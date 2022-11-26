Yola yeni çıkanlar, son durağa gelenler...

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R&B’nin yeni ismi



Önce sizi Aliyah ile tanıştıralım. Güney Afrikalı bir anne ve Türk bir babanın kızı olarak 2000’de dünyaya geldi. 8 yaşındayken Kapadokya’ya taşınan Aliyah, 17 yaşında içindeki müzik aşkını keşfetti. Üniversiteyi Ankara’da okuduktan sonra müzik çalışmalarına devam etmek için İstanbul’u seçti. Ve işte karşınızda ilk teklisi ‘Derinden’. Güçlü sesiyle dikkat çeken R&B’nin genç ismi, ‘Derinden’de GOKO! ile işbirliği yaptı.

Kal diyemem, git diyemem



Kariyerine yayımladığı teklilerle devam eden Tarkan yeni şarkısı ‘Son Durak’ı çıkardı. Risk almadan, bildiği yolda ilerleyen müzisyen ‘Son Durak’ta “Sana kal diyemiyorum. Gitme diyemiyorum. Son durak bu biliyorum. Geldik yolun sonuna” diyor. Şarkının söz ve müziği müzisyene ait. Düzenlemedeyse Ateş Berker Öngören’in imzası var.

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Aşka inancı kalmadı



Alternatif müziğin depresif şarkılarıyla tanınan ismi Brek, melankolik tavrını yeni şarkısında da devam ettiriyor. Pop-rock türündeki ‘Tasmam Ellerinde’, aşka inancı kalmamış birinin duygularını minimal sözlerle aktarıyor. Şarkının söz ve müziği geçen yıl ‘Mutsuzlar‘ albümünü yayımlayan Brek’e ait. Müzisyen yeni albümü için de hazırlıklarını sürdürüyor.

İki efsane bir arada



Kamuran Akkor gibi güçlü bir sese sahipseniz 2013’te aramızdan ayrılan Müslüm Gürses gibi bir sanatçının şarkısını hakkıyla yorumlamak zor olmasa gerek. ‘Daha Yokluğunun İlk Akşamında’ Akkor’un hazırladığı yeni albümünün ilk teklisi. Parçanın sözleri Hakkı Yalçın’a, müziğiyse Ferda Anıl Yarkın’a ait.

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