SoÄŸuk havada sÄ±cacÄ±k etkinliklerâ€¦

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*KONSER

-JÃ¼lide GÃ¼ndÃ¼z (flÃ¼t), GÃ¼lyar BalcÄ± (viyolonsel) ve MÃ¼ge Hendekli (piyano) 27 Ocak Cumartesi 20.00â€™de barok ve romantik dÃ¶nem bestecilerinin eserlerini seslendirecekleri â€˜Ä°zlenimler, Debussy ve Ã‡evresindeâ€™ konseri iÃ§in YeldeÄŸirmeni Sanatâ€™ta sahneye Ã§Ä±kacak. Bilet fiyatÄ± 100-200 lira.

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-Nazan Ã–ncel 27 Ocak 21.00â€™de IF Performance Hall BeÅŸiktaÅŸ â€™ta sevenleriyle buluÅŸacak. Bilet fiyatÄ± 330 lira.-BÃ¼yÃ¼k Ev Ablukada 27 Ocak 22.00â€™de yeni albÃ¼mÃ¼ â€˜Defansif Dizaynâ€™ iÃ§in DasDasâ€™ta Ã¶zel bir ÅŸov gerÃ§ekleÅŸtirecek. Bilet fiyatÄ± 575-950 lira.-Athena 27 Ocak 22.00â€™de Dorock XL Venue-FitaÅŸ Sahnesi Taksimâ€™de. Bilet fiyatÄ± 850-1.200 lira.-Mirkelam 27 Ocak 22.00â€™de Dada Salon Kabarettâ€™de sevilen ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± sÃ¶yleyecek. Bilet fiyatÄ± 1.625-4.025 (yemekli) lira.-Selda BaÄŸcan 28 Ocak Pazar 21.00â€™de Volkswagen Arenaâ€™da senfonik konser verecek. Bilet fiyatÄ± 600-1.350 lira.-Ä°ÅŸ Sanat genÃ§ mÃ¼zisyenlere destek olmak amacÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ â€˜Parlayan YÄ±ldÄ±zlarâ€™ konser serisinde bu hafta Belit Ã‡iftÃ§i (Ã§ello) ve Levent Ege Ã‡akmakâ€™Ä± (viyola) aÄŸÄ±rlÄ±yor. 29 Ocak Pazartesi 20.30â€™da Ä°ÅŸ Kuleleriâ€™nde gerÃ§ekleÅŸecek konsere katÄ±lÄ±m Ã¼cretsiz.-Buray 2 Åžubat Cuma 21.00â€™de Jolly Joker Vadistanbulâ€™da sahneye Ã§Ä±kacak. Bilet fiyatÄ± 565-13.750 (4 kiÅŸilik loca) lira.-Ceylan Ertem â€˜Sezen Aksu Tributeâ€™ programÄ±yla 2 Åžubat 21.00â€™de JJ Arenaâ€™da. Bilet fiyatÄ± 684-12.500 (4 kiÅŸilik loca) lira.-Sakilerâ€™i 2 Åžubat 21.00â€™de Jolly Joker Kartal Ä°stMarinaâ€™da izleyebilirsiniz. Bilet fiyatÄ± 565-13.250 (4 kiÅŸilik loca) lira.-DasDas 2 Åžubat 22.00â€™de â€˜+1Sunar: We Can Be Heroes: Bir David Bowie Gecesiâ€™ etkinliÄŸine ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. David Bowieâ€™nin popÃ¼ler kÃ¼ltÃ¼re bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± mirasÄ±n kutlanacaÄŸÄ± gecede Brek, Deniz Tekin, Selut ve TuÄŸÃ§e ÅženoÄŸul, Bowie ÅŸarkÄ±larÄ± sÃ¶yleyecek. Bilet fiyatÄ± 275-330 lira.

GECE

-Mert Davran 27 Ocak Cumartesi 22.00â€™de Moda KayÄ±khane sahnesinde.Â

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-Serdar OrtaÃ§ 27 Ocak 23.30â€™da Sahne Ä°stanbulâ€™da. (0212) 280 33 33-BegÃ¼m Obiz 27 Ocak 23.45â€™te Folks Kitchen&Cocktailâ€™de.-DJ Big G 27 Ocak 00.00â€™da Vogue Restoranâ€™da setin baÅŸÄ±nda olacak.

-Bora Ã‡etin 28 Ocak 22.30â€™da Chicki Boomâ€™da setin baÅŸÄ±nda olacak.

-Fettah Can 38 Ocak 23.00â€™te KuruÃ§eÅŸme Boaz Live sahnesinde.-AybÃ¼ke Albere 31 Ocak Ã‡arÅŸamba 00.00â€™da Korto Ä°stanbul sahnesinde.-Funda Arar 1 Åžubat PerÅŸembe 23.00â€™te Cahide Palazzo sahnesinde. (0212) 706 78 90

*SERGÄ°

-Taksim Sanat, Beral Madra kÃ¼ratÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde â€˜Kimlik GÃ¶stergeleriâ€™ sergisine ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. Sergi 25 sanatÃ§Ä±nÄ±n resim, fotoÄŸraf, video, heykel gibi teknikler barÄ±ndÄ±ran yerleÅŸtirmelerinden oluÅŸuyor. Sergi 25 Åžubatâ€™a kadar Taksim metrosunun -1â€™inci katÄ±ndaki Taksim Sanatâ€™ta gÃ¶rÃ¼lebilir.

