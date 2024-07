90’lar, duvardaki posterler ve bizim çocuklar...

Haberin Devamı

İlk aşkın heyecanı, jean pantolonlar, deri ceketler, karizmatik oyuncular, müzisyenler ve duvarlara astığımız posterler... 90’lardan başlamak suretiyle popüler kültürün belki de en iyi 10 yılı. O dönem herkes oturup aynı dizileri izliyordu ve hep aynı karakterlerden bahsediyordu. O yüzden 90’larda genç olup da ‘Evimiz Hollywood’da’yı, orijinal adıyla ‘Beverly Hills 90210’yu izlememiş pek kimse yoktur herhalde. Shannen Doherty de dizideki rolüyle dönemin en popüler isimlerindendi. İkonik karakterlerden Brenda Walsh’u canlandırıyordu. 9 yıl önce meme kanserine yakalanan Doherty 13 Temmuz’da

53 yaşında hayatını kaybetti.

Doherty bir söyleşisinde “Ölümden korkmuyorum çünkü nereye gittiğimi biliyorum. Görmek istediğim insanlar da var orada. Kötü bir insan olsaydım belki o zaman korkardım ama iyi bir insanım. Ölmekten korkmuyorum ama hiçbir zaman ölmek istemiyorum, hem de hiç” diyordu. Görmek istediği insanlardan birinin de tıpkı onun gibi genç yaşta ölen dizideki rol arkadaşı Luke Perry (52) olduğunu tahmin edebiliriz. Hatırlarsanız Perry’nin canlandırdığı Dylan McKay, Brenda’nın büyük aşkıydı. Zamanında onu 50’ler ve 60’ların en karizmatik oyuncusu James Dean’le kıyaslıyorduk. Serseri, havalı, esprili bir genç profili sergiliyordu. Brenda’nın erkek kardeşi Brandon’ı oynayan Jason Priestley’nin ve esas kızlardan Kelly Taylor’ı canlandıran Jennie Garth’ın da o dönemde inanılmaz bir hayran kitlesi vardı. Kelly’ciler ve Brenda’cılar; Brandon’cılar ve Dylan’cılar... Tıpkı takım tutmak gibiydi. ‘Evimiz Hollywood’da’ 2000 yılına kadar sürdü ve dönemin gençleri üzerinde epeyce etki bıraktı. Gelelim 90’lara damgasını vuran ve hiç unutulmayan diğer efsanevi yapımlara...

‘Hayat Ağacı’ (Generations, 1989-1991): Kelly Rutherford’un oynadığı havalı Sam Withmore ve Robert Torti’nin hayat verdiği yakışıklı dedektif Kyle Masters... Nancy Sorel’in oynadığı Monique McCallum’u da seven çoktu. Yaşadığımız sarı saç patlamasında Sam’in o muhteşem saçlarının etkisi var mı diye tartışabiliriz. Kyle’ın enseye doğru uzattığı o tuhaf saçlarıysa sadece kendisine yakışıyordu.

‘Seinfeld’ (1989-1998): Kendini ‘hiçbir şey hakkında bir şov’ olarak tanımlayan bir dizi nasıl bu kadar komik olabilir? Karakterlerinin garipliğiyle ünlü dizi New York’un Batı Yakası’nda geçiyor. Yaratıcıları Larry David ve Jerry Seinfeld olan yapımda başrolde de Jerry Seinfeld var. Hayatını bir komedyen olarak kazanıyor ve düzen hastası. Arkadaşları George, Elaine ve Kramer ise sürekli onun evindeler. Günlük hayattaki olaylar etrafında dönen diziden öyle büyük hayat dersleri beklememek gerek.

