Açılın, mekânın sahibi geldi

Madonna 1958’de Michigan, Bay City’de doğdu. 16 Ağustos’ta 66 yaşına basacak.

Madonna 1958'de Michigan, Bay City'de doğdu. 16 Ağustos'ta 66 yaşına basacak.

Gelmiş geçmiş en ikonik sanatçılardan biri. Pop müziğin, modanın ve eğlencenin sınırlarını yeniden belirleyip yepyeni bir kültür yarattı. Kadın gücünün, yaratıcılığın, özgürlüğün sembolü oldu. İşte bu yüzden 4 Mayıs günü Copacabana Plajı'nda onu izleyenler arasında kolektif bir bilinç kaybı yaşandı. Milyonlarca kişinin hayatına dokunan, yaşayan bir efsane Madonna. 90'larda okul koridorlarında, walkman'den onun şarkılarını dinliyorduk. Jean Paul Gaultier marka, koni şeklindeki sutyeninin ne kadar seksi olduğunu ve ön dişlerinin arası ayrık olsa da bir kadının ne kadar havalı görünebileceğini düşünüyorduk. Özgüvenin vücut bulmuş haliydi. Geçen sene ekim ayında başlayan The Celebration Tour (Kutlama Turnesi) isimli dünya turunun son ayağı olan Rio konserinin görüntülerine bakarsanız izleyenlerin yüzündeki o 'Madonna mania' ifadesini görebilirsiniz. Sahil adeta bir dans pistine dönmüş, popun kraliçesi 'Like A Virgin', 'La Isla Bonita', 'Nothing Really Matters', 'Hung Up', 'Like A Prayer' ve 'Music' gibi şarkılarını söylüyor. Sahnede devleşiyor ve kariyerinin 40'ıncı yılını kutluyor...Ve yine başardıKonseri düzenleyen Live Nation Entertainment şirketinin yaptığı açıklamaya göre Copacabana Plajı önceki yılbaşı etkinliklerinde daha büyük kalabalıklara ev sahipliği yaptı ama Madonna'nın ücretsiz konseri 2006'da orada sahneye çıkan The Rolling Stones'a ait bir önceki rekoru geride bıraktı. File çorapları, dantel iç çamaşırları, parmaksız eldivenleriyle bambaşka bir ekol yaratan Madonna, 1983'te ilk albümünü çıkardığı andan itibaren hep gündemdeydi. Bugüne kadar 400 milyondan fazla albüm sattı. Grammy de dahil sayısız ödülü kucakladı...

Madonna, Rio’da göz alıcı kostümler, danslar ve ışık gösterileriyle tarihi bir konsere imza attı.

Madonna aslında geçen sene haziran ayında ciddi bir bakteriyel enfeksiyon sebebiyle yoğun bakıma alındı. 15 Temmuz’da başlaması planlanan turne de ertelendi. Ünlü sanatçı ancak beş ay sonra Londra’daki O2 Arena’da konser turuna başlayabildi. Ve kariyerinin en konuşulan dönemlerinden birine imza attı. Son olarak günümüzün popüler genç isimleriyle bir karşılaştırma yapalım: Taylor Swift son dünya turu ‘The Eras’ta (60 şov) yaklaşık 4,35 milyon bilet sattı. Beyoncé ‘Renaissance’ dünya turunda 56 konserde yaklaşık 2,78 milyon kişiye ulaştı. Madonna ise Rio’da tek gecede 1,6 milyon kişiye şarkı söyledi. Ayrıca tarihe de geçti. Son altı turnesinde gişede 100 milyon doların üzerinde hasılat elde eden tek kadın sanatçı oldu.

Sean Penn (solda) / Guy Ritchie (sağda)

Madonna’nın kalbini çalanlar

1985’te ünlü oyuncu Sean Penn’le evlendi. Birlikte ‘Şanghay Bonita’da (Shanghai Surprise/1986) rol aldılar. 1989’da da boşandılar. ‘Dick Tracy’de (1990) birlikte oynadığı Warren Beatty’yle de bir aşk macerası oldu. En büyük aşklarından biri de yönetmen Guy Ritchie’ydi. 1999’da bir partide tanıştılar. People dergisine verdiği ilk görüşte aşk tarifi de çok tatlı: “Hayatımı ileri saran bir önsezi yaşadım. Başım dönmekle kalmadı, başım vücudumun etrafında döndü. Kendine olan güveninden etkilenmiştim.” Evlilikleri 8 yıl sürdü. Madonna’nın ismi şu sıralar 30 yaşındaki boksör Joshua Popper’la anılıyor.

Haberin Devamı

Konserler sırasında ufak tefek aksilikler de yaşandı tabii. Örneğin açılış gecesi ses sistemi bozuldu ve Madonna neredeyse 10 dakika sahnede beklemek zorunda kaldı. O da ne yapsın, başladı eski anıları anlatmaya: “Grubumun prova yaptığı yerde yaşıyordum ve banyo yapma imkânım yoktu. Bu yüzden duşu olan erkeklerle çıkıyordum.”

İsrail ve Gazze’deki durumdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi: “Tanık olmak çok acı verici. Çocukların acı çektiğini, gençlerin acı çektiğini, yaşlıların acı çektiğini görmek kalbimi kırıyor. Eminim siz de aynı fikirdesinizdir.”

‘Live To Tell’ şarkısının duygusal bir versiyonu AIDS’ten kaybettiği arkadaşlarına ithafen çalındı. Bu isimlerin arasında 1970’lerde dans topluluğu için onu işe alan koreograf Alvin Ailey ve Queen grubunun solisti Freddie Mercury de vardı.

Turne boyunca 47 hit parça çalındı, 17 arşiv kostümü yeniden yaratıldı, 15 ülkede 78 gösteri yapıldı, Madonna’nın 6 çocuğundan 5’i sahnede ona eşlik etti.

Seattle’daki performansı sırasında, Madonna’nın oturduğu sandalyeyi çeken dansçının ayağı takıldı ve ünlü sanatçı yere düştü. Yerden kalkmadan ve hiç istifini bozmadan şarkı söylemeye devam etti.

Hayranlarının uzun zamandır hayalini kurduğu bir an yaşandı: Madonna ve Kylie Minogue, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, turnenin Los Angeles ayağında aynı sahnedeydi. Minogue’un hit şarkısı ‘Can’t Get You Out of My Head’ ve Gloria Gaynor’ın ‘I Will Survive’ şarkısını birlikte söylediler.

Konserlerinin ‘Vogue’ isimli eğlenceli bir bölümünde Madonna, dansçılarının en iyi hareketlerini verdikleri puanlarla değerlendirmeleri için sahneye ünlü konukları davet etti. Bu isimler arasında Salma Hayek, Ricky Martin, Jean Paul Gaultier, Cardi B ve Pamela Anderson da vardı.