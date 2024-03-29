Yanlış ürün kullanımı cilde zarar veriyor

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RETİNOL

Sadece gece uygulayın

- A vitamininin bir türevi olan retinol hücre yenilenmesine, kolajen üretimini uyarmaya, kırışıklıkları ve cilt tonunu iyileştirmeye yardımcı. Fakat olası yan etkileri de var. Retinol özellikle ilk uygulamada veya yüksek konsantrasyonlarda kullanıldığında ciltte iritasyona ve güneş ışığına karşı hassasiyete sebep olur. Bu nedenle retinol kullanımını kademeli olarak arttırmak, geceleri uygulamak önemli. Hamile ve emziren kadınlar için retinol ve türevleri uygun değildir. (Doç. Dr. Andaç Salman)

- Retinol sadece alışkın olan ciltlerde tolere edilebilir. Aksi halde aşırı kuruma ve kızarıklık gelişir. (Dr. Dilara Tüysüz)

- Cilt paraziti demodeks enfeksiyonu oldukça yaygın. Demodeks ciltte kızarıklık, hassasiyet ve aşırı kuruluk yaptığı için retinol kullanımı demodexlerin tüm yüze yayılmasına neden olabilir. Leke tedavisinde yaygın olarak bilinen retinol, mikro soyulmalar yaparak cildi inceltir. Cilt güneşle temas ettiğinde daha fazla lekelenmeyle karşı karşıya kalır. Retinolü yaz aylarında önermiyoruz.(Dr. Güneş Ertürk)

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GLİKOLİK ASİT

Güneşten korunun

- Glikolik asit şekerkamışından elde edilen bir alfa hidroksi asittir (AHA). Cildi soyarak ölü cilt hücrelerini temizler ve dokuyu iyileştirmeye yardımcı olur. Çok sık kullanıldığındaysa ciltte tahrişe, kızarıklığa ve yanmaya yol açar. Glikolik asit ürünlerini kullanırken güneşten korunmak önemli. (Doç. Dr. Andaç Salman)

HİYALÜRONİK ASİT

Tahriş riskini en aza indirin

- Hiyalüronik asit ciltte doğal olarak bulunan ve nemin korunmasına yardımcı olan, cildin nemli, dolgun ve esnek kalmasını sağlayan bir moleküldür. Topikal olarak uygulandığında elastikiyeti arttırmaya ve ince çizgilerin görünümünü azaltmaya yardımcı olur. Hiyalüronik asitte tahriş riskini en aza indirmek için standartlara uygun üretilmiş ürünler seçilmeli. (Doç. Dr. Andaç Salman)

FARKLI İÇERİKLERİ EŞZAMANLI SÜRMEYİN

Uzmanlara göre cilt bakım ürünlerinin çok sayıda faydası olsa da uygun olmayan kullanımlarda cilt problemleri ortaya çıkabilir.

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- Ürünlerde kullanılan koku maddeleri ve koruyucular gibi bileşenler cildi tahriş edebilir; pullanmaya ve kaşıntıya, yani deride iritasyona neden olabilir.

- Peeling gibi soyucu ürünlerin aşırı kullanımı cildin doğal bariyerini bozabilir tahrişe, hassasiyete, cildin aşırı soyulmasına sebep olabilir.

- Alfa hidroksi asitler (AHA’lar) ve retinoidler gibi bileşenler, cildi güneş ışığına karşı daha hassas hale getirebilir. Yeterli güneş koruması kullanılmazsa güneş yanığı ve cilt hasarı riskini arttırabilir.

- Sert temizleyicilerin aşırı kullanımı, deri bariyerini bozarak kuruluğa, pullanmaya, tahrişe ve deride hassasiyete neden olabilir.

- Bazı kişiler cilt bakım ürünlerindeki belirli bileşenlere karşı duyarlı hale gelerek, bu bileşenle her karşılaşmasında ortaya çıkabilen alerjik reaksiyonlar geliştirebilir ve bu da kaşıntı, kızarıklık, pullanma gibi egzama bulgularına yol açabilir.

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- Belirli ürünleri eşzamanlı kullanmak olumsuz etkileşime yol açar. Örneğin retinoidler, alfa hidroksi asitler (AHA) ve beta hidroksi asitler (BHA) beraber kullanıldığında cilt hücresi yenilemesi ve pul pul dökülmesi artar, cildin yenilenme sürecini aşırı uyarabilir, tahrişe ve soyulmaya sebep olur. Retinol ve glikolik asitler aynı rutinde olmamalı. İki ürünü farklı gecelerde kullanın.

8 YAŞINDA YAŞLANMA KARŞITI ÜRÜNLER KULLANIYORLAR

Artık çocuklar bile cilt bakımı hatta yaşlanma karşıtı ürünler kullanıyor. BBC’de yayımlanan habere göre bunda TikTok, Instagram gibi sosyal medya platformlarının etkisi büyük. The Guardian’da çıkan habere göreyse çocuk ve gençler yaşlanma karşıtı ürünlere yöneliyor hatta bu tür ürünleri kullananların yaşı 8’e kadar inmiş durumda. İngiliz Dermatologlar Derneği aileleri bu ürünlerin çocuklara zarar vereceği, alerji ve egzama gibi sorunlara yol açabileceği konusunda uyarıyor.



Dr. Dilara Tüysüz sivilce tedavisinde kullanılan içeriklerin 9 yaştan, yaşlanma karşıtı ürünlerinse 25 yaşından itibaren uygulanması gerektiğini söylüyor. Doç. Dr. Andaç Salman ise “Çocuklar havaların kuru olduğu dönemlerde, özellikle kış aylarında nemlendirici ve güneşten koruyucu krem kullanabilir. Ergenlik döneminde ortaya çıkan yağlı cilt ve sivilce gibi cilt problemleri için dermatolog eşliğinde cilt bakım rutini oluşturulabilir” diyor.