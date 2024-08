Z Kuşağı bu dörtlünün tarzını çok sevdi: Yıl 2024, ‘Sex and The City’ etkisi devam ediyor

Haberin Devamı

New York, Manhattan’da yaşayan dört bekâr kadının 1998-2004 yılları arasındaki hayatını konu alan ikonik dizi ‘Sex and The City’, aradan geçen 20 yıla rağmen popülerliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Diziyi bugün izlerken aradan bunca yıl geçtiğini kabullenmek çok zor. Zira yalnızca ilişkilere odaklanması değil, stiller ve moda dolu anlarla da hiç eski gibi hissettirmiyor. Haliyle 2000’lerin başlarına, yani doğdukları dönemlere özel bir ilgi duyan Z Kuşağı da özellikle Sarah Jessica Parker tarafından canlandırılan dizinin ana karakteri Carrie Bradshaw’un stillerinden ilham almadan edemiyor. Hatta son zamanlarda hem TikTok’ta, hem Pinterest’te hem de YouTube’da dizideki stilleri konu alan paylaşımlara bolca rastlıyorum. İlham kaynaklarının yeni çekilen ‘And Just Like That’ten ziyade, daha çok 90’ların sonu ve 2000’lerin başlarında yayımlanan bölümlerden olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

Bazılarını kendi adıma demode bulsam da, trendleri takip etmeyi çok da umursamayan Z Kuşağı’nın bu dizi stillerine neden bu derece takıntılı olduğunu anlayabiliyorum. İnternetin ve teknolojik gelişmelerin içine doğan yeni nesil, sosyal medyadan ve akıllı telefonlardan önceki dönemi merak ediyor ve o zamanları oldukça nostaljik buluyor. Peki ‘Sex and The City’ dizisinde bir karaktermişçesine giyinmek ne demek, biraz bu durumun kodlarını çözelim.

Özellikle Carrie Bradshaw’un tarzı birçok kadına ilham oldu.

Takım elbiseli Miranda Hobbes (en solda).

Stil ikonu gazeteci

Elbette her karakterin kendine has bir stili var ve aralarında en dikkat çekeni, diziye adını da veren gazete köşesinin yazarı Carrie Bradshaw’unki. İlişkiden ilişkiye koşan Carrie, Z Kuşağı’nın da sevdiği bir ilişki tarzına sahip, o nedenle bağ kurmaları en kolay karakterlerden biri. Carrie cesur ve benzersiz stil seçimleriyle bir moda ikonu… Lüks tasarım parçalarını vintage olanlarla bir araya getiriyor ve ilginç aksesuarlarla tamamlıyor. Manolo Blahnik ayakkabılarsa onun tarzının bir parçası. İddialı desenli etek ve elbiseler, straplez üstler, tütü kabarık etekler ve minik çantalar vazgeçilmezi. Bu eklektik karışım, kişisel tarzlarında bireyselliğe ve yaratıcılığa değer veren Z Kuşağı tarafından çok seviliyor.

Dizinin bir diğer sevilen karakteriyse Samantha Jones (Kim Cattrall). Samantha kendi işine sahip, kimseden korkusu olmayan güçlü bir kadın. Haliyle takım elbiseler onun stilinin olmazsa olmazı. Kırmızı, yeşil, mor gibi canlı renklerse iddialı tavrını destekliyor. Gece görünümlerinde vücudunu saran elbiseler ve bolca dekolte de onu yansıtıyor.

Sessiz lüksü sevenlere

Charlotte York’un (Kristin Davis) zarif elbiseler ve gösterişli aksesuarlarla karakterize edilen klasik ve feminen tarzı, zamansız modayı ve sessiz lüksü takip edenler için ideal. Dizi boyunca geçirdiği dönüşüm aynı zamanda kendini keşfetme ve kişinin gerçek benliğini kucaklama yolculuğunu da yansıtıyor. Charlotte gibi giyinmek için midi boy elbiselerden, eteklerden, askılı klasik mini elbiselerden, kumaş pantolon ve kazak ikilisinden vazgeçmeyin. Babetler ve kısa topuklu ayakkabılar da onun olmazsa olmazı.

Gelelim Miranda Hobbes’a (Cynthia Nixon)… Kariyer ve ilişki seçimleri arasında yaşadığı dilemmalarla dikkat çeken karakter, maskülen kıyafet seçimlerine sahip. Takım elbiseler onun vazgeçilmezi. Ara ara tercih ettiği elbiselerde de midi klasik olanları tercih ediyor. Miranda’nın stilini yakalamak için oversize (geniş kesim) ceket ve kumaş pantolonlar, mokasenler, sivri yakalı klasik gömlekler ideal olur. Hatta Miranda gibi güçlü takımlarınızı kravatla da tamamlayabilirsiniz.

HER TARZA UYGUN



Carrie’nin dizideki stillerini anımsatıyor.

Bershka, 1.190 lira

Rengi ve retro tavrıyla diziden fırlamış gibi.

Derimoda, 1.349 lira

Adeta bir Samantha Jones elbisesi.

Koton, 999,99 lira

Miranda’yı anlatan bir takım.

Mango, yelek 849,99 lira

Bu çantayı dizideki her karakter severdi.

Les Benjamins, 4.999 lira

Sarah Jessica Parker

Ayakkabılara veda

'Sex And The City’ dizisinden bahsetmişken, dizinin başrol oyuncusu Sarah Jessica Parker cephesinden bu hafta gelen yeni haberi de paylaşalım. Parker dizideki başarısının ardından ticarete atılmış, kendi ismin başharflerini taşıyan SJP isimli bir ayakkabı markası kurmuştu. Parker bu sonbahar itibariyle ayakkabı markasını kapatma kararı aldığını duyurdu. Parker’ın ayakkabıya ek olarak, güzellik, şarap ve kokteyl markaları da var. Onlar şimdilik devam ediyor.