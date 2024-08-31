Bisiklet sayesinde 17 kilo veren de var, kötü alışkanlıklarını bırakan da...

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Türkiye’nin en büyük amatör yol bisiklet yarışlarından Uluslararası Gran Fondo serisinin Ankara etabında geçen pazar büyük heyecan yaşandı. 34 ülkeden toplam 1.200 bisiklet sporcusu başkentte buluştu. Asperox BikePedia Racing Team de yarışa katılan ekipler arasındaydı. İzmir’de 2020’de kurulan bisiklet takımında birçok farklı meslek grubundan ve yaştan sporsever var. Onlarla bir araya geldik; tecrübelerini, anılarını ve bu spora nasıl başladıklarını dinledik.

‘AYDER YAYLASI’NIN KRALİÇESİYİM’

Züleyha Dikbaş (47)





◊ Giresunluyum ama ömrüm neredeyse İzmir’de geçti. 20 yıla yakın yöneticilik yaptım. Daha önce spor yapmıyordum. Tatildeyken yeğenimin önerisiyle bisiklet kiralayıp binmiştik. O hafta başlangıç bisikleti aldım. Haftada bir-iki sürmeye başladım.

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◊ 2016’da dahil olduğum bisiklet topluluğu Bike İzmir’le sosyal sürüşler yapıyordum. 2019’da işimden ayrılınca bu spora daha fazla zaman ayırabildim. İyi bir antrenman seviyesine gelince yarışlara katılmaya karar verdim. İlk yarışımda rakibim Yunan bir kızdı. Onu geçince gaza geldim.

◊ Yarışlarda başarılı olmak için kilonun çok önemi var. Normalde bugünkü halimden 15 kilo daha fazlaydım. Şu an üniversiteye başladığım yıllardaki kilomdayım. Uyku düzenimi sağladım. Kadınların ilk ilham aldığı konu kilo vermek oluyor.

◊ En büyük avantajı sağlık. Eskiden günde bir paket sigara içiyordum. Bisiklet sürerken sigara içtiğin anda antrenmanların hepsi çöp oluyor. Haftada altı gün antrenman yapıyoruz, sabahları erken kalkıyoruz.

◊ Takımın kurucularındanım. Beş kişiydik, şu an 30 kişiyiz. 15’i elit sporcu. Takımımızda öğrenciler, vardiyalı çalışanlar, beyaz yakalılar var. Hemşire arkadaşımız bile var; nöbet tutup ardından bisiklet sürmeye geliyor.

◊ Kadınlar arasında çok yaygın bir spor değil. Korkanlar oluyor. Ama beni görüp başlayan çok oldu. Yarışlarda gelip fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor. Celebrity (ünlü) gibi... Kiloyla, antrenmanlarla ilgili mesajlar alıyorum.

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◊ Öte yandan istediğim gibi uyuyamıyorum, yemek yiyemiyorum. Bazen antrenman yapmak istemiyorum ama yine de gidiyorum. Kışın lahana gibi üst üste giyiniyoruz. Yağmur olunca evde eğitim bisikletlerinde çalışıyoruz.

◊ Isparta’da, Çanakkale, Bozcaada ve Gelibolu Yarımadası’nda sürdüm. Rize’de Ayder Yaylası’na çıktım. Ayder’in kraliçesiyim. Bisikletçiler bilir. A noktasıyla B noktası arasına segment denir. Strava uygulaması o segmenti en hızlı geçene kral ya da kraliçe der. Avrupa’ya da gideceğim inşallah. Sırt çantamı alıp 15-20 gün boyunca sürmek istiyorum. İtalya, Fransa, Belçika... Bisikletten bir gelir kaynağım yok. Bu kültürü yaymak istiyoruz.

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‘YAŞINI GÖSTERMİYORSUN DİYORLAR’

Nurettin Bademci (62)





◊ 45 yıldır bisiklete biniyorum. Yarışta yaş grubumda birinci oldum. Bisikletten dolayı “Yaşını göstermiyorsun” diyorlar. Özel sektörden emekliyim.



◊ Çoğu yeri bisikletle keşfettik. Büyük firmalar destek çıkarsa çok iyi olur. Ekipman yokluğu çok çektim, lastik olayında özellikle.

‘ANNEMLE BERABER SÜRÜYORDUK’

Yağız Atıcı (18)





◊ Takımın en genci benim. 13-14 yaşlarımdaydım. Annem karne hediyesi olarak bisiklet alacaktı. İki model vardı. Biri daha pahalı. Annem “İstersen pahalıyı alalım, mahallede gez. İstersen iki tane uygun alalım, beraber daha uzaklara gideriz” dedi. Ben de uygun fiyatlıyı tercih ettim. Annem bisiklet gruplarını da araştırmış ilgimi görünce. Bir akşam dükkânı kapatıp yemeklerine gittik, tanıştık. Bir süre sonra yarış bisikletine geçtim. Annemle beraber sürüyorduk.

