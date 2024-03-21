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Tarabya’dan Kadıköy’e…

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#Konser#Ekinlik#Tiyatro
Tarabya’dan Kadıköy’e…
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2024 12:16

İstanbul’daki kültür-sanat etkinlikleri şehrin dört bir yanında devam ediyor. Vega, Dorock XL Kadıköy’de; Anjelika Akbar, The Grand Tarabya’da konser verecek. Klasik müzik sevenler Fazıl Say ve çellist Nicolas Altstaedt’i Zorlu PSM’de izleyebilir. Yeni açılan Dijital Sanatlar Müzesi’nde ‘Bilinci Yeniden Kurmak: Gerçek Nedir?’ sergisi var.

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*KONSER

Tarabya’dan Kadıköy’e…

-Litvanya Oda Orkestrası 23 Mart Cumartesi 20.30’da keman sanatçısı Mariusz Patyra solistliğinde CRR Konser Salonu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 44-165 lira.

Tarabya’dan Kadıköy’e…

-Pinhâni 23 Mart 21.00’de IF Performance Hall Beşiktaş’ta sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 400 lira.

Tarabya’dan Kadıköy’e…

-Soft Analog 23 Mart 21.30’da Blind İstanbul’da. Bilet fiyatı 320 lira.

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Tarabya’dan Kadıköy’e…

-Vega 23 Mart 21.30’da Dorock XL Kadıköy’de hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı 500 lira.

Tarabya’dan Kadıköy’e…

-Anjelika Akbar 24 Mart Pazar 11.00’de The Grand Tarabya, Panorama Salonu’nda piyano resitali verecek. Bilet fiyatı 990 lira.

Tarabya’dan Kadıköy’e…

-Evdeki Saat’in 28 Mart Perşembe 21.30’da Kadıköy Festival Park’ta konseri var. Ücretsiz.

Tarabya’dan Kadıköy’e…

-Yaşlı Amca 28 Mart 22.00’de Ankara 6:45 KK’da. Bilet fiyatı 350 lira.

Tarabya’dan Kadıköy’e…

-Portekizli şarkıcı Salvador Sobral 29 Mart Cuma 20.30’da CRR Konser Salonu’nda İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Bilet fiyatı 55-220 lira.

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Tarabya’dan Kadıköy’e…

-Fazıl Say ve çellist Nicolas Altstaedt 29 Mart 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 555-1.609 lira.

Tarabya’dan Kadıköy’e…

-Brezilyalı piyanist Amaro Freitas 29 Mart 21.00’de Zorlu PSM Touché’de sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 500-2.350 (yemekli) lira.

*PARTİ

Tarabya’dan Kadıköy’e…

-Gülşah Güray, Gülşah Turgut, Güven Yıldız ve Nikki Wild 23 Mart Cumartesi 21.00’de Radyo Eksen partisi için Babylon’da setin başına geçecek. Indie rock’tan hip-hop’a uzanan bir seçkinin dinlenebileceği gecenin bilet fiyatı 200-400 lira.

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Tarabya’dan Kadıköy’e…

-Zorlu PSM 23 Mart Cumartesi 21.00’de İngiliz müzik topluluğu Depeche Mode hayranlarına özel bir parti düzenliyor. %100 Studio sahnesindeki partinin bilet fiyatı 350 lira.

*SERGİ

Tarabya’dan Kadıköy’e…

-DG Art Project yazı ressamı Emrah Yücel’in ‘Bir Okunmayan Mesajınız Var’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Yücel sergide yazının salt harflerden ibaret olmadığının altını çizip yazıyı resmin içine katarak sanatıyla güçlendiriyor. Sergi Piyalepaşa’daki galeride 5 Nisan’a kadar görülebilir.

Tarabya’dan Kadıköy’e…

-İş Sanat’ın Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı vesilesiyle İstanbul Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi’nde ve Ankara Ulus’taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde açtığı ‘Yaşasın Cumhuriyet’ sergisini ziyaret etmek için son günler. İstanbul’daki sergi 31 Mart’ta, Ankara’dakiyse 24 Mart’ta bitiyor.

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Tarabya’dan Kadıköy’e…

-Beykoz’da yeniden hayata kazandırılan Çubuklu Silolar’daki Dijital Sanatlar Müzesi ‘Bilinci Yeniden Kurmak: Gerçek Nedir?’ isimli sergiyi sanatseverlerle buluşturuyor. Ars Electronica platformunun küratörlüğünde gerçekleşen sergi, gerçeklik kavramına medya sanatının gözünden farklı bir bakış açısı sunuyor. Yerli ve yabancı 9 sanatçının üretimleri sanatseverlere somut olanın sınırlarının ötesini keşfetmeye davet ediyor.

