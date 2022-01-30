‘Biz de yaz olimpiyatlarındaki gibi madalyalar alabileceğimize inanıyoruz’

Haberin Devamı

Çin’in Pekin kentinde 4-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek 2022 Kış Olimpiyatları’nda 15 dalda yaklaşık 3 bin sporcu mücadele verecek. Türkiye’yi kayakta 6, buz patenindeyse 1 sporcu temsil edecek; Alp disiplini, kayakla atlama, kayaklı koşu ve kısa mesafe sürat pateni branşlarında madalya şansını zorlayacak. Sporcularımız hazırlıklarını, hayallerini, beklentilerini ve sporun onlara kattıklarını anlattı.

‘KAYANLARI GÖRÜP HEVESLENDİM’

Yusuf Emre Fırat, 21, Kayaklı Koşu





Kars, Sarıkamışlıyım. Kayak merkezi evimize yakındı, sürekli kayanları görüp heveslendim. Antrenörümden ilham alarak erken yaşta kayaklı koşuya başladım.

Haberin Devamı

Kış olimpiyatları için bu yaz çok sıkı antrenmanlar yaptım. Erzurum’daki seçme yarışmalarında iki gün üst üste 1’inci oldum.

Her sporcunun hayali kürsüdür tabii ama ilk 40’ın içinde olacağıma inanıyorum. Ülkemizde sadece iki tane Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) onaylı pist var, bu çok az. Yaz sporlarında tesis imkânı çok. Biz diğer ülke sporcularıyla eşit imkânlarda çalışamıyoruz.

Spor yapınca kendinizi özgür hissediyorsunuz. Bütün kötü alışkanlıklardan uzak kalıyorsunuz. Yeni sporcuların çok daha güçlü geleceğine inanıyorum.

En iyi dereceleri: Bosna Hersek Başkan Kupası 1’incisi, Sırbistan FIS Yarışması 2’ncisi, Finlandiya FIS Yarışması 1’incisi

‘AİLEM DE KAYAKÇI, TERCİH ŞANSIM OLMADI’

Berkin Usta, 21, Alp Disiplini





Kayakçı bir aileden geldiğim için bu spora küçük yaşta başladım. Pek bir tercih şansım olmadı. Dolayısıyla babam Yahya Usta’yı kendime örnek aldım. En büyük hedeflerimden biri olimpiyatlara katılmaktı. Şimdiki hedefim de iyi bir performans sergileyerek bayrağımızı daha üst sıralara taşımak. Türkiye’nin de bu branşlarda iddialı olduğunu kanıtlamak, gelecek nesillere umut veren sonuçlar almak istiyorum.

Haberin Devamı

Bizim 250 gün kar üzerinde olmamız gerekiyorsa Türkiye’de kar üzerinde geçirebileceğimiz süre 70-80 gün. Biz de yurtdışı kamplarına giderek farkı kapatmaya çalışıyoruz. Yaz sporlarında durum farklı. Antrenman imkânları oldukça yüksek ve sporcularımız antrenmanlarla kendilerini dünyadaki büyük yarışmalar için hazır tutabiliyor.

En iyi dereceleri: 2016 Fransa Pra Loup Super Combine 3’üncülüğü, 2018-2019 Türkiye Şampiyonası 1’inciliği, 2021 FIS Anatolian Cup 2’nciliği

‘KADININ GÜCÜNÜ ANTRENÖRÜMDE GÖRDÜM’

Ayşenur Duman, 22, Kayaklı Koşu





Kayakla ilkokul 4’üncü sınıfta tanıştım. Okuldaki seçmelere katıldım, antrenör Haydar Çetinkaya eşliğinde spora başladım.

Haberin Devamı

O günlerde çok popüler olan, antrenörümün eşi, Türkiye’nin en iyi kadın sporcularından Kelime Çetinkaya’yı rol model aldım.

O da antrenörlüğümü yaptı. Adından bahsettiren bir sporcuydu ve bir kadın olarak bana kendimi çok güçlü hissettiriyordu. Kadının gücünü onda gördüm.

Pyeongchang 2018’in ardından gözümü Pekin’e diktim, 4 yıldır Olimpik Havuz Milli Takımı ile çalışıyorum. Pandeminin bizi çok etkilediğini söyleyemem, doğayla iç içe bir spor branşı bu. Hedefim; Pyeongchang’dakinden daha iyi bir performans sergilemek, ilk 50-60 sporcunun arasına girebilmek.