‘Friends’ (1994-2002): Tartışmasız tüm zamanların en popüler sitcom’u. New York’ta yaşayan

6 kişilik bir arkadaş grubu ve başlarından geçen komik olaylar... Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) ve David Schwimmer’dan (Ross) oluşan oyuncu kadrosu. Üzerinden 30 yıl geçti, hâlâ çok komik. Bir platformda yayımlanınca Z Kuşağı’nın da dikkatini çekti. ‘Devamı gelsin’ ısrarları nedeniyle 2021’de ‘Friends: The Reunion’ adında bir özel bölüm çekildi. Perry’nin geçen yıl ekim ayında hayatını kaybetmesi tüm fanları üzdü.

‘Ally McBeal’ (1997-2002): Eğer kötü bir gün geçiriyorsanız hemen Barry White’ın ‘My First My Last My Everything’ şarkısını açın ve dans etmeye başlayın. Tabii bu şarkı size ‘Ally McBeal’ dizisini ve o meşhur dansı hatırlatacak. Calista Flockhart’ın canlandırdığı Ally McBeal, Boston’da aşkı ve mutluluğu arayan komik ve eksantrik bir avukat. Halüsinasyonlara varacak kadar hayal âleminde yaşıyor. Büyük aşkı Billy’den (Gil Bellows) vazgeçemiyor. Sıkıntıları olsa da yakışıklı sevgililer bulmayı başarıyor. Kısaca onda şeytan tüyü var.

‘Vampir Avcısı Buffy’ (Buffy the Vampire Slayer, 1997-2003): Fantastik gençlik dizilerinin atası diyebileceğimiz ‘Vampir Avcısı Buffy’, ardından gelen ‘Angel’ (1999), ‘Vampir Günlükleri’ (The Vampire Diaries, 2009), ‘The Originals’ (2013) gibi birçok vampir dizisinin önünü açtı. 15 sezon süren

‘Supernatural’ (2005) bile bu ekolün devamı sayılabilir. Sarah Michelle Gellar’ın hayat verdiği Buffy çıtı pıtı bir kadın kahramanın, doğaüstü yaratıklara haddini bildirdiği bir yapımdı. Vampir âlemine dair çok şey öğrendik ondan. Sevgilisi vampir Angel’ı da David Boreanaz canlandırıyor. Gary Oldman’ın oynadığı Dracula kadar olmasa da onu karizmatik vampirler listesinde ilk 5’e koyabiliriz. Zaten çok sevildi ve paralel bir hikâyede, o da kendi dizisinin başrolü oldu.

‘Dawson’s Creek’ (1998-2003): James Van Der Beek (Dawson), Katie Holmes (Joey), Michelle Williams (Jen) ve Joshua Jackson (Pacey) gibi oyuncuları bir araya getiren dizi o kadar popülerdi ki bizde bir uyarlaması yapıldı. ‘Kavak Yelleri’ni (2007) hatırlarsınız... Orijinalinin hikâyesine bakacak olursak: Yönetmen olmak isteyen saf kasaba delikanlısı, fakir ama gururlu Joey’ye sırılsıklam âşıktı. Joey daha sonra Pacey ile sevgili olur. Aslında gerçek hayatta da Holmes ve Jackson bir sene kadar çıktılar. Dizinin ana karakteri Dawson’dı. İlginçtir, onu canlandıran James Van Der Beek dışında tüm başroller çok ünlü oldu.

‘Sex and the City’ (1998-2004): Candace Bushnell’in aynı isimli kitabından uyarlanan dizi tam bir ekoldü. Bunda gazetedeki köşesinde ilişkiler üzerine yazan moda tutkunu Carrie Bradshaw karakterinin yani Sarah Jessica Parker’ın büyük etkisi var. Nevi şahsına münhasır diğer karakterlerin payını da küçümsemeyelim. Charlotte York (Kristen Davis) içlerinde en tutucu karakterdi ama onun da türlü maceralarına tanık olduk. Samantha Jones (Kim Cattrall) en çılgınlarıydı: Çapkın, eğlenceli ve delidolu. Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) en kariyer odaklısı... Bu arada bu efsane, ‘And Just Like That...’ (2021) dizisiyle yepyeni bir üçüncü sezona koşuyor. Ama Samantha’nın eksikliği hissediliyor.