×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
YAŞAM CUMARTESİ PAZAR SEYAHAT LEZZETLİ HAYAT ÇOCUKLA HAYAT
HABERLERKelebek HaberleriHürriyet Cumartesi Haberleri

Yılbaşı temalı 10 hediye... Mutlu dilekler, süslü paketler

Güncelleme Tarihi:

#Yılbaşı#Hediye#Hürriyet Cumartesi
Yılbaşı temalı 10 hediye... Mutlu dilekler, süslü paketler
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2023 07:00

Yılın en coşkulu zamanı yaklaşıyor ve sevdiklerimizi mutlu etmek istiyoruz. Herkese özel, farklı bir hediye olabilir ama yeni yıla girerken kimse yılbaşı temalı bir hediyeye hayır demez. İşte zevkli ve uygun fiyatlı yılbaşı hediyeleri...

Haberin Devamı

1- YILBAŞI KLASİĞİ: KAR KÜRESİ

Yılbaşı temalı 10 hediye... Mutlu dilekler, süslü paketler



Müzikli kar küresi, yılbaşında özel bir atmosfer yaratmak isteyenler için uygun bir seçenek; yeni yılın coşkusunu taşıyarak sizi ve sevdiklerinizi unutulmaz bir nostaljik yolculuğa çıkarmaya hazır. Karaca Home ,199 lira.

2- SICACIK TUTACAK: TERMAL PİJAMA TAKIMI

Yılbaşı temalı 10 hediye... Mutlu dilekler, süslü paketler


Yılın en güzel zamanı için mükemmel bir seçenek. Yılbaşı temalı termal pijama hem eğlenceli tasarımı hem de kalınlığıyla sevdiklerinizi mutlu edecek bir seçenek. Penti, 749 lira.

Haberin Devamı

3- HEM ŞIK HEM KONFORLU: TRİKO UNİSEKS KAZAK

Yılbaşı temalı 10 hediye... Mutlu dilekler, süslü paketler



Yumuşak dokusu ve deseniyle tam yılbaşı ruhuna uygun ve çok şık. Bu kazak soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi olacak.
LCW, 349 lira.

4- KAHVE, ÇAY SEVENLERE: SERAMİK KUPA

Yılbaşı temalı 10 hediye... Mutlu dilekler, süslü paketler



Günün her anında sevdiklerinizin sizi hatırlamasının en güzel yolu... Bu sevimli kupalar çay, kahveseverlerin favorisi. Paşabahçe 99,50 lira.

 

5- KEYFİ ARTTIRIR: BATTANİYE

Yılbaşı temalı 10 hediye... Mutlu dilekler, süslü paketler

Evdeki keyfinizi arttıran, içinizi ısıtan battaniyeler desenleriyle yaşadığınız mekâna yılbaşı ruhunu taşımanın
ideal yollarından biri. English Home, 249,99 lira.

6- EĞLENCELİ SOFRALAR: 6’LI PASTA TABAĞI SETİ

Yılbaşı temalı 10 hediye... Mutlu dilekler, süslü paketler



Yılbaşı sofranıza desenleriyle neşe katacak bu seramik pasta tabakları yeni yıla tatlı bir giriş için harika bir hediye seçeneği. The Mia, 579 lira.

Haberin Devamı

7- EV STİLİ: TERLİK

Yılbaşı temalı 10 hediye... Mutlu dilekler, süslü paketler



Sevdiklerinize alabileceğiniz pelüş terlikler, eğlenceli tarzlarının yanında çok da rahat. Yumuşacık dokusuyla ayakları sıcacık tutuyor. Twigy, 599 lira.

8- BAKIMLI ERKEKLER İÇİN: BAKIM SETİ

Yılbaşı temalı 10 hediye... Mutlu dilekler, süslü paketler



Yılbaşına özel hazırlanmış olan bu set şampuan ve parfümden oluşuyor. Kendine özen gösteren erkekler için iyi bir alternatif... The Body Shop Blue Musk Erkek hediye seti 999 lira.

9- TAPTAZE BİR HAVA: MUM

Yılbaşı temalı 10 hediye... Mutlu dilekler, süslü paketler



Ormanın o canlandırıcı kokusunu taşıyan mum yaydığı romantik ışığın yanında evin havasını da tazeliyor. Sevdiklerinize
sizi anımsatan güzel bir anı olabilir. Bath& Body Works, 499 lira.

Haberin Devamı

10- BÜTÇE DOSTU: BERE

Yılbaşı temalı 10 hediye... Mutlu dilekler, süslü paketler

Yılbaşı temalı bere, sadece sıcak tutmakla kalmıyor, insanın yüzünde bir gülümseme de bırakıyor. Hem de uygun fiyatlı.
DeFacto, 72 lira.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yılbaşı#Hediye#Hürriyet Cumartesi

BAKMADAN GEÇME!