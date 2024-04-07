9 günlük tatilde kentler de renkleniyor: Şehirde bayram havası var

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Ormanında, parkında yürüyüşler, semt keşifleri; vapuruyla, adasıyla, tarihiyle kentte turist olma zevki... Sergiler, müzeler, vakit bulup da gidemediğimiz tiyatro oyunları... Çocuklar için atölyeler, geziler... Biraz da iyi yemek ve gece eğlencesi...

Hürriyet Ekler ekibi olarak bayramda tatile çıkmayanlara şehirde iyi zaman geçirmeleri için tavsiyeler verdik. Seyahat, kültür sanat, kent, gastronomi, gezi ve anne çocuk konularında uzman arkadaşlarımız, yazarlarımız Gülay Barbaros Altan, Meltem Fıratlı, Uygar Taylan, Melis Yılmaz, Gizem Coşkunarda, Ebru Erke ve Saffet Emre Tonguç önerdi. İyi bayramlar!

Her zevke göre etkinlik

SERGİ VE TİYATROLAR

- Bulgur Palas

Dünyanın en saygın fotoğraf ajansı Magnum Photos’un 70 usta fotoğrafçısının 200’den fazla fotoğrafının olduğu ‘Magnum İstanbul’da’ sergisini Bulgur Palas’ta görebilirsiniz. 12 Nisan’dan itibaren 10.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz.

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- Çubuklu Silolar

İstanbul Beykoz’daki Çubuklu Silolar, ‘Bilinci Yeniden Kurmak: Gerçeklik Nedir’ başlıklı dijital sergiyi izleyicilerle buluşturuyor. Bu sergi de 12 Nisan’dan itibaren 10.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz.

- İstanbul Modern

‘Fotoğrafçının Tanıklığı’ Ozan Sağdıç’ın 70 yıllık kariyerinin en özel karelerini bir araya getiriyor. Sergiyi gezdikten sonra müzenin seyir terasında soluklanıp kafesinde kısa bir mola verin.

- Sakıp Sabancı Müzesi (8 ve 10 Nisan kapalı)

28 Nisan’a kadar devam eden ‘Unutulmuş Bir Cumhuriyet Kadını: Bütün Yönleriyle Melek Celâl’ sergisini görmek için son haftalar. Sergide sanatçının tablo ve eskizleri, desenleri, makaleleriyle hayatına ışık tutan fotoğraflar, mektuplar ve kartpostallar var.

- Arter (8, 9 ve 10 Nisan kapalı)

Tam da yeni sergisi ziyarete açılmışken mutlaka gitmeli. Şakir Gökçebağ’ın farklı zaman aralıklarında ürettiği yerleştirme, heykel ve fotoğraflarından oluşan ‘Göründüğü Gibi’ başlıklı kişisel sergisi müzenin 2’nci katında.

- Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi (8 ve 10 Nisan kapalı)

900’ün üzerinde sanatçının 2 bin 700’ü aşkın eserini müzede görebilirsiniz. Osman Hamdi Bey’in ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ eserinin ikincisi de kısa bir süre önce ilki gibi müzenin koleksiyonuna katıldı.

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- Pera’da çocuk atölyeleri

Müzede Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’ndan yola çıkan ‘Gelecek Hatıraları’ sergisi sürüyor. Çocuklar bu sergiyi rehberle gezip eserleri inceliyor. 7-12 yaş grubu için aynı sergiyi gezdikten sonra kilden tasarımların yapıldığı farklı bir atölye var. Detaylar için Pera Müzesi'nin resmiinternet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

- Saatleri Ayarlama Enstitüsü





Serkan Keskin’in tek kişilik üstün performansı ve Serdar Biliş rejisiyle çağdaş bir uyarlama. Hayri İrdal olarak karşımıza çıkan Serkan Keskin romandaki diğer karakterlerin hepsini canlandırıyor. 11 Nisan Perşembe 20.30’da AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda. Bilet fiyatı 330-880 lira.