Yaz olimpiyatlarında gerçekten çok başarılıyız. Tokyo 2020’de bizi gururlandırdıkları için sporcularımıza çok teşekkür ederim. Keşke biz de bunları başarabilsek. Fakat kış sporlarında çok fazla dışarı bağlıyız.

Haberin Devamı

Ben günün birinde yaz olimpiyatlarındaki kadar kota ve madalya alabileceğimize inanıyorum. Bunun için çabalıyor ve çalışıyoruz. Kış sporlarına Türkiye’de hazırlanmak zor; pistlerimiz, malzemelerimiz kısıtlı. Bizi örnek alan genç sporculara şunu söyleyebilirim; spor yapmak, hangi branş olursa olsun harika. Profesyonel olsun ya da olmasın, spor iyileştirir.

En iyi dereceleri: 2021 Balkan Şampiyonluğu, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları 9’unculuğu

‘TÜRKİYE’DE BİR İLKİN KAHRAMANI OLMAK GURUR VERİCİ’

Furkan Akar, 19, Kısa Mesafe Sürat Pateni





Buz patenine abim sayesinde başladım. Başlarda hobiydi, bu kadar ciddi olacağını düşünmemiştim. Bir anda milli takımda buldum kendimi. Bu sporda yetenekli olduğumu hissettiğim için başka bir sporu tercih etmedim. Aslında ailece yetenekli olduğumuzu söyleyebilirim.

Haberin Devamı

Kış olimpiyatları için girdiğim 4 eleme yarışının hepsini kazandım.

Bana göre kış sporlarında Türkiye’nin geri kalmasının en büyük sebebi sadece belli bölgelerde kış branşlarına hazırlanmanın mümkün olması ve yaz branşlarına göre daha az sporcunun olması. Türkiye’de kış olimpiyatlarına hazırlanmak aslında zor değil. Çünkü tesisler ve spor merkezleri son derece iyi.

Her sporda olduğu gibi bu sporda da tehlike var. Buz pateni hız ve sürati seven, heyecanı hissedebileceğiniz bir spor. İyi bir patenci olmak için en önemli şey çalışmak. Olimpiyat tarihimizde kısa mesafe sürat pateni dalında Türkiye adına yarışan ilk sporcu olacağım için çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Türkiye’de bir ilkin kahramanı olmak cidden gurur verici. Bazı duygular anlatılamaz, işte ben de o anlatılamayan duygular içerisindeyim.

En iyi dereceleri: Türkiye ve Avrupa 1’incilikleri kazandı. 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları’ndan 1 gümüş, 1 bronz madalyayla döndü.

‘İLK OLİMPİYAT TECRÜBEM’

Özlem Ceren Dursun,19, Kayaklı Koşu





Bolu, Gerede’de doğdum. Gerede’de başka spor yoktu. Kayak yapmak istiyordum, o yüzden kayaklı koşu branşını seçtim.

Milli sporcumuz Ayşenur Duman, büyük takımdaydı, onu rol model aldım. Her zaman örnek oldu bana.

Küçük yaşta olduğum için biraz geri planda kalsam da kendimi her zaman 2022 Kış Olimpiyatları’na hazırladım. Her sporcu gibi olimpiyatlar benim de hayalimdi. Küçük yaşta bunu gerçekleştirebildiğim için çok mutluyum.

Bu benim ilk olimpiyat tecrübem, yerimi kestiremiyorum ama elimden gelenin en iyisini yapacağım.

Sporun manevi getirileri çok fazla. Evet, kolay değil ama hedef koyup bunlara ulaşabilmek çok zevkli.

HOBİ OLARAK BAŞLADI, PEKİN’E ULAŞTI

Kayakla atlama branşında ülkemizi temsil edecek Fatih Arda İpçioğlu, 9 Ocak’ta Hürriyet Pazar’da yayımlanan röportajında şunları söylemişti: “Babam her hafta hobi olarak Palandöken’de kayak yapar. Ben ve kardeşim Ceyda da katıldık ona. Hep beraber kayarken bir kayak hocası bizi gördü ve babama ‘Bu çocukları getir, bizim kulübe yazdıralım’ dedi. Pekin 2022’deki hedefim ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Uzun vadeli hedefimse ülkemize kış olimpiyatlarından madalya kazandırmak.”

‘ULUDAĞ TATİLİNDEN MİLLİ TAKIMA...’

