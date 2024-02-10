Bu duman hiç masum değil

Haberin Devamı

‘Daha kısa sürede, daha şiddetli...’

Sigara içerek yıllar içinde oluşabilecek birçok hastalığın elektronik sigara kullanımıyla çok daha kısa sürede ve daha şiddetli yaşandığını gözlemliyoruz. Bu hastalıkların başında bronş aşırı duyarlılığı, akut bronşit, bronşiolit, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), zatürre, hatta yoğun bakım tedavisine ihtiyaç duyulan durumlar gelişebiliyor. Elektronik sigaranın daha az zararlı olduğuna dair yapılan bir çalışma yok fakat daha zararlı olduğuna dair gözlemler artıyor.

(Prof. Dr. Levent Tabak, göğüs hastalıkları uzmanı)

‘Kalpte ritim bozukluğu ve çarpıntı’

Gençler artık çok erken yaşlarda e-sigara deniyor. Elektronik sigaranın pasif maruziyeti bile sigaradan daha zararlı. E-sigara kullananların kalpte ritim bozukluğu ve çarpıntıyla acile ya da polikliniklere başvurduklarını görüyoruz. Ayrıca altta yatan kalp ve akciğer hastalıklarını tetikleyebiliyor. Solunum yolu enfeksiyonlarını da daha sık görüyoruz. (Prof. Dr. Hacer Kuzu Okur, göğüs hastalıkları uzmanı)

Haberin Devamı

‘Damar hücrelerine zarar veriyor’

Elektronik sigara kullanıcılarının felç riski yüzde 70, kalp krizi riski yüzde 60 ve koroner arter hastalığı riski yüzde 40 daha yüksek. Bu istatistikler elektronik sigaranın kalp ve damar hastalıklarına neden olma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. İçeriğindeki propilen glikol ve gliserol ısındığında kanserojen maddeler ortaya çıkıyor. Bu iki madde aynı zamanda inflamatuar etkiye sahip. Ayrıca elektronik sigara aroma ve tatlandırıcıları kimyasal etkileşimlere girerek farklı kimyasallara dönüşebiliyor. Bu kimyasallar inflamasyonla damar hücrelerine zarar vererek ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Elektronik sigara buharının neden olduğu ağır akciğer hasarı artık ‘evali hastalığı/sendromu’ olarak biliniyor. Maalesef ülkemizde de bu vakalar görülmeye başladı.

(Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu adına Doç. Dr. Fatma Arslan)

‘Bir sigara bırakma yöntemi değil’

Elektronik sigara COVID-19 benzeri bir tablo yaratabiliyor. Ateş, öksürük, kanlı balgam, solunum yetmezliği gibi sonuçlar doğuruyor. Elektronik sigaranın bir sigarayı bırakma yöntemi olmadığı 2013 yılında yapılan ECLAT adlı çalışmada kanıtlandı. Sigarayı bırakmaya yardımcı olmuyor hatta sigaraya olan bağımlılığı arttırıyor. Çünkü içine bağımlılık yapan maddeler konuyor.

Haberin Devamı

(Dr. Türkan Özer-Academic Hospital Başhekimi ve iç hastalıkları uzmanı)