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- Maviydi Bisikletim

Dinçer Sümer’in yazdığı, Ersin Umulu’nun yönettiği oyun, ilk aşkının izinden giden bir adamın anılarına, izleyiciyi 1950’lerin İzmir’ine götürüyor. İstanbul Şehir Tiyatroları’nın sahnelediği oyunda Çağrı Büyüksayar sahnede tek başına performans sergiliyor. 13 Nisan Cumartesi 15.00 ve 20.30 saatlerinde Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde izlenebilir.

MÜZİK VE EĞLENCE...

- Medeniyetleri buluşturan dans projesi Anadolu Ateşi yarın 20.45’te AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda. Gösteriden önce AKM Galeri’deki kadının toplumdaki yerine odaklanan ‘Süs’ sergisini de ziyaret edebilirsiniz.

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- Ortaköy’deki 888 Private İstanbul’da bayramın ikinci günü Gökhan Tepe çıkıyor.

- Gülşen 10 Nisan, Hakan Altun 11 Nisan, Serkan Kaya 12 Nisan saat 23.00’te Cahide Palazzo sahnesinde olacaklar.

- Boaz Live’daysa Fettah Can 10 Nisan, Alya 11 Nisan, Rafet El Roman 12 Nisan’da sahneye çıkacak.

- Yağmur Hızal 10 Nisan, Begüm Obiz 11 Nisan, Özlem Başar 12 Nisan’da Line Up Suadiye sahnesinde olacaklar.

- Simge 11 Nisan Perşembe 21.00’de Jolly Joker Kıyı İstanbul’da. Bilet fiyatı 1.026-(ikramlı 4 kişilik) 16.500 lira.

- CRR Senfoni Orkestrası 13 Nisan 20.00’de Gürer Aykal yönetimi ve Daniel Gauthier solistliğinde ‘Cumhuriyet’in Senfonik Yolculuğunun 100. Yılı’ konserini gerçekleştirecek. Bilet fiyatı 49-99 lira.

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- Nazan Öncel 13 Nisan 21.00’de Ankara, Ata Sahne’de konser verecek. Bilet fiyatı 570-2.280 lira.

- Alman DJ Stephan Bodzin 13 Nisan Cumartesi 20.30’dan sonra Klein Phönix’te. Bilet fiyatı 450-(sahne arkası) 5.500 lira.

- Avangart Tabldot 13 Nisan 20.00’de Çeşme, Yuzu Beach’te. Bilet 600-750 lira.

YEMEĞİN PEŞİNDE

- Ali Muhiddin Hacı Bekir’in İstiklal Caddesi’ndeki yeni açılan yerine uğrayabilirsiniz. Klasik bir markanın yenilenmiş hali çok güzel. Instagram hesapları üzerinden mekânı takip edin, zaman zaman akide şekeri, lokum atölyesi gibi etkinlikler düzenleniyor.

- İstanbul’un en iyi dönercilerinden Tatar Salim Caddebostan’da yeni yer açtı, mutlaka uğranmalı.

- Anadolu Yakası’ndaysanız La Plage.No14 Suadiye’ye uğrayabilirsiniz. Kokteylleri, yemekleri, şık atmosferiyle iyi bir seçenek.

- Teras Emirgân açıldı... Akşamüzeri kokteyl içip bir şeyler atıştırmak için Emirgân’ın arka bahçesinde güzel havanın tadını çıkarın.

- İstiklal’e uğrayın. Caddeyi turladıktan sonra 10’uncu yılını kutlayan Pizza Pera’da veya şehrin en güzel manzaralarından birine sahip The Marmara Taksim’in en üst katındaki Okra’da lezzetli bir mola verin.

SOKAKLARDA ADIM ADIM





- Vapur turu yapın... Çengelköy-İstinye hattında her durak birbirinden güzel. Çengelköy’den kalkan vapur, 10 dakika sonra Arnavutköy’de, 5 dakika sonra da Bebek’te oluyor. Sonra sırasıyla Kandilli, Anadoluhisarı, Kanlıca, Emirgân’a uğrayıp İstinye’ye varıyor. Ring seferi yapan vapur aynı rotadan dönüyor.

- Sultanahmet Meydanı ve çevresi çok klasiktir ama İstanbul’un kalbidir. İmparatorlukların ihtişamını yansıtan eserleri gezerken her adımınızda tarihin bir sayfası açılır.

