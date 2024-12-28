Bu şarkılarla ev partiniz unutulmazlar arasına girecek

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Eğlence katsayısı artacak
DJ Cafer Palamut
Seçtiğim bu playlist’te, kendi tarzım olan Afro house parçalara, yılbaşının dinamizmine uygun eklentiler yaparak dinleyicilerin eğlence katsayısını arttırmayı hedefledim. Herkese iyi yıllar diliyorum.
◊ Pawsa-Too Cool To Be Careless
◊ Rampa-Say What
◊ Mili&hoomance-Bella
◊ Arkadyan-Esperanza (Jean Claude Ades Remix)
◊ Raffa Guido-Famax
◊ RBRN-Contigo
◊ Block&Crown-Can’t Get You Out Of My Head
◊ Bruno Be-Friday Night
◊ Loffy-Last Night
◊ Tarkan-Sevdanın Son Vuruşu
(AthosXBerkai Remix)
Klasik, pop, caz, alaturka
DJ Kıvanç Kasar
◊ Louis Armstrong- What A Wonderful World
◊ Frank Sinatra-My Way
◊ P. Diddy, Faith Evans- Missing You
◊ The Zombies-This Will Be Our Year
◊ Andy Williams-It’s The Most Wonderful Time
◊ Jamie Cullum- Show Me The Magic
◊ Athena-Ben Böyleyim
◊ Müslüm Gürses- Tutamıyorum Zamanı
◊ Sezen Aksu-Alaturka
◊ Bülent Ersoy-Sefam Olsun
Ruhunuzu yükseltin
DJ Kaan Yorulmaz
Yılbaşı gecesi yaklaşırken, evde hazırlıklarını tamamlayan ancak çalacak müzik konusunda kararsız kalanlar için buradayım! DJ Kaan Yorulmaz olarak, yeni yıl coşkusunu doruklara çıkaracak hem yerli hem de yabancı şarkılardan oluşan özel bir liste hazırladım. Bu yılbaşı gecesi için önerim, listedeki parçaları temponuza uygun şekilde sırayla çalmanız. Yeni yıl gecesi müzikle ruhunuzu yükseltin, 2025’e mutlu bir başlangıç yapın!
Yerli şarkılar
◊ Tarkan-Geççek
Yeni yıl ruhuna uygun, pozitif enerji dolu bir hit.
◊ Hande Yener-Benden Bir Tane Daha Yok
Dans pistini evinize taşıyacak.
◊ Gülben Ergen, Mustafa Sandal- Şıkır Şıkır
Işıltılı bir yılbaşı için olmazsa olmaz.
◊ Duman-Helal Olsun
Rock tutkunlarına özel bir alternatif.
◊ Ebru Yaşar-Kalmam
Hüzün ve dansı bir arada hissetmek isteyenlere.
◊ Aleyna Tilki- Çevrimiçi Aşk
Yeni jenerasyona uygun, tempolu bir parça.
◊ Zeynep Bastık-Gülü Soldurmam
Gecenin her anına eşlik edecek sıcak bir şarkı.
Yabancı şarkılar
◊ Dua Lipa-Dance The Night
Yabancı şarkılar
◊ Dua Lipa-Dance The Night
Partinin temposunu yükseltecek bir hit.
◊ The Weeknd&Madonna-Popular
Yılbaşı gecesinin ‘cool’ şarkısı.
◊ Taylor Swift-Cruel Summer
2024’ün izlerini yeni yıla taşımak için.
◊ Calvin Harris&Sam Smith-Desire
Hareketli bir başlangıç
için ideal.
◊ Miley Cyrus-Flowers
Geceyi duygusal bir tonda tamamlamak için.
◊ BLACKPINK-Shut Down
K-Pop esintileriyle eğlenceye yeni bir boyut katın.
◊ David Guetta&Bebe Rexha-I’m Good (Blue)
Yılbaşı partilerinin vazgeçilmezi.
Eski ama unutulmaz şarkılarla nostalji sevenlere
◊ Barış Manço-Hal Hal
◊ Sezen Aksu-Şarkı Söylemek Lazım
◊ ABBA-Dancing Queen
◊ Michael Jackson-Billie Jean
Kendinizi şımartın
DJ, prodüktör Halil Abanoz
2025’e merhaba derken, evinizdeki müzik sahnesinin kontrolü tamamen sizde! İşte, kimsenin müziğinize karışmaya cesaret edemeyeceği, sizi şımartacak bir yılbaşı listesi.
◊ Tiga-You Gonna Want Me
◊ Boy Harsher-Westerners
◊ Local Suicide&Skelesys-Faster Faster
◊ Franz&Shape vs NOIA-The Man Who Paid Before
◊ Adonis-We’re Rocking Down the House (1986)
◊ Kiko-Italomatic (The Hacker Remix)
◊ Plastique de Rêve-Rodeo Mechanique
◊ Sil-Windows 98
◊ Hawke-Sticky Trumpets
◊ Gunjah-Black Quartett
◊ Abanoz-Bass Mechanic
Erkekler de davetli
Meltem Fıratlı
Hürriyet Ekler editörü
Taylor Swift turnesinde uğradığı şehirlerde ekonomiyi canlandırdı; Charlie xcx, ‘Brat’ albümüyle popüler kültürü de etkisi altına aldı. Kadın şarkıcıların başarılarını konuştuğumuz bir yılı geride bırakırken yine onların şarkılarıyla partilemeye ne dersiniz?
◊ Taylor Swift-The Smallest Man Who Ever Lived
◊ Billie Eilish-Chihiro
◊ Simge-Önümüz Yaz
◊ Chappell Roan-Good Luck, Babe!
◊ Melike Şahin-Canın Beni Çekti
◊ Sabrine Carpenter-Espresso
◊ Hande Yener-Damla
◊ Rose, Bruno Mars-APT.
◊ Charli xcx-365