fazla vakit ayıracağım.” Seher Türkyılmaz, 38, kuaför





“AKLIMIZIN OKUNMASINI BEKLEDİĞİMİZ İLİŞKİLERDE MUTSUZ OLUYORUZ”

Psikolog Dr. Gizem Sürenkök

Hedeflerimizi destekleyen, bizi kısıtlamayan ve kendimiz gibi olmamıza imkân tanıyan insanlarla ilişki kurmak önemli. Bizi anlayan ve değiştirmeye çalışmayan, kendimizi güvende hissettiren kişiler sayesinde hayatta yol alabiliyor, kendi değerimizi koruyabiliyoruz.

Bunun dışında, birbirimizle daha açık bir iletişim kurmamız çok önemli. Aklımızın okunmasını beklediğimiz ilişkilerde mutsuz oluyoruz.

Kendi ihtiyaçlarımızı dile getirirken karşımızdaki kişinin de sınırlarına saygı duyduğumuz bir denge belirleyebilmemiz ilişkimize dair daha iyi hissetmemizi sağlıyor.

Tartışmalar esnasında karşımızdaki kişiye daha sakin ve şefkatli bir ses tonuyla, vücut diliyle yaklaşmamız iletişimimizi kuvvetlendiriyor.

Yeni insanlarla tanışmak, flört etmek için uygulamalar:

OkCupid, Bumble, Happn, Tinder, Badoo, Lovoo, Inner Circle, The League