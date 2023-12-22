Yılbaşı temalı 10 hediye... Mutlu dilekler, süslü paketler

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1- YILBAŞI KLASİĞİ: KAR KÜRESİ

Müzikli kar küresi, yılbaşında özel bir atmosfer yaratmak isteyenler için uygun bir seçenek; yeni yılın coşkusunu taşıyarak sizi ve sevdiklerinizi unutulmaz bir nostaljik yolculuğa çıkarmaya hazır. Karaca Home ,199 lira.

2- SICACIK TUTACAK: TERMAL PİJAMA TAKIMI





Yılın en güzel zamanı için mükemmel bir seçenek. Yılbaşı temalı termal pijama hem eğlenceli tasarımı hem de kalınlığıyla sevdiklerinizi mutlu edecek bir seçenek. Penti, 749 lira.

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3- HEM ŞIK HEM KONFORLU: TRİKO UNİSEKS KAZAK

Yumuşak dokusu ve deseniyle tam yılbaşı ruhuna uygun ve çok şık. Bu kazak soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi olacak.LCW, 349 lira.

4- KAHVE, ÇAY SEVENLERE: SERAMİK KUPA

Günün her anında sevdiklerinizin sizi hatırlamasının en güzel yolu... Bu sevimli kupalar çay, kahveseverlerin favorisi. Paşabahçe 99,50 lira.

5- KEYFİ ARTTIRIR: BATTANİYE





Evdeki keyfinizi arttıran, içinizi ısıtan battaniyeler desenleriyle yaşadığınız mekâna yılbaşı ruhunu taşımanın

ideal yollarından biri. English Home, 249,99 lira.

6- EĞLENCELİ SOFRALAR: 6’LI PASTA TABAĞI SETİ

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Yılbaşı sofranıza desenleriyle neşe katacak bu seramik pasta tabakları yeni yıla tatlı bir giriş için harika bir hediye seçeneği. The Mia, 579 lira.

7- EV STİLİ: TERLİK

Sevdiklerinize alabileceğiniz pelüş terlikler, eğlenceli tarzlarının yanında çok da rahat. Yumuşacık dokusuyla ayakları sıcacık tutuyor. Twigy, 599 lira.

8- BAKIMLI ERKEKLER İÇİN: BAKIM SETİ

Yılbaşına özel hazırlanmış olan bu set şampuan ve parfümden oluşuyor. Kendine özen gösteren erkekler için iyi bir alternatif... The Body Shop Blue Musk Erkek hediye seti 999 lira.

9- TAPTAZE BİR HAVA: MUM

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Ormanın o canlandırıcı kokusunu taşıyan mum yaydığı romantik ışığın yanında evin havasını da tazeliyor. Sevdiklerinizesizi anımsatan güzel bir anı olabilir. Bath& Body Works, 499 lira.

10- BÜTÇE DOSTU: BERE





Yılbaşı temalı bere, sadece sıcak tutmakla kalmıyor, insanın yüzünde bir gülümseme de bırakıyor. Hem de uygun fiyatlı.

DeFacto, 72 lira.