*DJ

Tarabya’dan Kadıköy’e…

-İtalyan techno projesi 19:26, 29 Mart Cuma 21.00’de %100 Studio’da. Deniz Kabu ve Fuat İyiçalışkan’ın da DJ kabininin başına geçeceği gecenin bilet fiyatı 350-1.000 lira.

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Tarabya’dan Kadıköy’e…

-Berlinli techno ikilisi Pan-Pot 29 Mart 22.00’de Volkswagen Arena’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 650-1.900 lira.

*TİYATRO

-Ortada dağılan bir aile var

Tarabya’dan Kadıköy’e…

Alejandro Casona’nın yazıp Nedim Saban’ın çeviri ve rejisini üstlendiği ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’de başrolleri usta oyuncu Nevra Serezli ve Aziz Sarvan paylaşıyor. Tiyatrokare yapımı oyun dağılan ailesini bir araya getirmek için risk alan bir adamın eşine yapmaya çalıştığı iyiliği anlatıyor. 24 Mart Pazar 19.00’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde izlenebilir. Bilet fiyatı 400 lira.

-11 Eylül gecesi

Tarabya’dan Kadıköy’e…

Özen Yula’nın yazıp yönettiği ‘Sonbahara Son Güller’ 11 Eylül 1980 yılı gecesinde şarkıcısından müşterisine olacaklardan habersiz bir gazino dolusu insanın hikâyesini işliyor. Gözen Müftüoğlu, Mehmet Emrah Hamşioğlu, Eren Özyalçın, Rami Çakır, Türkü Deyiş Çınar, Merve Çağla Kuru, Damla Polat, Asena Hotamış, Muhammed Yıldız, Sercan Er ve Nazlı Uğurtaş’ın sahneyi paylaştığı oyun 2 perde ve 120 dakika sürüyor. 29 Mart Cuma 20.30’da Üsküdar Tekel Sahnesi’nde. Bilet fiyatı 45-75 lira.

-Bir uyarlama

Tarabya’dan Kadıköy’e…

Nermin Yıldırım’ın ‘Bavula Sığmayan’ adlı öykü kitabından uyarladığı, Hakan Emre Ünal’ın yönettiği ‘Aile Yalanları’nda başrolleri Melisa Sözen, Ülkü Duru ve Müfit Kayacan paylaşıyor. Üç kahramanın gözünden küçük bir aile trajedisini anlatan oyun, aynı olayı bambaşka şekilde algılayıp yaşayan aile bireylerinin hikâyesine odaklanıyor. 29 Mart 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde. Bilet fiyatı 195-645 lira.

*ATÖLYE

Tarabya’dan Kadıköy’e…

-Zorlu Center’daki Eataly Mutfak Atölyesi 23 Mart Cumartesi 19.00’da İtalyan yemekleri tutkunları için ‘Napoli Yemekleri’ atölyesi düzenliyor. Bilet fiyatı 2.250 lira.

Tarabya’dan Kadıköy’e…

-Kadıköy’deki EKS Mutfak Akademisi’nde 26 Mart Salı 15.00’te ‘Ramazan Tatlıları’ atölyesi var. Atölye kapsamında kadayıf dolması, şekerpare gibi tatlıların yapımı anlatılacak. Bilet fiyatı 1.200 lira.

SİNEMA

Tarabya’dan Kadıköy’e…

*Musikişinas geri döndü

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın düzenlediği 43. İstanbul Film Festivali 17-28 Nisan tarihleri arasında izleyiciyle buluşacak. Bu yıl müzik tarihine yön veren efsanevi isimlerin hikâyelerini sinemaya taşıyan Musikişinas bölümü geri döndü. Musikişinas seçkisinde gösterilecek filmler şöyle: ‘Stop Making Sense’ (Jonathan Demme), ‘Ryuichi Sakamoto|Opus’ (Neo Sora), ‘Dimitris Skyllas: afterpop’ (Dimitris Zivopoulos), ‘Gloria!’ (Margherita Vicario) ve ‘Boléro’ (Anne Fontaine). Bilet satış tarihi 26 Mart’ta açıklanacak.

 

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#Konser#Ekinlik#Tiyatro

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