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Yıldızlar sahnede

Güncelleme Tarihi:

#Ajanda#Kültür Sanat#Etkinlik
Yıldızlar sahnede
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2024 13:42

Buray’dan Melike Şahin’e, Göksel’den Simge’ye birçok popüler ismi bu hafta sahnede izleyebilirsiniz. Sergi salonları ve tiyatro sahneleri de hareketli…

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KONSER

Yıldızlar sahnede

-Gaye Su Akyol 3 Şubat Cumartesi saat 20.00’de Denizli’deki Holly Stone Performance Hall’da konser verecek. Fiyatı 300 lira.
Yıldızlar sahnede

-Buray 3 Şubat saat 21.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 565-13.750 (4 kişilik loca) lira.
Yıldızlar sahnede

-Hip-hop sahnesinin yetenekli ismi Lil Zey 3 Şubat 22.00’de Hayal Kahvesi Aqua Florya’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 290 lira.
Yıldızlar sahnede

-Göksel’in İzmir konseri 3 Şubat 22.00’de Hayal Kahvesi’nde. Bilet fiyatı 300 lira.
Yıldızlar sahnede

-Demet Sağıroğlu’nu özleyenler kendisini 3 Şubat 22.00’de Bursa’daki Dada Salon Kabarett’de izleyebilir. 775-2.025 (yemekli) lira

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.-Viyana Senfoni Orkestrası müzisyenleri tarafından kurulan, bağımsız oda orkestrası Wiener Concert-Verein 7 Şubat Çarşamba 20.30’da İş Kuleleri’nde konser verecek. Bilet fiyatı 330-550 lira.

Yıldızlar sahnede

-Melike Şahin 7 Şubat 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı 550-2.000 lira.

-Yerli caz ve pop sahnesinin iki yetenekli ismi Anıl Şallıel ve Batu Şallıel, dokunaklı saksofon ve nefesli enstrümanlarıyla 7 Şubat 21.00’de Zorlu PSM’deki touché’de performans sergileyecek. Bilet fiyatı 275 ve 363 lira.

Yıldızlar sahnede

-Simge’nin konseri 9 Şubat Cuma 21.00’de JJ Arena’da gerçekleşecek. Bilet fiyatı 904-13.250 (4 kişilik loca) lira.
Yıldızlar sahnede

-İrlandalı efsane rock grubu Therapy? 9 Şubat’ta Blind’da. 21.30’daki konserin bilet fiyatı 750 lira.

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GECE

Yıldızlar sahnede

-Berkay 3 Şubat Cumartesi 22.00’de Yeni Gazino sahnesinde. (0532) 500 29 69
Yıldızlar sahnede

-Baran Bayraktar 3 Şubat 00.00’da Korto İstanbul sahnesinde. Rezervasyon: @kortoistanbul
Yıldızlar sahnede

-Bengü Beker 4 Şubat Pazar 00.00’da Line Up Suadiye sahnesinde. (0531) 498 80 93

-Cansu Çevik 4 Şubat Pazar 22.00’de Dorock XL sahnesinde. (0535) 363 93 49

Yıldızlar sahnede

-Alya 8 Şubat Perşembe 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87
Yıldızlar sahnede

-Ebru Gündeş 9 Şubat Cuma gecesi 22:00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33 

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MÜZİKAL

Yıldızlar sahnede

-Deniz Madanaoğlu’nun yazdığı, yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu’nun üstlendiği ‘Hamiyet’ müzikali 8 Şubat Perşembe saat 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek. Bir işçi mahallesinde eşi ve iki kızıyla mutlu, sakin bir hayat sürdüren Hamiyet’in 1980 darbesiyle hayatının altüst olmasını anlatan oyunun müzikal hikâyesi ve şarkı sözleri Peyk grubunun solisti İrfan Alış tarafından yapıldı. Aslı İnandık başrolde. Bilet fiyatı 475-690 lira. 

DJ

Yıldızlar sahnede

-Berlin elektronik müzik sahnesinin deneyimli ismi Oliver Koletzki 3 Şubat Cumartesi İzmir Kalt’ta setin başına geçecek. Kapı açılışı 23.00. Bilet fiyatı 390-700 (backstage) lira.
Yıldızlar sahnede

-Melodik elektronik müziğin deneyimli isimlerinden Sebastien Leger 9 Şubat Cuma 21.00’de Zorlu PSM %100 Stüdyo’da. Bilet fiyatı 500 ve 1.000 (backstage) lira. 

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SERGİ

Yıldızlar sahnede

-‘Bir Koleksiyondan Seçkiler’ adlı karma sergi 7 Şubat’ta Arnavutköy’deki Galeri Selvin’de açılıyor. Sergide Celal Uzel, Mehmet Güreli, Mübin Orhon gibi Türk resminin önde gelen sanatçılarının eserleri var. 29 Şubat’a kadar ziyarete açık.
Yıldızlar sahnede

- Dirimart Dolapdere, 9 Şubat-2 Mart tarihlerinde sanatçı ikilisi Florian&Michael Quistrebert’in ‘SESSİZ SENFONİ’ başlıklı sergisine ev sahipliği yapacak. Sergi gerek galeri mekânında gerekse resim yüzeyinde ışık ve yansımayı deneyimlemeye odaklanıyor. 

ATÖLYE

Yıldızlar sahnede

-Kanyon AVM’deki USLA’da 4 Şubat Pazar günü üç çeşit cheesecake yapımının öğretileceği atölye var. 11.00-15.00 saatleri arasındaki atölyeye katılım ücreti 2.000 lira.

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-Gaziantep Gastronomi Akademisi 9 Şubat Cuma günü Meksika mutfağına özel bir atölye düzenliyor. Fajita, salsa sos ve taco yapımı anlatılacak. 13.00’teki atölyeye katılım ücreti 800 lira. 

TİYATRO

Yıldızlar sahnede

-‘Heybesini Çiğneyen Katır’

Oyun kadın olmayı, yolda olmayı ve yolun getirdiklerini bir halının üzerindeki iki kadının gözünden anlatıyor. İki kadına Iraz Akçam ve Simge Günsan hayat veriyor. 3 Şubat Cumartesi saat 19.00’da İzmir, Alan Pa’da izlenebilir. Bilet fiyatı 200 ve 150 (öğrenci) lira.

Yıldızlar sahnede

-‘Neredeyse Eşittir’

Tiyatro.da’nın ilk oyunu içinde bulunduğumuz ekonomik düzene odaklanıyor. 3 Şubat Cumartesi saat 20.30’da Beyoğlu, Kumbaracı50’de izlenebilir. Bilet fiyatı 290 ve 180 (öğrenci) lira.

Yıldızlar sahnede

-‘Kök-süz-’

Gökhan Kutluer’in ‘Türkiye’den Gitmek’ adlı kitabından uyarlanan oyun, gittiği yerde aradığını bulamadığında ya da bulduğunda, uyum sağlayamadığında ve özlediğinde bir insanın neler yaşadığını anlatıyor. 3 Şubat Cumartesi saat 20.30’da Beyoğlu, Tatavla Sahne’de. Bilet fiyatı 300 ve 250 (öğrenci) lira.

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#Ajanda#Kültür Sanat#Etkinlik

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