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◊ Çenemi yardım, birçok kaza yaşadım ama artık alıştım. Dikkat ediyorum.

◊ Yarı profesyonelim, bu yarışta elitim. Federasyonda seneye elit olacağım. Sonrasında hem geçim kaynağım hem olimpiyat hazırlığım olabilir. Büyümesi lazım bu sporun. Yurtdışında futbol kadar değerli neredeyse.

◊ Dalyan, Dalaman, Cunda tarafına kalmalı turlar yaptık. Çok keyifliydi. Ailem çok destekliyor. Annem sağ olsun.

‘İZMİR’İ BİSİKLETLE TANIDIK’

Emel Aksoy Şahin





◊ 39 yaşında bisiklet sürmeyi öğrendim. Geçen ekim ayında antrenman bazlı başladım, takımla da böyle tanıştım. İzmir’de evimizin önünde görüyordum takımı, dikkatimi çekiyordu. Eşim başlayınca ben de başladım. Normalde mermercilikle uğraşıyoruz.

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◊ Kısa parkurda yaş grubumda üçüncü oldum. Dalyan’daki sürüşüm çok etkileyiciydi. Ekimden bugüne 17 kilo verdim. Bisiklete binmek beslenmenizi, yaşam tarzınızı değiştiriyor.

◊ İzmir Güzelyalı’dayız. Bisikletle birlikte yeni yerler tanıdım. Bisiklet sürdükten sonra İzmir’i tanıdık.

‘İKİNCİ BAHARIMIZI YAŞIYORUZ’

Ali Şahin (55)

◊ Bisiklete 50 yaşımdan sonra başladım. Biliyorsunuz 40 yaşından sonra sağlık sorunları başlıyor. Sporun, düzenli yapıldığında, sağlık konusunda çok faydalarını gördüm.

◊ Eşimle kendimizi geliştirmek için kritikler yapıyoruz. Çok paylaşımcı bir spor. Hem bilgi hem ekipman anlamında. Dostluk var takımda. Kötü alışkanlıklardan da uzak tutuyor.

◊ Fedakârlık istiyor ama planlı yaşıyorsunuz, uyku saatinize kadar... Geçen doktor kontrolüne girdim. Kan verdim, testler yapıldı, 40 yaşında gibi gösteriyormuşum. Bisikletten düşüyorsunuz, canınız acımıyor, hoşunuza gidiyor. Yaralar da çok çabuk iyileşiyor. 40’lı yaşlarımda bende ülser varmış ve geçmiş. Doktor “Hangi ilacı kullandınız” dedi, “Hiçbir şey kullanmadım” dedim, şaşırdı. Bunlar çok önemli. Çok mutlu ediyor. İkinci çocukluğumu yaşıyorum.

◊ Sporda başarı duygusu bambaşka. İşinizi daha çok ciddiye alıyorsunuz. Eşimle birlikte ikinci baharımızı yaşıyoruz. İzmir’in dağlarına, tepelerine gidiyoruz. Domuz sürüleriyle karşılaştığımız oldu, tilki, tavşan...

◊ Önü çok açık bir spor, keşke gençler daha çok gelse. Yarışları izliyoruz, 3-5 milyonluk ülkelerden çok iyi bisikletçiler çıkıyor, şaşırtıyor. Bizde de olmalı.

‘REKABET İÇİN TAKIMLAR ARTMALI’

Mustafa Kemal Kara Asperox BikePedia Racing Team yöneticisi





Ülkemizdeki bisiklet kültürünü geliştirmeyi istiyoruz. Bu branşta tek bir sporcunun olimpiyata gitmesi çok üzücü. Bize çok iş düşüyor, yabancı sporcularla rekabetin artması için takımların çoğalması gerek.

‘120 MADALYA DAĞITIYORUZ’

Ömer Kafkas, Gran Fondo Direktörü

Bu organizasyon için aylarca hazırlık yapılıyor. 16 yaşından 75 yaşına kadar engelli, engelsiz bütün sporcular bir araya geliyor. Ankara’da 110 km yol trafiğe kapandı. 1.200 sporcu için 1.500 görevli vardı.



Yarış, İstanbul, İzmir ve Ankara’da da gerçekleşiyor. Dereceye giren sporculara 120 madalya dağıtıyoruz. 19-20 Ekim’de Tour de France Türkiye’ye geliyor. Asya-Avrupa’yı geçen ilk yarış olacak.