Yaşasın 40+ yaş!

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Her ne kadar yaşlanmayı çağrıştırsa da 40 yaş aslında geleceğimizi kurma çabalarımızın meyvelerini aldığımız ve olgunlaşmış halimizle deneyimlediğimiz yepyeni bir dönemdir. Elbette bu yaşla metabolizmamızda da birtakım değişimlerin olması kaçınılmazdır. Liv Hospital’dan farklı uzmanlık alanlarındaki 22 hekimin bir araya gelerek hazırladığı kitap 40’tan sonra yaşanabilecek değişiklikleri ve olası rahatsızlıkları anlatarak önlem almak için ipuçları sunuyor.

JİNEKOLOJİK KANSERLERE DİKKAT!



Doç. Dr. Hamdullah Sözen, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı

Jinekolojik kanserler kadın genital yapılarının her birini içeren bölgelerde gelişebilmektedir: Rahim kanseri, rahim ağzı kanseri ve yumurtalık kanseri gibi. Meme kanseri de jinekolojik kanser grubu içerisinde kabul edilebilir. Jinekolojik kanserlerin sıklığı coğrafik bölgelere, ülkelerin beslenme alışkanlıklarına ve sosyoekonomik seviyelere göre farklılık gösterebilmektedir. Batı toplumlarında rahim kanseri sıklığı özellikle Uzakdoğu toplumlarına göre çok daha fazla görülmektedir. Bunun ana nedeninin hayvansal beslenme ve fast food alışkanlıklarının fazla olması sonucu obezitenin Batı toplumlarında daha fazla görülmesi olduğu düşünülmektedir.

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CHECK-UP İYİ BİR BAŞLANGIÇTIR



Dr. Didem Altay Gazi, aile hekimi uzmanı



Bir sağlık taraması yaptırmayı istiyor ama nereden ve nasıl başlayacağınızı bilemiyorsanız ilk adım check-up olmalıdır. Sizi en doğru yönlendirecek kişiyse check-up hekiminizdir. Doğumunuzdan bu zamana olan sağlık bilgileriniz, ailenizin sağlık geçmişi ve şu anki problemlerinize göre size hangi tetkikleri yaptıracağınızı söyleyecek ve bundan sonraki yıllarda sizi düzenli olarak takip edecek, kontrollere çağıracak ve sağlıklı bir ömür sürmeniz için size yardımcı olacaktır.

GÜNLÜK CİLT BAKIMI ÖNEMLİ



Doç. Dr. Tuğba Özkök Akbulut, deri ve zührevi hastalıklar uzmanı



30’lu yaşlarda başlayan ince yaşlanma belirtileri, 40’lı yaşlarda daha fazla öne çıkar; ciltte, alt ve üst gözkapaklarında sarkmalar görülebilir. Günlük cilt bakımı, yaşlanma belirtilerini uzak tutmaya yardımcı olan yüz bakımının çok önemli bir bileşenidir. Nemlendiriciler, peptitler, retinol, C vitamini gibi aktif bileşenler güneş lekeleri, kırışıklıklar, ince çizgiler ve diğer cilt sorunlarını tedavi edebilir.

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CİNSEL İSTEKSİZLİK, ANİ DUYGU DEĞİŞİKLİKLERİ...



Prof. Dr. Demet Özgül Yetkin, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı



Menopoz tıbbi terminolojide son âdetin üzerinden 1 yıl geçmesi olarak adlandırılsa da âdetin yaşla azalmaya başlaması, premenopoz denen süreçte östrojen eksikliğine bağlı yakınmaların ortaya çıkmasına yol açar. Bu dönemde özellikle kadınlarda yumurtalıklar daha az östrojen üretmeye başlar. Cinsel isteksizlik, ani duygu değişiklikleri, çabuk sinirlenme, sıcak basmaları, terleme, uykusuzluk, yorgunluk, konsantrasyon güçlüğü, vajinal kuruluk gibi yakınmalar olabilir.

NEDEN KADINLAR BAZI ŞEYLERİ DAHA İYİ HATIRLAR?



Prof. Dr. Ayhan Öztürk, nöroloji uzmanı



Aslında hafıza kaybı, cinsiyet farkı gözetmeden yaşlanma sürecinin önemli bir sonucudur. Çalışmalar yaşlı yetişkinlerin yaklaşık yüzde 75’inin hafızayla ilgili problemleri olduğunu göstermekte. Erkeklerin beyinlerindeki değişiklikler kadınlara oranla çok daha erken başlar. Erkekler 18-45 yaşları arasında oldukça erken bir dönemde bilişlerinde önemli bir düşüş gösterirken aynı yaştaki kadınlar (muhtemelen östrojenin koruyucu etkisi nedeniyle) herhangi bir değişiklik göstermez. 45 yaşından sonraysa düşüş oranları her iki cinsiyette de benzer duruma gelir. Kadınlarda östrojen seviyelerini arttıran hormon tedavisi menopozdan sonra yeterince erken verilirse konsantre olma ve bir şeyleri hatırlama yeteneğini geri kazandırır ve korur. Östrojen aynı zamanda önemli bir başka bulgunun da unsurudur: Kadınların stresli olayları erkeklerden daha iyi hatırladıkları kuramı!