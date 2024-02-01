Yıldızlar sahnede

Haberin Devamı

KONSER

-Gaye Su Akyol 3 Şubat Cumartesi saat 20.00’de Denizli’deki Holly Stone Performance Hall’da konser verecek. Fiyatı 300 lira.

Haberin Devamı

-Buray 3 Şubat saat 21.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 565-13.750 (4 kişilik loca) lira.-Hip-hop sahnesinin yetenekli ismi Lil Zey 3 Şubat 22.00’de Hayal Kahvesi Aqua Florya’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 290 lira.-Göksel’in İzmir konseri 3 Şubat 22.00’de Hayal Kahvesi’nde. Bilet fiyatı 300 lira.-Demet Sağıroğlu’nu özleyenler kendisini 3 Şubat 22.00’de Bursa’daki Dada Salon Kabarett’de izleyebilir. 775-2.025 (yemekli) lira

.-Viyana Senfoni Orkestrası müzisyenleri tarafından kurulan, bağımsız oda orkestrası Wiener Concert-Verein 7 Şubat Çarşamba 20.30’da İş Kuleleri’nde konser verecek. Bilet fiyatı 330-550 lira.

-Melike Şahin 7 Şubat 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı 550-2.000 lira.

-Yerli caz ve pop sahnesinin iki yetenekli ismi Anıl Şallıel ve Batu Şallıel, dokunaklı saksofon ve nefesli enstrümanlarıyla 7 Şubat 21.00’de Zorlu PSM’deki touché’de performans sergileyecek. Bilet fiyatı 275 ve 363 lira.

-Simge’nin konseri 9 Şubat Cuma 21.00’de JJ Arena’da gerçekleşecek. Bilet fiyatı 904-13.250 (4 kişilik loca) lira.

Haberin Devamı

-İrlandalı efsane rock grubu Therapy? 9 Şubat’ta Blind’da. 21.30’daki konserin bilet fiyatı 750 lira.

GECE

-Berkay 3 Şubat Cumartesi 22.00’de Yeni Gazino sahnesinde. (0532) 500 29 69-Baran Bayraktar 3 Şubat 00.00’da Korto İstanbul sahnesinde. Rezervasyon: @kortoistanbul-Bengü Beker 4 Şubat Pazar 00.00’da Line Up Suadiye sahnesinde. (0531) 498 80 93

-Cansu Çevik 4 Şubat Pazar 22.00’de Dorock XL sahnesinde. (0535) 363 93 49

Haberin Devamı

-Alya 8 Şubat Perşembe 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87-Ebru Gündeş 9 Şubat Cuma gecesi 22:00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

MÜZİKAL

-Deniz Madanaoğlu’nun yazdığı, yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu’nun üstlendiği ‘Hamiyet’ müzikali 8 Şubat Perşembe saat 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek. Bir işçi mahallesinde eşi ve iki kızıyla mutlu, sakin bir hayat sürdüren Hamiyet’in 1980 darbesiyle hayatının altüst olmasını anlatan oyunun müzikal hikâyesi ve şarkı sözleri Peyk grubunun solisti İrfan Alış tarafından yapıldı. Aslı İnandık başrolde. Bilet fiyatı 475-690 lira.

DJ

-Berlin elektronik müzik sahnesinin deneyimli ismi Oliver Koletzki 3 Şubat Cumartesi İzmir Kalt’ta setin başına geçecek. Kapı açılışı 23.00. Bilet fiyatı 390-700 (backstage) lira.

Haberin Devamı

-Melodik elektronik müziğin deneyimli isimlerinden Sebastien Leger 9 Şubat Cuma 21.00’de Zorlu PSM %100 Stüdyo’da. Bilet fiyatı 500 ve 1.000 (backstage) lira.

SERGİ

-‘Bir Koleksiyondan Seçkiler’ adlı karma sergi 7 Şubat’ta Arnavutköy’deki Galeri Selvin’de açılıyor. Sergide Celal Uzel, Mehmet Güreli, Mübin Orhon gibi Türk resminin önde gelen sanatçılarının eserleri var. 29 Şubat’a kadar ziyarete açık.

- Dirimart Dolapdere, 9 Şubat-2 Mart tarihlerinde sanatçı ikilisi Florian&Michael Quistrebert’in ‘SESSİZ SENFONİ’ başlıklı sergisine ev sahipliği yapacak. Sergi gerek galeri mekânında gerekse resim yüzeyinde ışık ve yansımayı deneyimlemeye odaklanıyor.

ATÖLYE

-Kanyon AVM’deki USLA’da 4 Şubat Pazar günü üç çeşit cheesecake yapımının öğretileceği atölye var. 11.00-15.00 saatleri arasındaki atölyeye katılım ücreti 2.000 lira.

Haberin Devamı

-Gaziantep Gastronomi Akademisi 9 Şubat Cuma günü Meksika mutfağına özel bir atölye düzenliyor. Fajita, salsa sos ve taco yapımı anlatılacak. 13.00’teki atölyeye katılım ücreti 800 lira.

TİYATRO

-‘Heybesini Çiğneyen Katır’

Oyun kadın olmayı, yolda olmayı ve yolun getirdiklerini bir halının üzerindeki iki kadının gözünden anlatıyor. İki kadına Iraz Akçam ve Simge Günsan hayat veriyor. 3 Şubat Cumartesi saat 19.00’da İzmir, Alan Pa’da izlenebilir. Bilet fiyatı 200 ve 150 (öğrenci) lira.

-‘Neredeyse Eşittir’

Tiyatro.da’nın ilk oyunu içinde bulunduğumuz ekonomik düzene odaklanıyor. 3 Şubat Cumartesi saat 20.30’da Beyoğlu, Kumbaracı50’de izlenebilir. Bilet fiyatı 290 ve 180 (öğrenci) lira.

-‘Kök-süz-’

Gökhan Kutluer’in ‘Türkiye’den Gitmek’ adlı kitabından uyarlanan oyun, gittiği yerde aradığını bulamadığında ya da bulduğunda, uyum sağlayamadığında ve özlediğinde bir insanın neler yaşadığını anlatıyor. 3 Şubat Cumartesi saat 20.30’da Beyoğlu, Tatavla Sahne’de. Bilet fiyatı 300 ve 250 (öğrenci) lira.