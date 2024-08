2024 Paris Paralimpik Olimpiyat Oyunlarına çok az kaldı: Tüm emekler kürsüye çıkmak için

Haberin Devamı

Sahalara çıkma sırası paralimpik sporcularda bu kez. Mülteci sporcuların yanı sıra 165’ten fazla ülkeden toplam 4 bin 400 sporcunun, 22 spor dalında yarışacağı Paris Paralimpik Olimpiyat Oyunları’nda 549 madalya dağıtılacak. Açılış töreni 28 Ağustos’ta, Olimpiyat Oyunları açılış töreninin sanat yönetmenliğini yapan Thomas Jolly’nin yönetiminde Concorde Meydanı’nda düzenlenecek. Tekvandodan atıcılığa, masa tenisinden yüzmeye, futboldan tenis ve eskrime 15 farklı branşta 48’i kadın,46’sı erkek, toplam 94 sporcumuz ülkemizi Paris’te temsil edecek. Türkiye 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda 2 altın, 4 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazanmıştı. Sporcularımızla 2024 Paris Oyunları’na hazırlanma süreçlerini, hayallerini konuştuk.

‘Nasıl sevineceğime dair hayal kurdum’

Meryem Betül Çavdar (24)

◊ Kelimelerle ifade etmek gerçekten zor, birçok duyguyu bir arada yaşıyorum. Bunca sene çalışıp da her sporcunun hayali olan böyle bir büyük organizasyonda mücadele edecek olmak çok gurur verici.

◊ Her zorlandığımda ne kadar emek verdiğimi düşündüm ve verilen emeğin karşılığını aldığımı görmek, beni her seferinde bir ilerisine götürdü.

◊ Günde çift antrenman yaptığımızda üzerimizde fazla yük olabiliyor. Aynı tekniği defalarca çalışmak veya vücudumuza aldığımız darbeler yüzünden bedenimiz beyaz bayrak çekebiliyor ve bunalabiliyoruz. Ama olması gereken şeyler bunlar, bir süre sonra çektiğimiz zorluklar bizi motive etmeye başlıyor. Ne kadar yorulursak yorulalım, çok çalıştığımız için mutlu olmaya başlıyoruz, bu şekilde zorlukları aşıyoruz.

◊ Daha öncesinde de sporu takip ederdim ama tekvandoyla tanışmam yakın bir arkadaşım sayesinde oldu.

◊ Sürekli kamplarda olduğumuz için milli takım antrenörlerimiz antrenman programını düzenliyor. Bireysel antrenmanlarımız da oluyor, bunları da antrenörlerimizle belirleyerek yapıyoruz.

◊ Elbette ki düştüğümüz zamanlar da var. Fakat hazırlandığımız organizasyon çok büyük ve ülkemizi temsil etmek gurur veriyor. Madalya kazanma hayali, bizi en motive eden güçlerden biri.

◊ Madalya almanın hayalini çok kurdum, maç bitince nasıl sevineceğime dair de... Ama o an her şeyin kendiliğinden gelişeceğini düşünüyorum.

◊ Genç arkadaşlara tavsiyem; başta her şey zor olabilir, sürekli yenilebilirsiniz ama devam ettikçe, üzerine koydukça en iyilerden biri olabilirsiniz. Başarı bıkmadan, usanmadan devam edince geliyor.

◊ Sporcu hayatı zor bir hayat. Kilo düşmek, sürekli ailemizden uzakta kalmak ve hazırlandığımız büyük organizasyonların stresi... Zorlandığım zamanlar oluyor fakat kazandığım bir madalya bütün düşüncelerimi siliyor.

OKÇULUK

'Rakiplerimiz bizi görünce psikolojik açıdan dezavantajlı başlıyor’

Yiğit Caner Aydın (31)

◊ Biz problem çözme becerisi çok yüksek bir milletiz. Yaşadığımız sorunların her zaman üstesinden gelebiliyoruz. Özgüvenimiz yüksek. Yapabileceğimizi, herkesten daha iyi olduğumuzu biliyoruz. Daha çok çalışıyoruz, emek veriyoruz.

Bu da bize başarı olarak dönüyor.

