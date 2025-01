Besteci Pınar Toprak, Grammy’ye aday gösterildi: ‘Superman’i müziğin uçurduğuna inanırdım’

Haberin Devamı

Müzik dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Grammy Ödülleri ABD’de 1959 yılından beri veriliyor. Her yıl özel bir törenle sektörün en iyileri belirleniyor. Besteci Pınar Toprak da bu yıl ‘Avatar: Frontiers of Pandora’ adlı video oyunu için bestelediği eserle Video Oyunları ve Diğer İnteraktif Medya için En İyi Film Müziği kategorisinde Grammy’ye aday gösterildi. Toprak ödül töreni öncesinde sorularımızı yanıtladı: “Kariyerimi en çok değiştiren proje ‘Captain Marvel’dır. Müziğimin ve ismimin milyonlarca insan tarafından duyulmasını sağladı ve kariyerimi kesinlikle bir sonraki seviyeye taşıdı.”

Grammy adaylığınızı öğrendiğinizde ne hissettiniz?



Çok mutlu oldum. Adaylıklar açıklandığında uyuyordum. Menajerimden ve birçok kişiden gelen mesajla uyandım. Bu gerçekten çok mutluluk verici ve benim için büyük bir onur.

Klasik bir eser bestelemekle bir bilgisayar oyunu müziği yapmak arasında ne gibi farklar var?

Duygusal yaratım süreci her iki türde benzer olsa da teknik açıdan birçok fark var. Örneğin ‘Avatar: Frontiers of Pandora’ üzerinde iki yılı aşkın bir süre çalıştım. Dünyanın dört bir yanından 200’den fazla müzisyen ve birçok solo sanatçıyla birden fazla kez eserler kaydettik. Bu tür oyunlardaki müzik miktarı çok fazla oluyor. Ayrıca müzik geçişlerinin sorunsuz bir şekilde programlanabilmesi için bestelerin buna uygun şekilde yazılması gerekiyor. Bu da üzerinde düşünülmesi gereken çok daha fazla detayı beraberinde getiriyor. Ancak her şey öncelikle proje için bir dünya yaratmak ve hikâyeyle karakterlerin özüne ulaşmakla başlıyor.

Bugüne kadar hangi oyun ve televizyon şovlarının müziklerini bestelediniz?

Yıllar boyunca gurur duyduğum birçok projede çalışma şansım oldu. En bilinen projelerimden bazıları ‘Fortnite’, ‘The Lost City’, ‘Paw Patrol: The Mighty Movie’ ve ‘Avatar: Frontiers of Pandora’. Ama kariyerimi en çok değiştiren proje ‘Captain Marvel’dır. Müziğimin ve ismimin milyonlarca insan tarafından duyulmasını sağladı ve kariyerimi kesinlikle bir sonraki seviyeye taşıdı.

Bilgisayar oyunu veya süper kahramanlara daha önceden de ilgi duyuyor muydunuz?

Çocukken video oyunları oynamayı çok severdim. Bir Commodore 64’ümüz ve bir de Amiga’mız vardı. ‘Superman’ çocukken beni en çok etkileyen filmlerden biriydi. Müziklerini o kadar çok severdim ki, müziğin Superman’i uçurduğuna inanırdım.

‘Kişisel algılamadım’

Nasıl bir aile ortamında yetiştiniz?

İstanbul’da doğdum. Babam, annem ve abimle birlikte büyüdüm. Babam her zaman benim destekçimdi. Gençliğinde sanatla ilgilenmiş ve keman çalıyordu. Müziğe olan tutkumu benden önce fark etmişti. Ne yazık ki artık aramızda değil. Annem İstanbul’da yaşıyor ve ut çalıyor. Abim ise şu an Los Angeles’ta.

Müzik üzerine nasıl bir eğitim aldınız ve Amerika maceranız nasıl başladı?

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda eğitim gördüm. Kemanla başladım ama daha sonra klasik gitara geçtim. 17 yaşımda Amerika’ya taşındım ve Berklee College of Music’te film müziği okudum. 19 yaşımda Los Angeles’a yerleştim ve kompozisyon dalında yüksek lisans yaptım. O dönemde Paramount Pictures müzik departmanında staj yaptım, harika bir deneyimdi. Sonra besteci Hans Zimmer’la çalıştım. 25 yaşımda müziklerimi yüzlerce film projesine göndermiştim ve sonunda bunlardan birinden geri dönüş aldım. Çok fazla müzik yazmak, insanlarla tanışmak, çok çaba harcamak ve kendime asla bir B planı hakkı tanımamak şu an çok severek yaptığım işe sahip olmamı sağladı.

Amerika’da Türk bir kadın besteci olmanızla ilgili ne gibi tepkiler aldınız?

Çok fazla kadının ve hele Türk kadınının pek olmadığı bir alanda çalışmak beni daha çok motive etti. Belki de daha önce yapılmamış bir şeyi başarma arzusu azimle devam etmeme neden oldu. Tabii ki bu alana girmeye çalışan birçok kişi gibi benim de yaşadığım zorluklar vardı. Ancak hiçbir şeyi kişisel algılamadım ve hep kendime inandım.

Grammy Ödülleri’nde Türkler...

Arif Mardin hayatı boyunca müzik endüstrisine yaptığı katkılarından dolayı Grammy’ye 15 kez aday gösterildi ve 12 Grammy aldı.

Mehmet Ali Sanlıkol, 2015 ve 2024’te Oda Müziği kategorisinde aday oldu.

Altın Gün ‘Gece’ isimli albümüyle 2019’daki 62. Grammy Ödülleri’ne En İyi Dünya Müziği Albümü dalında adaydı.

Esin Aydıngöz 2024 yılında ünlü yönetmen Tim Burton’ın ‘Wednesday’ dizisindeki ‘Paint it Black’ düzenlemesiyle En İyi Aranjman kategorisinde Grammy’ye aday gösterildi.