Uçuşa hazır mısınız?

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Havaalanı stilleri ünlü isimlerin de etkisiyle moda tarzları arasında ayrı bir başlık olmayı başardı. Zira ünlü yıldızlar seyahat ederken dahi stil sahibi görünmenin dersini veriyor adeta. Ben özellikle 90’ların havaalanı görünümlerinden ilham alıyorum. Çünkü yalnızca jean, deri ceket, basic tişört ve güneş gözlüğüyle ortaya çıkan nefis stiller var. Eşofmanlarla daha rahat bir tarz yaratabilir ya da kumaş pantolon gibi parçalarla giyiminize

şıklık da katabilirsiniz. Ancak yine de havaalanı stillerinde fazla iddialı ve abartılı parçalar tercih etmekten kaçınmalısınız.

Pamuklu kumaş tercih edin

Özellikle yaz aylarında sıcak hava nedeniyle sonuna kadar açılan klimalar sizi hasta etmesin. O nedenle mutlaka katmanlı giyinmekte fayda var. Tişört üstü hırka ve belki denim ya da deri ceket gibi ek bir katman gerekli olabilir. Yine aynı sebeple terlik ya da sandalet yerine loafer veya spor ayakkabı daha akıllı bir seçim olur. Özellikle uzun bir uçuşunuz varsa dolaşım rahatsızlıklarını da tetikleyebilecek, dar ve sert parçalardan kaçınmanızı öneririm. Mesela içinde rahat hareket edebileceğiniz hacimli bir pantolon ve bluz tercih edebilirsiniz. Kumaş seçimi de önemli. Polyester içerikli bir kumaş yerine keten, modal veya pamuklu kumaşları seçmelisiniz. Tatil için seyahat ediyorsanız eşofman takımları en ideal seçenek elbette; şık bir el çantası, şapka ve takı donuşlarıyla bu stili üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Yaz aylarında eşofmanların yerini, keten alt üst takımlar da alabilir.

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İş seyahati içinse rahat bir pantolon, blazer ve basic atlet üçlüsüyle rahatlığı ve şıklığı aynı anda konuşturabilirsiniz.

Yine özellikle uzun uçuşlarda kozmetik ve güzellik ürünlerinizin bir kısmını el çantanıza koymanızı tavsiye ederim. Gözaltı maskesi, nemlendirici, tarak, allık, ruj ve kapatıcı uçuşun sonunda anında iyi görünmenizi sağlayabilir.

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Influencer Camille Charrière

Topuklu ayakkabıdan kaçının

Aysun Kaba, stil danışmanı

“İyi dokulu kumaşlardan konforun ön planda olduğu bir tarz tercih etmelisiniz. Eşofman tarzında pantolon, tişört ve ince kumaştan bir boyfriend ceketi güzel bir şapkayla tamamlayın örneğin. Küpe, eşarp, saç aksesuarı gibi detaylarla da şıklık katabilirsiniz. Yaz aylarındaysa tiril tiril gömlekler, jean şort, büyük küpeler, büyük gözlükler ve bu yazın favorisi olacak fes şapkaları tercih edebilirsiniz. Aşırı dar, dekolte kıyafetlerden, topuklu ayakkabılardan, fazla makyajdan ve ağır kokan parfümlerden kaçınmalısınız.”

HER TARZA UYGUN



H&M, 929,99 lira

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- Jean’le kullanın.

Derimod, 9.999 lira

- Kullanışlı ve şık.

Manuka, 649,90 lira

- Üniseks olarak da tercih edilebilir.

Bershka, 440 lira

- Gözlük şart...

Stella McCartney, 8.400 lira

- Tiril tiril gömlekler kurtarıcı ve rahat.

Gant, 4.999 lira