◊ Okçuluk branşında gerçekten çok başarılı bir ülkeyiz. Çok iyi sporcularımız, kulüplerimiz ve antrenörlerimiz var. Hiçbir başarı tesadüf değil. Hatta çok daha fazlası için potansiyele sahip olduğumuzu düşünüyorum. Yine ‘paralimpik okçuluk’ta örnek alınan bir ülkeyiz. Rakiplerimiz bizi gördüğünde psikolojik açıdan dezavantajlı başlıyor, bunu net bir şekilde hissedebiliyoruz.

◊ Aslında Paralimpik Oyunlar okçulukla ilk tanıştığımdan beri kurduğum en büyük hayalim. Ama şu anda burada yarışacak olmak bana çok sıradan ve normal geliyor. Çünkü yıllardır en üst düzey şampiyonalarda birçok kez final atışı yaptım.

◊ Sporun hayatıma çok şey katacağını daha ilk günden anlamıştım. Dahil oldukça hayatımı değiştirdiğini gördüm. Bugün sahip olduğum her şeyi spora borçluyum. Hedeflerimi gerçekleştirmek için çok çalıştım. Spor benim için bir amaçtan çok tutkuya dönüştü. Sadece sürece odaklanıyorum. Çok çalışmanın bana madalya haricinde de çok şey kattığını görüyorum.

◊ Kendimi hep o kürsünün en üstünde hayal ediyorum. Aynı süreci tüm sporcular yaşıyor. Ama ben çok çalışıyorum, çok isteyerek ve severek çalışıyorum. Kendimi fiziksel ve mental olarak herkesten daha güçlü hissediyorum. Bugün antrenmanım kötü geçse bile o final sahasına çıktığımda en iyisini ortaya koyabileceğimi biliyorum.

◊ Spor sadece madalya için yapılmaz. Bir spor yapan, bunun için çalışan ve emek veren herkes bence başarılı.

◊ Madalyanın ağırlığını boynumda hissettiğim anı hayal ediyorum. “İşte oldu” diye onu tutup sevinmek istiyorum.

‘Mental olarak güçlü kalmak zihnimle aramdaki bir dans’

Öznur Cüre (27)

◊ Eski zamanlarda aklımda hep kendi kendime tekrar ettiğim bir cümle vardı: “Bir gün Paralimpik Oyunlar’da ben de olacağım.” Tokyo’daki sonuçlardan sonra bu cümle şöyle oldu: “Bu sefer oyunlarda ülkeme altın madalya getireceğim.”

◊ Hep spora bağımlı bir çocuk olarak büyüdüm. 17 yaşımdaki talihsiz trafik kazasına kadar da okçuluktan önce tekvando sporuyla uğraşıyordum. Beni ortaokuldaki sevgili beden eğitimi öğretmenim keşfedip ilk resmi spor branşım olan tekvandoya başlatmıştı. 17 yaşımdan sonra da arkadaşımın önerisiyle tanıştığım paralimpik okçulukla da spor hayatıma devam etmem için bir şans kapısı açıldı.

◊ Paris’teki Paralimpik Oyunlar’a hazırlanırken mental olarak güçlü kalmak, aslında zihnimle aramdaki bir dansa benziyor. Her adımda, her nefeste, kendi içsel ritmime ayak uydurmaya gayret gösteriyorum. Zihnimi güçlü tutmak için bazen bir adım geri atıyorum; nefes egzersizleriyle zihnimin temposunu yavaşlatıyor, onu dinlendiriyorum. Her düşüş, her hata, beni daha dengeli ve kararlı yapıyor. Pozitif düşünce, bu dansın melodisi; zorluklarsa ritmi belirleyen unsurlar. Kendi içimde bir müzik yaratıyorum ve bu müzik, hedeflerime doğru ilerlerken bana eşlik ediyor. Ve elbette, bu dansı tek başıma yapmıyorum. Antrenörüm, takım arkadaşlarım, ekibim ve elbette ailem... Hepsi birer orkestra üyesi gibi, bana eşlik ediyor, beni destekliyor. Böylece mental olarak ne kadar zorlanırsam zorlanayım, her zaman ritmimi buluyor ve yoluma devam ediyorum.

