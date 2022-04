Ailem adımı ‘Langıdı Elif’ koydu

Haberin Devamı

Son günlerde çok kişinin dilinde aynı türkü: ‘Langıdılanlan langıdılanlan/ Samsak döveci / Gümbüdü gümbam gümbam gümbam /Ebegümeci...” TRT Müzik’teki ‘Nefesten Sese’ programında söylendikten sonra bir anda viral olan ‘Samsak Döveci’ TikTok’ta 500 milyon kez izlendi. Türküye sesiyle hayat veren halk müziği sanatçısı Elif Buse Doğan “Bir sürü albüm yaptım. Hiç beklemediğim bir eserle sesimi daha büyük bir kitleye ulaştırdım” diyor. Röportaj yaptığımızda henüz aralarında bu şarkıyla ilgili basına da yansıyan görüş ayrılıkları olmayan programın diğer sunucusu Serkan Çağrı’yı kastederek “Serkan Abi önermişti eseri, ben de keyifle okudum” diye anlatıyor.



* Sizce neden bu türkü bir anda viral oldu?

TikTok’ta fenomenlerin çektiği komik videolarla bir gecede viral oldu. Caps’ler çok yaratıcıydı, ondan sanırım.



* Aileniz ne diyor bu şarkıyla bir anda gündeme gelmenize?

‘Langıdı Elif’ koydular adımı (gülüyor).



* Türküyü programda söylemeye nasıl karar verdiniz?

Her pazar akşamı saat 22.00’de TRT Müzik ekranlarında ‘Nefesten Sese’ isimli müzik-eğlence programını Serkan Çağrı’yla birlikte hazırlayıp sunuyoruz. Serkan Abi önermişti bu eseri, ben de keyifle okudum. O bölümü yayımlandıktan bir süre sonra TikTok’a ve diğer platformlara koymuştum. Fenomen birkaç arkadaşım video çekip bu noktaya getirdiler.



* Türkü YouTube’da 3 haftada 3.5 milyon izlendi. Nasıl dönüşler alıyorsunuz?

3.5 milyon, TRT Müzik kanalının YouTube izlenme rakamı. TikTok’ta 500 milyon görüntülenmeyi geçti. Hem çok sevenler var hem de çok kızanlar (gülüyor). Kızanlar genelde ‘aklımdan çıkmıyor, gece rüyalarıma giriyor’ diyor.



* Gerçekten de ‘Kafamın içinde sürekli çalıyor, durduramıyorum’ gibi yorumlar var. Nasıl bu kadar akılda kalıyor?

Bence türkünün nakaratının tekerleme oluşu en büyük etken.



* Türkünün sözleri tam olarak neyi anlatıyor?

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir tekerlemeden ilham alınarak yakılmış bir türkü bu. Sözleri Tavşanlı’nın yöresel ağzından esintiler taşıyor. Emel Örgün, Orhan Kasap’tan türküyü derlemiş. Genelde erkek eğlencelerinde söylenen bir türküymüş, kadınlar pek bilmezmiş.



* Sosyal medyanın bu gücü sizi şaşırttı mı?

Hem de çook! Yıllardır albüm yaptım ve bir sürü single çıkardım. Ama hiç beklemediğim bir eserle, kendiliğinden oluşan bir PR (tanıtım) süreciyle sesimi daha büyük bir kitleye ulaştırdım.



* Sesiniz pek çok kişi tarafından ‘çok temiz’ bulundu. Sesinizi korumak için yaptığınız herhangi bir şey var mı?

Sürekli egzersiz yapıyorum, zaman zaman şan dersi alıyorum. Sigara hiç kullanmadım. Sıcak ve soğuk yememeye dikkat ediyorum.



* Müzikle ilgilenmek dışında neler yaparsınız?

Spor ve gezmek en büyük hobim.



* Türkü söylemek size nasıl hissettiriyor?

Özgürleştiğim, büyük bir iyileşme yaşadığım yer. Dünyayı arkamda bırakıyorum.



* En çok hangi usta isimlerden ilham alıyorsunuz?

Çok isim var... Âşık Veysel, Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş, Hacı Taşan, Kazancı Bedih, Muhlis Akarsu, Âşık Mahzuni Şerif, Davut Sulari...



* Sizce türkülerimiz yeteri kadar tanınmıyor mu?

Halk müziği aslında yaşayan bir müzik. Ülkedeki insanların bunu tanımasıyla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Gittiğim her yerde konserlerim hep dolu geçiyor. Bu benim başarımdan öte halk müziğinin başarısıdır. Yazılı basın, görsel basın, radyolar türkülere yeterince yer vermediği için sanırım bu düşünce var. Halk müziği bir yaşam biçimi. Bizim memleketimizin insanının aslı, özü. Her ne kadar dönem dönem unutuluyormuş gibi hissedilse de çok güzel bir yerde duruyor ve herkese çok güzel şeyler veriyor.

‘2 albüm, 13 single çalışmam var’

Elif Buse Doğan:



*1993 yılında Kocaeli’nde doğdum. Dedelerim, babam, dayım, annem müzikle hobi olarak ilgileniyor. Bu ortamda büyüyen bir çocuğun müzisyen olması kaçınılmazdı.



* Önce bağlama dersleri aldım, sonra ilkokulda düzenlenen ses yarışmalarına katılıp dereceler kazandım. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nda başlayan müzik eğitimim, Kocaeli Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde devam etti.



* Üniversite eğitimimi İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Türk Halk Müziği bölümünde, yüksek lisansı

Haliç Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nda tamamladım. Şimdi de doktora çalışmamı Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları bölümünde yapıyorum.



* 2016’dan beri TRT Müzik’te müzik-eğlence programı sunuyorum, 2 albüm ve 13 single çalışmam var.

SERKAN ÇAĞRI: ‘Bu türkü uzun zamandır kaybettiğimiz neşemizi yerine getirdi’

*Uzun zamandır TRT Müzik ekranında müzik programı yapıyorum. Bir dönem Zara ile yapmıştık. Sonra da Elif Buse Doğan’la devam ettik.

* Yıllar evvel Grup Laçin üyesiydim. Grup arkadaşlarımla eski yıllarda çok severek yaptığımız ancak o zamanlar duyulmamış tüm repertuvarı ‘Nefesten Sese’ programına taşıdım. Bu eserleri yeniden yorumlamanın iyi olacağını düşündüm.

* Tesadüf demem doğru olmaz çünkü ‘Samsak Döveci’nin sözlerini ilginç buluyordum. Bunun gibi yıllardır çok sevdiğim ve genç kuşağın da yeniden tanımasını istediğim bir eser daha vardı; ‘Ziller ve İpler’. Programda yorumladığımız bu iki eseri yeniden kaydedelim ve kliplendirelim demiştik Elif’le. Ancak programda yayımlanan ‘Samsak Döveci’ biz daha bunu hayata geçiremeden müzikseverler tarafından çok sevildi ve dillere dolandı. Uzun zamandır kaybettiğimiz neşemizi yerine getirdi.* Tabii ki bunu ortaya koyan tüm emektar ‘Nefesten Sese Orkestrası’nı da unutmamak lazım. Çünkü bu türkünün bu kadar sevilmesinde ekip üyelerimizin emeği ve enerjisi de büyük etken oldu.