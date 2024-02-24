‘Altın jenerasyonu’ yetiştirenler anlattı: ‘Kulüpler gençlere şans vermeli, verince neler olduğunu görüyoruz’

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Semih Sezerli ve Soykan Başar bugünlerde Türk futbolunun ‘altın jenerasyonu’ olarak tanımlanan genç yıldızlar Arda Güler, Ali Turap Bülbül, Kenan Yıldız ve Semih Kılıçsoy’un altyapı yıllarından ve genç milli oldukları dönemlerden hocaları. Bu yeni yeteneklerin çıtayı yüksek tutan halleri, dünyadaki rakipleri gibi planlı ilerleyen kariyerleri, sportmen ve kendini geliştirmeye yönelik tutumlarıyla Türk futbolunda ‘altın jenerasyon’ oldukları konusunda hocaları da futbolseverlerle hemfikir. Soykan Başar, U19 Millileri çalıştırmaya devam ediyor ve “Oyuncu yetiştirmekten ziyade, kişilikli oyuncu yetiştirmek bizim için önemli” vurgusunu yapıyor. Semih Sezerli ise “Semih, EURO 2024’te bir performans gösterirse Türkiye’de kalmaz” diyor.

“BEN ‘ARANIZDAN 3-4 KİŞİ A TAKIMA ÇIKACAK’ DEDİĞİMDE ONLARA HAYAL GELMİŞTİ”

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Soykan Başar, U19 Milli Futbol Takımı teknik direktörü

- Alt yaş gruplarından A takıma 18-19 yaşlarında çıkmak çok değerlidir. Yakın dönemde böyle bir örnek yok. Semih’in (Kılıçsoy) bitiriciliği çok üst düzeydedir, kaleyi görünce bitirir. Can (Uzun) ceza sahası içinde çok etkilidir, 2’nci lig diye bakmamak lazım, Bundesliga’nın bir altı. Kenan (Yıldız) hücum anlamında dikine oynuyor ve etki yaratıyor. Oynadıkça gelişecekler. Yeter ki kendilerine baksınlar, profesyonelce yaşasınlar.

- O dönem bile bu oyuncuların A takıma çıkacaklarını biliyorduk. Ben onlara “Aranızdan 3-4 oyuncu çıkacak” dediğimde belki başta bu onlara hayal gibi gelmişti ama kendilerini gördükçe ve bunu onlara empoze ettikçe inandılar. İnancın devamı Arda’nın, Kenan’ın, Semih’in yukarı çıkmasıyla geldi. Şimdi altyapıdakiler daha çok inanarak çıkıyorlar idmanlara.

- Altlarda daha da yetenek var; mesela Adana Demirspor’da Ozan Demirbağ oyundaydı ve daha

15 yaşında. Beşiktaş’ta Mustafa Hekimoğlu da var.

- 17 yaşında Avrupa şampiyonası elemelerindeydik Slovenya’da. Son maç, Slovenya ile oynuyoruz ve kesinlikle galibiyet lazım. Maçta 3-2 gerideyiz, dakika 86’da ön hattımızdayız. Maç 3-3 oldu ve Can Yılmaz Uzun golü attı. Dakika 90+ ve maç bitecek. Baskı altındayız… Bir karambol orta geldi ve Kenan’ın önünde. Kenan bir şut çekti! Sonrası inanılmazdı.

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- Kenan’ın Juventus’a gitme nedeni Slovenya turnuvasıydı. Bayern Münih’in scout’ları (yetenek avcısı) vardı. Barcelona da izliyordu. Kulüpler gençlere şans verince neler olduğunu görüyoruz.

- Önceden yurtdışındaki oyuncular daha atletikti, doğru ama bizimkiler de artık öyle.

- Bir yere gelmek değil, orada kalmak önemli. Herkes gelebilir ama kalmak zordur. Çıkarsın, çalışmazsın ve düşersin ya da çok çalışırsın ve daha yukarıya çıkarsın. Farkına varın diyorum. Herkes bir yere gelecek. Real Madrid, Juventus, Aston Villa… Üç büyükler… Orada korunmak zordur, çünkü arkadan çekenler var her zaman. Kulübedesin, forma şansı gelir ama iyi değerlendiremezsen yine kulübeye dönersin, hatta bir bakarsın tribüne çıkarsın! Hazır olmak lazım. Şansı kendin yarat, orada kal. Yere düşersen kalkmayı bilmelisin. Futbol değil, hayat böyle.

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- Oyuncular milli takım formasını taşıyacak karakterde. Oyuncu yetiştirmekten ziyade, kişilikli oyuncu yetiştirmek bizim için önemli.

- Türkiye’nin bütün bölgelerinde iller ve ilçelerde amatör takımlar dahil olmak üzere oyuncular geliyor ve gözlem yapıyoruz. Federasyonun 14 bölgesi var. Birçok yerde seçili oyuncular karma oluşturuyor. Bunlarla sınırlı kalmayacak ve A milli takıma çok oyuncu gelecek.

“SEMİH, KENAN, ARDA TARZINDA OYUNCU YOK”

Semih Sezerli, spor yorumcusu

- Semih Kılıçsoy için defalarca Ferdi Tatlı’yı (dönemin Arnavutköy Yayla Kulübü Başkanı) aradım. Birçok kulüp istiyordu. Malzeme ve top yardımıyla transfer ettik. Semih hep başı önde, mahcup dolaşır, sahada oyunuyla konuşurdu. Hızlı bir şekilde 2005 doğumlular arasında gol ve asistlerle ön plana çıktı. Topla ilişkileri, dripling özellikleri... Yaşıtlarına göre geniş omuzlu ve hafif parantez bacaklı, kuvvetliydi. Dengeli ve kolay yıkılmayan bir hücum oyuncusuydu.

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- Semih’i kendinden bir dönem büyük gruba dahil ettik çünkü onu zorlayacak faktörler azdı. O dönem birçok uluslararası turnuvaya gidiyorduk. O zamanki sarışın, geniş omuzlu, sırtını rakibe yasladığında dönen, şut atmayı seven ve kendinin farkında olan, dışarıdan sakin ama saha içinde hırçın olan çocuk, büyüyerek üstüne koyarak devam etti. Beni şaşırtmıyor. Kendine yeni bir yazılım yüklenmiş gibi. Şu an mücadele ettiği oyuncular 28-30 yaşında, kuvvet anlamında ne kadar zorladığını, teknik anlamda ne kadar çaresiz bıraktığını görüyorum.

- Milli takımda Semih, Kenan, Arda tarzında oyuncu yok. Üçü bir arada oynar mı, oynar. Semih, EURO 2024’te bir performans gösterirse Türkiye’de kalamaz. Bu süreci Semih iyi yönetiyor. Şımarma sürecini çok çok atlatmış.

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- Arda’nın önünde EURO 2024 var, Arda bir projeyse, Carlo Ancelotti için de kırılma noktalarından biri.

- Ben 2017’de Galatasaray’a başladığımda 2005 doğumlular çok genişti. Başta Ali Turap için “Çok iyi bir çocuk, çalışkan

ama Gebze’de oturuyor, uzak ve gelip gitmesi zor. Birinci sağ bek gibi değil” demişlerdi. 3-4 haftadan sonra benim gözümde birinci sağ bekti. Kenan, Arda ve Semih olağanüstü yetenekler. Ali Turap ve Baran’ı bu havuz içinde kıyaslayamayız.

- Beknaz Almazbekov, Emrecan Terzi ve Abdülmecid Dönmez dikkat edin diyebileceğim diğer isimler.