◊ Gelecek nesillere tavsiyem, hayatın bir yolculuk olduğunu ve bu yolculuk sonucunda attıkları her okun bir iz bırakacağını unutmamaları. Bu yolda yürürken her antrenmanda, her müsabakada ve her zorlukta kendi hikâyenizi yazıyorsunuz. Bu hikâyeyi yazarken sonuca odaklanın. Öncelikle her anın tadını, her yenilginin dersini çıkarın. Ve her zaferinizde alçakgönüllülüğünüzü gösterin. Çünkü asıl başarı, sadece kupalarda veya madalyalarınızda değil, bu süreçte kendinizi nasıl geliştirdiğiniz ve nasıl bir insan olduğunuzda gizli.

ATLETİZM

‘Eşimi gururlandırmak istiyorum’

Abdullah Ilgaz (24)

◊ 2017’de Şahan Gökbakar’ın müsabaka temalı ‘Recep İvedik 5’ filminden sonra arkadaşlarım aracılığıyla atletizme başladığımda buralara geleceğimi hiç düşünmedim. Hayatın bizi nelerle karşılaştıracağını bilmediğim o dönemden Paris’e uzanan bu yolculuk, adım adım emeklerimin karşılığını aldığımı hissettiriyor.

◊ En büyük motivasyonum sahadaki başarısızlıklarım ve bunlardan çıkardığım dersler. Ayrıca başarma isteğimin temelinde, evde tüm derdimi çeken eşim ve onu gururlandırma isteğim de var.

◊ Hazırlık sürecinde her kötü geçen antrenman sonrası kendime ve çevreme kızdım. Ama içimdeki mücadeleci ruh sayesinde her günün sabahı kendimi sahada buldum.

◊ Spora futbol oynayarak başladım. Mahalleden arkadaşlarım futbol takımındaydı, onlar aracılığıyla başlamış oldum. Sonra futbol, ampute futbola döndü, daha sonra tekvando ve ‘Recep İvedik 5’ filminden sonra hayatım atletizm oldu.

◊ Antrenörümün yaptığı bir program ve geliştirdiği bir strateji var, süreç boyunca ona bağlı kalıyorum.

◊ Hayal ediyorum; gözlerimi kapadığımda kürsüye çıkıyorum. Türk bayrağımızın orada dalgalandığını hissediyorum. Tüylerim ürperiyor. Ve ailem her anımda yanımda, onların gururlandıklarını hayal ediyorum.

◊ Ben aynı zamanda bir beden eğitimi öğretmeniyim. Benim başarım ayakkabılarımı bağlamayı öğrendiğim o andır. Başarılarınızı küçümsemeyin.

◊ Madalya aldığımda sanırım ilk yapacağım şey şükretmek. Gözyaşlarıma da engel olamayacağım... Ve önüme çıkan herkese sarılabilirim.

YÜZME

‘Her kırılma anı, daha güçlü dönmek için bir fırsat oldu’

Sümeyye Boyacı (21)

◊ Başarımın temelinde hayatımın merkezine koyduğum disiplin ve pes etmemekten gelen o güzel güç var.

◊ En büyük motivasyon kaynağım ailemin desteği ve kendi içsel gücüm. Ayrıca ülkemi uluslararası arenada temsil etmek ve branşımda başardıklarımla ülkemin gençlerine ilham olmak beni çok mutlu ediyor.

◊ Çok yoğun antrenman dönemlerinde fiziksel yorgunluklar bazen insanı yıpratabiliyor ama ben kariyerim ilerledikçe mental olarak sağlam kalmanın, fiziksel zorluklardan daha önemli olduğunu gördüm. Hedeflerimi ve kendime olan inancımı tazeleyerek yoluma devam edebiliyorum. Bu noktada, alanında profesyonel kişilerden ve çevremden aldığım desteği çok önemsiyorum.

◊ Yüzmeye 5 yaşımdayken başladım, o dönem hayatımda esas karar alıcı ben değildim elbette ama zamanla kendimi ifade etme yöntemim olduğunu anladım ve daha çok bağlandım.

◊ Özellikle yarışma öncesinde ve sonrasında dayanıklılığımı arttırmak için uzmanlarla çalışıyorum, meditasyondan faydalanıyorum.

