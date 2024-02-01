Yıldızlar sahnede

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KONSER
-Gaye Su Akyol 3 Şubat Cumartesi saat 20.00’de Denizli’deki Holly Stone Performance Hall’da konser verecek. Fiyatı 300 lira.
.-Viyana Senfoni Orkestrası müzisyenleri tarafından kurulan, bağımsız oda orkestrası Wiener Concert-Verein 7 Şubat Çarşamba 20.30’da İş Kuleleri’nde konser verecek. Bilet fiyatı 330-550 lira.
-Melike Şahin 7 Şubat 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı 550-2.000 lira.
-Yerli caz ve pop sahnesinin iki yetenekli ismi Anıl Şallıel ve Batu Şallıel, dokunaklı saksofon ve nefesli enstrümanlarıyla 7 Şubat 21.00’de Zorlu PSM’deki touché’de performans sergileyecek. Bilet fiyatı 275 ve 363 lira.
-Simge’nin konseri 9 Şubat Cuma 21.00’de JJ Arena’da gerçekleşecek. Bilet fiyatı 904-13.250 (4 kişilik loca) lira.
GECE
-Cansu Çevik 4 Şubat Pazar 22.00’de Dorock XL sahnesinde. (0535) 363 93 49
MÜZİKAL
-Deniz Madanaoğlu’nun yazdığı, yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu’nun üstlendiği ‘Hamiyet’ müzikali 8 Şubat Perşembe saat 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek. Bir işçi mahallesinde eşi ve iki kızıyla mutlu, sakin bir hayat sürdüren Hamiyet’in 1980 darbesiyle hayatının altüst olmasını anlatan oyunun müzikal hikâyesi ve şarkı sözleri Peyk grubunun solisti İrfan Alış tarafından yapıldı. Aslı İnandık başrolde. Bilet fiyatı 475-690 lira.
DJ
-Berlin elektronik müzik sahnesinin deneyimli ismi Oliver Koletzki 3 Şubat Cumartesi İzmir Kalt’ta setin başına geçecek. Kapı açılışı 23.00. Bilet fiyatı 390-700 (backstage) lira.
SERGİ
-‘Bir Koleksiyondan Seçkiler’ adlı karma sergi 7 Şubat’ta Arnavutköy’deki Galeri Selvin’de açılıyor. Sergide Celal Uzel, Mehmet Güreli, Mübin Orhon gibi Türk resminin önde gelen sanatçılarının eserleri var. 29 Şubat’a kadar ziyarete açık.
ATÖLYE
-Kanyon AVM’deki USLA’da 4 Şubat Pazar günü üç çeşit cheesecake yapımının öğretileceği atölye var. 11.00-15.00 saatleri arasındaki atölyeye katılım ücreti 2.000 lira.
-Gaziantep Gastronomi Akademisi 9 Şubat Cuma günü Meksika mutfağına özel bir atölye düzenliyor. Fajita, salsa sos ve taco yapımı anlatılacak. 13.00’teki atölyeye katılım ücreti 800 lira.
TİYATRO
-‘Heybesini Çiğneyen Katır’
Oyun kadın olmayı, yolda olmayı ve yolun getirdiklerini bir halının üzerindeki iki kadının gözünden anlatıyor. İki kadına Iraz Akçam ve Simge Günsan hayat veriyor. 3 Şubat Cumartesi saat 19.00’da İzmir, Alan Pa’da izlenebilir. Bilet fiyatı 200 ve 150 (öğrenci) lira.
Tiyatro.da’nın ilk oyunu içinde bulunduğumuz ekonomik düzene odaklanıyor. 3 Şubat Cumartesi saat 20.30’da Beyoğlu, Kumbaracı50’de izlenebilir. Bilet fiyatı 290 ve 180 (öğrenci) lira.
Gökhan Kutluer’in ‘Türkiye’den Gitmek’ adlı kitabından uyarlanan oyun, gittiği yerde aradığını bulamadığında ya da bulduğunda, uyum sağlayamadığında ve özlediğinde bir insanın neler yaşadığını anlatıyor. 3 Şubat Cumartesi saat 20.30’da Beyoğlu, Tatavla Sahne’de. Bilet fiyatı 300 ve 250 (öğrenci) lira.