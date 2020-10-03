Sonbaharda da cildiniz Ä±ÅŸÄ±ldasÄ±n

Cildimiz ve saÃ§larÄ±mÄ±z yazÄ±n deniz ve gÃ¼neÅŸten yÄ±pranmÄ±ÅŸ olsa da sonbaharda kendimizi yenileyebiliriz. Cildimizde azalan nemi dÃ¼zenlemek, saÃ§larÄ±mÄ±zÄ±n daha Ä±ÅŸÄ±ltÄ±lÄ± ve saÄŸlÄ±klÄ± gÃ¶rÃ¼nmesini saÄŸlamak, daha bakÄ±mlÄ± bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼me kavuÅŸmak iÃ§in gereken kÃ¼rleri ve detaylarÄ±, iÅŸi bilenlerden Ã¶ÄŸrendik.

SAÃ‡LARINIZI YÃœKSEK ISIDAN UZAK TUTUN

KuafÃ¶r Ahmet Ã‡oban

- Mevsim geÃ§iÅŸleri tÃ¼m metabolizmayÄ± etkilediÄŸi gibi saÃ§larÄ±mÄ±zÄ± da etkiliyor ve dÃ¶kÃ¼lmeler artÄ±yor. Bu dÃ¶nemde Omega 3 ve folik asit iÃ§eren besinleri eksik etmemek lazÄ±m. SaÃ§ kÃ¶klerini gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in kafa derisine bakÄ±m yapmak Ã¶nemli.

- SaÃ§ maskesi hazÄ±rlamak iÃ§in shea, avokado, ayÃ§iÃ§eÄŸi, Hindistancevizi, jojoba yaÄŸlarÄ± ve aloe vera Ã¶nemli iÃ§erikler.

- SaÃ§larÄ±n halihazÄ±rda yaz gÃ¼neÅŸi ve denizden yorgun olduÄŸunu hesaba katarak daha fazla kurutmamak adÄ±na sÃ¼lfatsÄ±z ÅŸampuana geÃ§ilmesini ve saÃ§ kurutucusunda 150 derecenin Ã¼zerine Ã§Ä±kÄ±lmamasÄ±nÄ± Ã¶neriyorum.

- NasÄ±l yÃ¼zÃ¼mÃ¼ze dÃ¼zenli olarak her gÃ¼n bakÄ±m yapÄ±yorsak saÃ§Ä±mÄ±za da aynÄ± Ã¶zeni gÃ¶stermek ve tutarlÄ± olmak gerek.

- Yaz sonunda saÃ§Ä±nÄ±za mutlaka profesyonel bakÄ±m yaptÄ±rmanÄ±zÄ± Ã¶neririm. Ancak Ã§ok yÃ¼ksek derecelerde yapÄ±lan ve Ã§ok uzun sÃ¼re saÃ§ta kalan bakÄ±m tÃ¼rlerinden kaÃ§Ä±nÄ±n.

- Yaz sonlarÄ±nda kÄ±rÄ±lan saÃ§larÄ± birkaÃ§ santim kestirmek Ã¢dettendir. Bu sezon, uzun sÃ¼re formunu koruyabilecek â€˜ghost cutâ€™ isimli modeli Ã¶neririm. SÄ±k sÄ±k kuafÃ¶re gitmenize gerek bÄ±rakmayacak, hacimli bir model bu. â€˜Ghost cutâ€™ kesimi formunu uzun sÃ¼re koruyor.

- Yeni normal dÃ¶nemde maskelerin yÃ¼zÃ¼mÃ¼zÃ¼n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ kapladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsek gÃ¶z kÄ±smÄ±nÄ± Ã¶ne Ã§Ä±karan ve parlatan uygulamalar kurtarÄ±cÄ± olur. Bu anlamda sadece yÃ¼z Ã§evresindeki Ã§erÃ§eveyi aydÄ±nlatan â€˜facelightâ€™ iÅŸlemini Ã¶neririm.

SaÃ§ bakÄ±m Ã¶nerisi:Â Hindistancevizi, avokado, ayÃ§iÃ§eÄŸi ve lavanta yaÄŸlarÄ±nÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. Ä°Ã§ine bir Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± bal, bir Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± sirke ve yarÄ±m Ã§aÄŸ kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kayatuzunu karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p saÃ§larÄ±nÄ±zÄ±n diplerine ve ayrÄ±ca uÃ§ bÃ¶lgelerine dÃ¼zenli olarak uygulayabilirsiniz.

BEDENÄ°NÄ°ZÄ° BAÅžTAN AÅžAÄžI YENÄ°LEYÄ°N

GÃ¼zellik uzmanÄ± Suna Dumankaya

Nemlendirmek iÃ§in

SÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ limonun iÃ§ine tuz koyarak ayaklarÄ±nÄ±zÄ± banyoda ovalayÄ±n. YÄ±kadÄ±ktan sonra Hindistancevizi yaÄŸÄ±yla nemlendirin. Elleriniziyse yalnÄ±zca Hindistancevizi yaÄŸÄ±yla nemlendirip poÅŸet eldivenlerde bekletin.