- Bebek’ten Rumelihisarı’na doğru giderken şair Tevfik Fikret’in evine uğrayın. 1945’te müze haline getirilen evde şairin kişisel eşyası sergileniyor. Müzeden çok güzel Göksu ve Küçüksu fotoğrafları çekiliyor.

- Büyükada’da bir bisiklet kiralayıp Çankaya Caddesi boyunca tarihi köşklerin önünden geçip Dilburnu’na varabilir, Aya Yorgi Kilisesi’nde dilek tutabilirsiniz. Daha sakin olan Heybeliada ve Burgazada’nın sokaklarında kaybolmak da bir seçenek.

- Balat’ta Rum Ortodoks cemaatinin patrikhanesi, kırmızı bir kale gibi tepede konumlanan Fener Rum Lisesi ve bir kuğu zarafetiyle Haliç’i süsleyen Aziz Stefan Bulgar Kilisesi tekrar tekrar ziyaret edilebilir. Fener’de restore edilen evler, antikacılar, orijinal kafe ve dükkânlarla semtte keşfedilecek çok yer var.

- Başkent Ankara’da bu güzel havalarda Kaleiçi’ni keşfetmek harika olur. Anadolu Medeniyetleri, Çengel Han’daki Rahmi Koç, Erimtan Arkeoloji ve Sanat, Kelime ve Gökyay Vakfı Satranç müzelerini doya doya gezebilirsiniz.

ŞEHİRDE AMA DOĞADA

- Bayram, sakuraların açtığı tarihlerle denk düşüyor. Sakura yani Japon kiraz ağacı çiçeklerini İstanbul’da üç özel noktada görebilirsiniz. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, Ataşehir’de. Piknik ve çocuk alanları var. Pazartesi hariç 9.30- 17.00 arası açık ve ücretsiz.





- Baltalimanı Japon Bahçesi Sarıyer’de. Parkın ortasından yapay bir akarsu geçiyor.

- Sarıyer’de Emirgân Korusu’nda Beyaz Köşk’e giderken iki sakura var. Yürüyüş yapıp ağaçların altında dinlenebilirsiniz.

- İstanbul’un en eski tarihi yapısı Küçükçekmece Gölü yakınlarındaki Yarımburgaz Mağaraları. 600 bin yıl önce ilk insanların yerleştiği mağara gezilebiliyor. Göl çevresinde piknik alanları da var.

- Atatürk Arboretumu’nda gölet kenarında kuğuları seyredebilir, ağaçların arasında kuş sesleri eşliğinde yürüyebilirsiniz.

- Üsküdar Çocuk Köyü çocuklara doğal hayatı tanıtarak şehrin göbeğinde köy hayatını deneyimletiyor. Giriş ücretsiz.

- İstanbul’da su rotasını yürüyün. Belgrad Ormanı’ndan başlayın; bentleri göreceksiniz. Sonra yol boyu su kemerlerini takip edin. Tarihi Yarımada’da Şaraçhane’ye kadar ulaşacaksınız. Bozdoğan Kemerleri’nin ihtişamı eşliğinde Fatih ve Vefa’yı keşfedin. Finali Yerebatan veya Şerefiye sarnıçlarıyla yapabilirsiniz.

- Eski taş evleriyle Urla doğanın içinde nefes almaya çağırıyor sizi. Sanat Sokağı’nı görmeden geçmeyin. Urla Kadın Üretici Pazarı, her cumartesi Tarihi Urla Tamirhane binasında kuruluyor. Urla çevresindeki Uzunkuyu, Barbaros, Yağcılar, Demircili, Kuşçular, Bademler, Özbek köyleriyse bölgenin keşif durakları.

- Ankara’ya sadece 1 saat mesafedeki Beypazarı’nın eski kesimi, çarşı ve geleneksel konutlardan oluşan karakteristik dokusuyla görülmeyi hak ediyor. İnözü Vadisi doğal ve arkeolojik sit alanı olarak koruma altında. Burada Türkiye’de faaliyete geçen ilk açık hava müzesi olan Yaşayan Köy’ü görmeyi ihmal etmeyin.