Bu şarkılarla ev partiniz unutulmazlar arasına girecek

Yılbaşında dışarının kalabalığı ve karmaşasından bunalanlar için evde dostlar ve aileyle verilen partiler giderek daha cazip hale geliyor. Bu ev partilerinin en kritik zamanıysa müziğin kontrolünü elinize aldığınız o an oluyor. Özellikle gözler üzerimizdeyken doğru şarkıyı seçmek zorlaşabiliyor. Hele bir de yılbaşı ruhunu yakalamak gerekiyorsa işler karışabiliyor. Bu özel geceyi unutulmaz kılmak için bizim de dinlemekten zevk aldığımız ünlü DJ’lere danıştık ve herkesin enerjisini yükseltecek, yılbaşı eğlencesine uygun şarkılarla dolu çeşit çeşit listeler hazırladık.

Eğlence katsayısı artacak

DJ Cafer Palamut

Seçtiğim bu playlist’te, kendi tarzım olan Afro house parçalara, yılbaşının dinamizmine uygun eklentiler yaparak dinleyicilerin eğlence katsayısını arttırmayı hedefledim. Herkese iyi yıllar diliyorum.

◊ Pawsa-Too Cool To Be Careless

◊ Rampa-Say What

◊ Mili&hoomance-Bella

◊ Arkadyan-Esperanza (Jean Claude Ades Remix)

◊ Raffa Guido-Famax

◊ RBRN-Contigo

◊ Block&Crown-Can’t Get You Out Of My Head

◊ Bruno Be-Friday Night

◊ Loffy-Last Night

◊ Tarkan-Sevdanın Son Vuruşu

(AthosXBerkai Remix)

Klasik, pop, caz, alaturka

DJ Kıvanç Kasar

◊ Louis Armstrong- What A Wonderful World

◊ Frank Sinatra-My Way

◊ P. Diddy, Faith Evans- Missing You

◊ The Zombies-This Will Be Our Year

◊ Andy Williams-It’s The Most Wonderful Time

◊ Jamie Cullum- Show Me The Magic

◊ Athena-Ben Böyleyim

◊ Müslüm Gürses- Tutamıyorum Zamanı

◊ Sezen Aksu-Alaturka

◊ Bülent Ersoy-Sefam Olsun

Ruhunuzu yükseltin

DJ Kaan Yorulmaz

Yılbaşı gecesi yaklaşırken, evde hazırlıklarını tamamlayan ancak çalacak müzik konusunda kararsız kalanlar için buradayım! DJ Kaan Yorulmaz olarak, yeni yıl coşkusunu doruklara çıkaracak hem yerli hem de yabancı şarkılardan oluşan özel bir liste hazırladım. Bu yılbaşı gecesi için önerim, listedeki parçaları temponuza uygun şekilde sırayla çalmanız. Yeni yıl gecesi müzikle ruhunuzu yükseltin, 2025’e mutlu bir başlangıç yapın!

Yerli şarkılar

◊ Tarkan-Geççek

Yeni yıl ruhuna uygun, pozitif enerji dolu bir hit.

◊ Hande Yener-Benden Bir Tane Daha Yok

Dans pistini evinize taşıyacak.

◊ Gülben Ergen, Mustafa Sandal- Şıkır Şıkır

Işıltılı bir yılbaşı için olmazsa olmaz.

◊ Duman-Helal Olsun

Rock tutkunlarına özel bir alternatif.

◊ Ebru Yaşar-Kalmam

Hüzün ve dansı bir arada hissetmek isteyenlere.

◊ Aleyna Tilki- Çevrimiçi Aşk

Yeni jenerasyona uygun, tempolu bir parça.

◊ Zeynep Bastık-Gülü Soldurmam

Gecenin her anına eşlik edecek sıcak bir şarkı.

Yabancı şarkılar

◊ Dua Lipa-Dance The Night

Partinin temposunu yükseltecek bir hit.

◊ The Weeknd&Madonna-Popular

Yılbaşı gecesinin ‘cool’ şarkısı.

◊ Taylor Swift-Cruel Summer

2024’ün izlerini yeni yıla taşımak için.

◊ Calvin Harris&Sam Smith-Desire

Hareketli bir başlangıç

için ideal.

◊ Miley Cyrus-Flowers

Geceyi duygusal bir tonda tamamlamak için.

◊ BLACKPINK-Shut Down

K-Pop esintileriyle eğlenceye yeni bir boyut katın.

◊ David Guetta&Bebe Rexha-I’m Good (Blue)

Yılbaşı partilerinin vazgeçilmezi.

Eski ama unutulmaz şarkılarla nostalji sevenlere

◊ Barış Manço-Hal Hal

◊ Sezen Aksu-Şarkı Söylemek Lazım

◊ ABBA-Dancing Queen

◊ Michael Jackson-Billie Jean

Kendinizi şımartın

DJ, prodüktör Halil Abanoz

2025’e merhaba derken, evinizdeki müzik sahnesinin kontrolü tamamen sizde! İşte, kimsenin müziğinize karışmaya cesaret edemeyeceği, sizi şımartacak bir yılbaşı listesi.

◊ Tiga-You Gonna Want Me

◊ Boy Harsher-Westerners

◊ Local Suicide&Skelesys-Faster Faster

◊ Franz&Shape vs NOIA-The Man Who Paid Before

◊ Adonis-We’re Rocking Down the House (1986)

◊ Kiko-Italomatic (The Hacker Remix)

◊ Plastique de Rêve-Rodeo Mechanique

◊ Sil-Windows 98

◊ Hawke-Sticky Trumpets

◊ Gunjah-Black Quartett

◊ Abanoz-Bass Mechanic

Erkekler de davetli

Meltem Fıratlı

Hürriyet Ekler editörü

Taylor Swift turnesinde uğradığı şehirlerde ekonomiyi canlandırdı; Charlie xcx, ‘Brat’ albümüyle popüler kültürü de etkisi altına aldı. Kadın şarkıcıların başarılarını konuştuğumuz bir yılı geride bırakırken yine onların şarkılarıyla partilemeye ne dersiniz?

◊ Taylor Swift-The Smallest Man Who Ever Lived

◊ Billie Eilish-Chihiro

◊ Simge-Önümüz Yaz

◊ Chappell Roan-Good Luck, Babe!

◊ Melike Şahin-Canın Beni Çekti

◊ Sabrine Carpenter-Espresso

◊ Hande Yener-Damla

◊ Rose, Bruno Mars-APT.

◊ Charli xcx-365