ArÄ±ndÄ±rmak iÃ§in peeling

- 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± yulaf unu

- 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tozÅŸeker

- 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±

- 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± sÃ¼t

YapÄ±lÄ±ÅŸÄ±:Â Hepsini gÃ¼zelce harmanlayÄ±n, kÃ¼Ã§Ã¼k dairesel hareketlerle cildinizi arÄ±ndÄ±rÄ±n.Â

CanlandÄ±rmak iÃ§in lifting etkili maske

- 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kakao

- 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± bal

- 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± yoÄŸurt

- 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± yaÅŸ maya

YapÄ±lÄ±ÅŸÄ±: KarÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p cildinize uygulayÄ±n, 20 dakika sonra yÄ±kayÄ±n. Haftada iki gÃ¼n yapabilirsiniz.

Ä°KÄ° FARKLI KÃœR, PEK Ã‡OK SORUNA Ã‡Ã–ZÃœM

Homemade Aromaterapiâ€™nin kurucusu AslÄ± San Bilgin

Kaolin killi yÃ¼z maskesi

Ä°ki Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kaolin kilini, bir Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± gÃ¼lsuyu ve bir Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± soÄŸuk sÄ±kÄ±m kuÅŸburnu Ã§ekirdeÄŸi yaÄŸÄ±yla karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. Maske karÄ±ÅŸÄ±mÄ±nÄ± T bÃ¶lgenize sÃ¼rÃ¼p 5-10 dakika bekletin. IlÄ±k suyla Ã§Ä±karÄ±n. DuÅŸ sonrasÄ±nda kullanÄ±lmasÄ± daha etkili olur. Kuru cildi olanlar beÅŸ, yaÄŸlÄ± cildi olanlar 10 dakika bekletebilir. SonrasÄ±nda mutlaka nemlendirici kullanmanÄ±zÄ± Ã¶neririm. GÃ¶zenek temizliÄŸi, Ã¶lÃ¼ derinin atÄ±lmasÄ±, cilt tonunun eÅŸitlenmesine yardÄ±mcÄ± etkisiyle kil maskenizi 10 gÃ¼nde bir uygulayabilirsiniz.

ArÄ±ndÄ±rÄ±cÄ± vÃ¼cut masajÄ±

ÃœÃ§ yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± rafine olmamÄ±ÅŸ Ã¶ÄŸÃ¼tÃ¼lmÃ¼ÅŸ kayatuzu, Ã¼Ã§ yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± bademyaÄŸÄ±, dÃ¶rt damla lavanta yaÄŸÄ± ve dÃ¶rt damla frankincense yaÄŸÄ±yla karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p kuru cildinize uygulayÄ±n ve biraz ovaladÄ±ktan sonra Ä±lÄ±k suyla durulayÄ±n. Cildi yoÄŸun ÅŸekilde nemlendirir, besler ve arÄ±ndÄ±rÄ±r.

NEM Ä°Ã‡Ä°N YAZIN FARKLI KIÅžIN FARKLI ÃœRÃœNLER

Dermatoloji uzmanÄ± DoÃ§. Dr. GÃ¶khan Okan



- YazÄ±n gÃ¼neÅŸin kuruttuÄŸu cildin nemlendirilmesi gerekir. Uygun bir nemlendirme yapÄ±lmazsa ciltte homojen olmayan soluk bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ve lekeler ortaya Ã§Ä±kar. KiÅŸinin cildine uygun nemlendirici seÃ§mesi Ã§ok Ã¶nemlidir. Uygun olmayan Ã¼rÃ¼n kullanÄ±mÄ± siyah nokta, komedon ve akneye yol aÃ§ar.

- SÄ±cak ve nemli hava cildimizde yaÄŸlanmaya neden olur, bu yÃ¼zden yazÄ±n yaÄŸsÄ±z ya da su bazlÄ± kozmetikler kullanÄ±lÄ±r. HavalarÄ±n soÄŸumasÄ±yla birlikte ciltte de kuruma gÃ¶zlenir. Bu yÃ¼zden daha Ã§ok nem iÃ§eren, daha yaÄŸlÄ± kozmetikler tercih edilmeli. Banyo sonrasÄ± Ä±slak vÃ¼cuda da nemlendirici uygulanabilir.

- GÃ¼neÅŸe korumasÄ±z maruz kalmak; dekolte bÃ¶lgesinde istenmeyen lekelenmelere, gevÅŸeme ve sarkmalara neden olur. GÃ¼neÅŸ ayrÄ±ca deri altÄ± yaÄŸ dokusunu azaltarak kÄ±rÄ±ÅŸÄ±klÄ±klarÄ±n derinleÅŸmesine, damarlanmanÄ±n belirginleÅŸmesine yol aÃ§ar. Eldeki lekeler yeni baÅŸlamÄ±ÅŸ ve Ã§ok derinleÅŸmemiÅŸse, Ã¶zel renk aÃ§Ä±cÄ± kremlerle ve peelingâ€™le dÃ¼zeltilebilir. Daha ileri vakalarda Ã§eÅŸitli lazer tedavileri uygulanabilir. BazÄ± durumlarda kriyoterapi (soÄŸuk azot ile dondurma) yÃ¶ntemi

iyi bir seÃ§enek olabilir.