◊ Spora başlamak isteyenlerin kendi potansiyelini keşfetmesi ve hedefine ulaşmak için sabırlı olması, disiplinli bir şekilde yola devam etmesi çok önemli.

◊ Madalya alırsam basit bir şekilde, sevinçten çıldırabilirim.

◊ Çok zor dönemler geçirdiğim oldu ama bırakmayı düşünmedim. Her zor an, her kırılma anı, yeniden daha güçlü dönmek için bir fırsat oldu benim spor kariyerimde. İçimdeki bu güce minnettarım.

GOLBOL

‘Hedefim İstiklal Marşımızı okutmak’

Reyhan Yılmaz (23)

◊ Takımca hedefimiz katıldığımız her turnuvada şampiyonluk.

◊ Paris için hayatımdaki her şeyi bir kenara bırakıp sadece antrenmanlara ve takıma odaklanarak çalıştım. Bütün sporcuların hayali orada olmak, bu gururu yaşadığım için çok mutluyum. Hedefim Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edip İstiklal Marşımızı okutmak.

◊ Ailemin ve bütün çevremin bana olan büyük güveni ve desteğiyle Paris’te altın madalya alırken, o gururu hayalimde hep yaşadım.

◊ Her şeye değeceğini hayal etmek bile yaşadığım her zorlukta tekrar ayağa kalkmama yetiyor.

◊ Altın madalya alırsam ilk ne yaparım, gerçekten bilmiyorum çünkü orada inanılmaz bir duyguya sahip oluyorsun, hayatın boyunca hiç hissetmediğim duyguyu ben ilk 2020 Tokyo’da hissettim. Paris’te bunu tekrar yaşarsam ilk yapacağım şey sanırım takımımla ve kendimle gurur duymak olur.

‘Kürekte bir ilki başardık’

Yiğit Doğukan Bozkurt (18)

◊ Hedeflerim doğrultusunda çalışmanın meyvesini aldığım için çok mutluyum. Aynı zamanda Türkiye ilk defa paralimpik kürekte takım olarak katılıyor, çok gurur verici.

◊ Ailemin verdiği destek beni ayakta tuttu. Yaklaşık

50 derece skolyozum var. Spora yüzmeyle, doktor tavsiyesi üzerine başladım. Sonra kürek sporuna geçme kararı aldım.

◊ Yarış akşamı, gözümü kapatarak yarışta neler yapacağımı tek tek düşünürüm. Bu beni yarışa daha hazır hale getirir ve kendime güvenerek kürek çekmeye teşvik eder.

◊ Geçmişteki başarılarımı aklıma getiriyorum her zaman. Evet, çok zor oluyor bazen. Ama ülkemi gururla temsil etmenin mutluluğuyla bu sorunu da aşıyorum.

◊ Engelli kardeşlerime ve ailelerine söylemem gereken bir şey var: Lütfen çocuğunuzu eve hapsetmeyin, spora teşvik edin. Bu onları hem psikolojik hem de fizyolojik olarak ayakta tutar.

Yiğit Doğukan Bozkurt ve Nurşen Şen.

‘Ailemin desteği benim motivasyonum’

Nurşen Şen (45)

◊ Olimpiyata gitmek çok gurur verici. Her sporcunun hayali. Türkiye’de ilklerden olmak, ülkeme bu gururu yaşattığımız için çok mutluyum.

◊ Ailemin desteği en büyük motivasyonum. Annemin sesi beni ayakta tutuyor. Olimpiyata katıldığımızı düşünmek bile zaten başlı başına büyük bir motivasyon kaynağı.

◊ En büyük yaşadığım zorluk bacağımda oluşan ağrılardı... Her zaman pozitif düşünüyorum. Zihin antrenmanı yapıyorum yarış öncesi.

◊ Hangi branşta olursa olsun spor yapın. Ruhen ve bedenen iyileştiriyor, yaşama bağlıyor.

◊ Madalya alırsam, bu başarıya ulaştığımız için çok mutlu olurdum. Şu anda bunu söylerken bile çok heyecanlanıyorum ve kelimelerimi toparlayamıyorum. Bana güvenen, destek veren herkes ve ülkemize yaşatacağımız bu gurur inanılmaz onur verir.