Özlem ÇarıkÇıoğlu, 28, Alp Disiplini

Kayak serüvenim 7 yaşındayken ailemin beni turistik amaçlarla Uludağ’a götürmesiyle başladı. Tipi olduğu için o sene kayamadan geri dönmüştüm. Bir sonraki sene Alev İlköğretim Okulu’ndayken kayak kampına gitmiştim. Bir süre sonra okulun kayak takımına girdim ve yarışmalara katıldım. Sonrası milli takım kamplarına, oradan da olimpiyatlara uzanan bir yolculuk…

Başlarda ilham aldığım kimse, hatta sporcu olmak gibi bir hedefimiz yoktu ailece. Fakat zamanla bu spora olan sevgim büyüdü. Sporculuk hayatım boyunca en çok ilham aldığım kişi, İngiliz kayakçı Dave Ryding olmuştur. Dağı olmayan bir ülkeden çıkıp dünya şampiyonu olduğu için kendisine hayran olmamak mümkün değil bence.

2022 Kış Olimpiyatları hazırlığı biraz sancılı bir süreç oldu çünkü sezon ortasında COVID-19 geçirdim. Aslında fiziksel olarak neredeyse hiç etkilenmesem de seyahat kısıtlamaları yüzünden yarış planlamalarım sekteye uğradı. Gerçi daha sonra gittiğim bazı ülkeler tam kapanmadayken sadece yarışçılara izin verilen yerlere girebilmek güzel bir ayrıcalık oldu. Kayak gibi tamamen dış koşullara bağlı bir spor yapan bizler için pandeminin en zor yanı seyahat edememekti diyebilirim.

Pekin 2022 benim ikinci olimpiyatım olacak. Aradan geçen 4 yılda hem mental hem de fiziksel olarak geliştiğimi düşünüyorum. Dolayısıyla önceki performansımdan daha iyisini elde edeceğime eminim. Yine de ülke olarak kış sporlarında daha kat etmemiz gereken çok yol var. Bunlar çok meşakkatli sporlar. Salon sporlarına kıyasla dış faktörlere oldukça fazla bağlıyız. Aynı zamanda uzun geçmişi olan sporlar değil birçoğu. Alp disiplini çok daha yaygın yapılmasına rağmen yine de Alp bölgeleriyle kıyaslayınca kültürümüze yerleşmemiş olduğunu görüyoruz. Avusturya’da insanların ne kadar kolaylıkla kayağa ulaşabildiklerini düşününce Türkiye’nin kış sporlarındaki konumu çok şaşırtıcı gelmiyor.

Sadece Türkiye’de hazırlanmak mümkün değil maalesef. Temmuz-ağustos aylarında kar üstü antrenmanlarımıza başlamamız gerekiyor. Bu antrenmanları Avusturya, İsviçre ve İtalya gibi ülkelerdeki buzullarda gerçekleştirebiliyoruz. O dönemde, sabahları 3.000 metre üzerinde buzullarda kayak antrenmanı, öğleden sonraları da kondisyon çalışmaları yapıyoruz. Türkiye’de antrenmanlarımızı genellikle Erzurum’da gerçekleştiriyoruz. Yapay karlama sistemleri sayesinde sezonu biraz daha erken açabiliyoruz.

Kayak gerçekten çok keyifli. Özellikle benim gibi büyük şehirlerde büyüyen çocuklar doğadan çok mahrum kalıyor. Doğanın güzelliklerini deneyimlemek, rüzgârın özgürlüğünü hissetmek ve zor şartlarla başa çıkabilmek için kayak sporunu herkese tavsiye ederim.

KAYAKLI KOŞU YARIŞMA TAKVİMİ

8 Şubat Salı: Sprint müsabakası

10 Şubat Perşembe: Kadınlar klasik stil

11 Şubat Cuma: Erkekler klasik stil (15 km)

16 Şubat Çarşamba: Kadınlar takım sprint

ALP DİSİPLİNİ YARIŞMA TAKVİMİ

Özlem Çarıkçıoğlu:

7 Şubat Pazartesi: Slalom

9 Şubat Çarşamba: Büyük slalom

Berkin Usta:

13 Şubat Pazar: Büyük slalom

16 Şubat Çarşamba: Slalom

KAYAKLA ATLAMA

Fatih Arda İpçioğlu:

5-6-12-14 Şubat: Eleme yarışları

KISA MESAFE SÜRAT PATENİ

Furkan Akar:

5 Şubat Cuma