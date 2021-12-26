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2021'e veda ederken rekorlar, sevinçler ve hüzünler...

#Olimpiyatlar#Madalya#Rekor
2021e veda ederken rekorlar, sevinçler ve hüzünler...

2021’e ertelenen Olimpiyat Oyunları’ndan rekor madalya sayısıyla döndük... Paralimpik Oyunlar’da sevindik, tüm voleybol takımlarımız göğsümüzü kabartmayı sürdürdü, Anadolu Efes basketbolun en büyük kupasıyla yurda döndü. Futboldaysa maalesef yine yüzümüz gülmedi.

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OLİMPİYATLARDA REKOR KIRDIK

Pandemi nedeniyle 2021’e ertelenen Tokyo Olimpiyatları’nda tarihi bir başarı yakaladık. Kazandığımız 13 madalyayla Londra 1948’de elde ettiğimiz rekoru (12 madalya) geliştirdik. Tokyo’daki ilk altın madalyamız klasik yay bireysel finalinde Mete Gazoz’dan geldi. Bu madalya okçuluk branşında kazandığımız ilk olimpiyat madalyasıydı. Türkiye’nin Tokyo 2020’deki ikinci altın madalyasıysa boksör Busenaz Sürmeneli’den geldi. Sürmeneli, kadınlar 69 kg finalinde Çinli rakibini yenerek olimpiyat şampiyonu oldu. 51 kg kategorisinde yarışan diğer kadın boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu ise gümüş madalya kazandı. Tokyo’daki ikinci gümüş madalya karate branşında (erkekler kumite 67 kg) Eray Şamdan’dan geldi. Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazanan sporcularımızsa şöyle: Hakan Reçber (tekvando), Hatice Kübra İlgün (tekvando), Rıza Kayaalp (güreş), Yasemin Adar (güreş), Taha Akgül (güreş), Ferhat Arıcan (cimnastik), Ali Sofuoğlu (karate), Merve Çoban (karate) ve Uğur Aktaş (karate).

2021e veda ederken rekorlar, sevinçler ve hüzünler...

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AVRUPA’NIN EN BÜYÜĞÜ...

Pandemi nedeniyle iptal olmadan önce, 2020’de Turkish Airlines Euroleague’in zirvesinde Anadolu Efes vardı. İptal edilen sezonun ardından Anadolu Efes performansını korudu ve 2021’de Turkish Airlines Euroleague’i şampiyon tamamladı. Anadolu Efes, Fenerbahçe’nin ardından Avrupa’nın en büyük kupasını Türkiye’ye getiren ikinci takım oldu.

2021e veda ederken rekorlar, sevinçler ve hüzünler...

ŞENOL GÜNEŞ VEDA ETTİ

2022 Dünya Kupası elemelerine fırtına gibi başlayan A Milli Futbol Takımımız bu yaz düzenlenen EURO 2020’de beklentilerin çok altında kaldı. Mağlubiyet serisi Dünya Kupası Elemeleri’nde de devam edince teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrıldı. Takımın başına Alman Stefan Kuntz getirildi.

2021e veda ederken rekorlar, sevinçler ve hüzünler...

‘TÜRKİYE BİR VOLEYBOL ÜLKESİDİR’

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, olimpiyatta kürsüye çıkamasa da takımlarımız 2021’de başarılıydı. İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası finalinde İtalya’yı 3-2 yenerek altın madalya kazandı. A Milli Erkek Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Altın Ligi’nde ikinci kez üst üste namağlup şampiyon oldu. Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda VakıfBank, İtalyan Imoco Volley’i 3-2 yenerek birincilik kupasını aldı. VakıfBank, daha önce 2013, 2017 ve 2018’de bu kupayı müzesine götürmüştü. Dünyanın en iyi 6 takımının olduğu FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Dünya 3’üncüsü oldu.

2021e veda ederken rekorlar, sevinçler ve hüzünler...

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ZİRVEYE DE ÇIKTI, DİBE DE VURDU

2020’nin ilk çeyreğinde Beşiktaş’ın teknik direktörü olan Sergen Yalçın 2020-2021 sezonunda takımını şampiyonluğa ulaştırdı. 2021-2022 sezonundaysa Şampiyonlar Ligi’nde ‘0’ çekti, art arda gelen başarısız sonuçların ardından istifa etti.

2021e veda ederken rekorlar, sevinçler ve hüzünler...

PARA ATLETLERDEN 15 MADALYA

Türkiye, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’ndan da rekor madalya sayısıyla döndü. 13 branşta 87 sporcuyla mücadele eden milliler 2 altın, 4 gümüş, 9 bronz; toplamda 15 madalyayla tarihi bir başarı kazandı. Paralimpik Oyunlar’daki altın madalyalarımız Abdullah Öztürk (para masa tenisi) ve Golbol Kadın Milli Takımı’ndan geldi. Oyuncumuz Sevda Altunoluk ise turnuvanın gol kraliçesi oldu.

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#Olimpiyatlar#Madalya#Rekor

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