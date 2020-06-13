Ve sefertası yeniden hayatımızda

SALATA VE SANDVİÇLER VAZGEÇİLMEZ

Dr. Dilistan Shipman, İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı

◊ Besin değeri yüksek ve aynı zamanda yapımı kolay karabuğday salatası, kuskuslu avokado salatası, bezelyeli salata, kurutulmuş domatesli makarna salatası ve sandviçleri öneririm.

◊ Sefertasına koyacağınız salatalar koku yapmaz. Ancak sosunu, bir şişede yanınıza almalısınız. Böylece hem kötü koku yapmasını önlersiniz hem de malzemelerin besin değerini korursunuz. Hatta tuz ve karabiber gibi tatlandırıcılar da ayrı taşınmalı.

◊ Hazırladığınız bu tip bir salatayı en geç öğlen tüketmelisiniz. Sefertasınızın içine, salatanızın üzerine bir kâğıt havlu koyarsanız malzemeler daha uzun süre taze kalır.

◊ Salataya C vitamini içeren meyveler de ilave edilmeli. Fazla yağlı ve tuzlu yiyecekler tüketilmemeli.

◊ Bağışıklık sistemi için probiyotik kullanımına da dikkat edilmeli. Probiyotik açısından zengin gıdalar arasında yoğurt, kefir ve turşular var.

◊ Yağsız et ve bitki bazlı (nohut, fasulye, mercimek, bezelye vs.) protein alımı sağlıklı bir bağışıklık sistemini destekleyen dokuların oluşturulmasına yardımcı olur.

HEM KARNINIZ DOYSUN HEM GÜNÜNÜZ GÜZELLEŞSİN



Elif Türkölmez; Sefertası Moda markasının kurucusu, yazar

◊ Humusun türlü suretinden küçük, tatlı, hafif öğle yemekleri çıkarmayı pek severim. Sefertasına, yemek termosuna bile hacet yok. Bir kavanoz da iş görür. Klasik humusun üzerine çekiçte zeytin atarım bolca, biraz acı biber serperim, yanına kraker yahut galeta... Benim gibi İzmir’deyseniz de kesinlikle nohut mayasıyla halledilmiş peksimetle kıtırlı, topraksı, nefis bir öğün olur.

◊ Temiz bir bez üzerinde, mümkünse açık havada bir lokma çimene oturup belki denizi seyrederek yemek yalnızca karnı doyurmaz, günü de güzelleştirir.

◊ Pancarlı humus yahut ıspanak, pazı gibi yeşillerle beraber ezilmiş yeşil bir humussa hem göze güzel görünür hem daha besleyici olur. Bazen de nohut dışında; fasulye, karagöz, sarı mercimek gibi baklagilden yapılır humus. Evde ne varsa onunla...

KURUYEMİŞLERİ İHMAL ETMEYİN



Dilara Koçak, beslenme uzmanı

Evden işe götürülen yemekleri karbonhidrat, protein ve yağ açısından dengeli bir şekilde hazırlamak çok kolay. Geleneklerimize de uygun. Kıymalı bir ıspanak yemeği pişirdiğinizde sebze ve proteini birleştirmiş oluyorsunuz. Bir kâse yoğurtla da dengeli bir öğün yaratmış oluyorsunuz. Ana öğününüzü yanınızda taşırken gün içinde tüketmeniz gereken taze meyve ve kuruyemişleri de ihmal etmeyin.

ÖRNEK MÖNÜLER

◊ Bir porsiyon sebze yemeği, yoğurt ya da cacık, bir dilim ekmek

◊ 100 gram tam buğday makarna (2-3 dilim peynir ya da 100 gram kıymayla)

◊ Bol yeşillikli salata, yanında 150 gram ızgara tavuk veya köfte

◊ Tam buğday lavaş, krem peynir, tonbalığı ve sebzelerle hazırlanan bir dürüm

◊ Bir porsiyon baklagil yemeği, yoğurt ya da cacık, üç yemek kaşığı bulgur pilavı

MODERN SEFERTASLARI

Freshbox sefertası 50 lira.

Berghoff marka bu model 80 lira.

Üç ayrı kaba sahip Penguen marka bu model 73.50 lira.