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-Ka&Versus Art Project iÅŸbirliÄŸiyle dÃ¼zenlenen â€˜Kendinin AvcÄ±sÄ±â€™ isimli karma fotoÄŸraf sergisi BeyoÄŸlu, Versus Art Projectâ€™te. Sergide TÃ¼rkiye ve Avrupaâ€™dan davet edilen 16 sanatÃ§Ä± fotoÄŸrafÄ±n gerÃ§eklikle kurduÄŸu iliÅŸkiyi, farklÄ± teknikler kullanarak fotoÄŸraf sanatÄ±nÄ±n kendisi Ã¼zerinden tartÄ±ÅŸmaya aÃ§Ä±yor. 24 Åžubatâ€™a kadar gÃ¶rÃ¼lebilir.-MÃ¼ze Gazhaneâ€™de AyÅŸen YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n â€˜Boyundurukâ€™ isimli sergisi var. Sergide Egeâ€™nin farklÄ± kÃ¶ylerinden topladÄ±ÄŸÄ± hikÃ¢yeleri aktaran AyÅŸen YÄ±ldÄ±rÄ±m, toplum ve bireyler Ã¼zerindeki gÃ¼Ã§ dengeleri ve sosyal kontrol kavramlarÄ±nÄ± sorguluyor. Sergi 9 Åžubatâ€™a kadar MÃ¼ze Gazhane C BinasÄ±â€™nda gÃ¶rÃ¼lebilir.-Ankara Ã‡ayyoluâ€™ndaki Galeri Soyut, ressam Devrim Erbil ve Erol Evginâ€™in resimlerinden oluÅŸan â€˜Yan Yanaâ€™ isimli sergiyi sanatseverlerle buluÅŸturuyor. Sergide Devrim Erbil ve Erol Evgin resmettikleri mekÃ¢nlarÄ±n geÃ§miÅŸle gelecek arasÄ±ndaki baÄŸÄ±nÄ± izleyiciye aktarÄ±yor. 4 Martâ€™a kadar gÃ¶rÃ¼lebilir.Â

*DJ

-FransÄ±z DJ Teho 27 Ocak Cumartesi 21.00â€™de Maslakâ€™taki FÄ±rÄ±nâ€™da melodic techno parÃ§alardan oluÅŸan bir seÃ§kiyle kabinin baÅŸÄ±na geÃ§ecek. Bilet fiyatÄ± 450-1.200 (sahne arkasÄ±) lira.

-Ä°talyan DJ ve prodÃ¼ktÃ¶r Emanuele Esposito 27 Ocak 23.00â€™te Klein Harbiyeâ€™de. Bilet fiyatÄ± 250 lira.Â

*TÄ°YATRO

-â€˜Yan Rolâ€™Â

Deniz MadanoÄŸluâ€™nun yazÄ±p Åženol Ã–nderâ€™in yÃ¶nettiÄŸi Tiyatro Mitos yapÄ±mÄ± oyun, kendini hayatÄ±nÄ±n baÅŸrolÃ¼ olarak gÃ¶remeyen; iÅŸinde, arkadaÅŸlÄ±k iliÅŸkilerinde ve ailesinde hep yan rol olarak konumlanan bir kadÄ±nÄ±n hikÃ¢yesini anlatÄ±yor. Merve Polatâ€™Ä±n tek kiÅŸilik performansÄ±yla 70 dakika boyunca sÄ±rtladÄ±ÄŸÄ± oyun, kadÄ±nÄ±n toplum iÃ§indeki yeri ve kimliÄŸini anlatÄ±yor. 2 Åžubat Cuma 20.30â€™da Suadiyeâ€™deki Sahne Pasaportâ€™ta gÃ¶rÃ¼lebilir. Bilet fiyatÄ± 240-320 lira.

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Emin Alperâ€™in Dostoyevskiâ€™nin aynÄ± adlÄ± eserinden sahneye uyarlayÄ±p yÃ¶nettiÄŸi â€˜Ã–tekiâ€™ bir kara komedi. BaÅŸrollerini Cem YiÄŸit ÃœzÃ¼moÄŸlu, Erdem Åženocak, Derya KaradaÅŸ ve GÃ¶khan YÄ±kÄ±lkan Ã¼stleniyor. 2 Åžubat Cuma 20.30â€™da Zorlu PSM, Turkcell Platinum Sahnesiâ€™nde gÃ¶rÃ¼lebilir. Bilet fiyatÄ± 250-750 lira.

*ATÃ–LYE

-Cooking Class Academy 31 Ocak Ã‡arÅŸamba 18.00â€™de â€˜DÃ¼nya Hint MutfaÄŸÄ±â€™ atÃ¶lyesi dÃ¼zenliyor. Tikka masala soslu tavuk, sebzeli samosa, keÅŸmir pilavÄ±nÄ±n yapÄ±mÄ± ve sunum tekniklerinin Ã¶ÄŸretileceÄŸi atÃ¶lyeye katÄ±lÄ±m Ã¼creti 2.200 lira. (0530) 788 75 33

-EKS Mutfak Akademisiâ€™nde 31 Ocak 19.00â€™da suÅŸi atÃ¶lyesi var. AtÃ¶lye kapsamÄ±nda suÅŸi pirinci yapÄ±mÄ±, California roll, somon maki roll, nigiri tuna yapÄ±mÄ±nÄ±n incelikleri anlatÄ±lacak. KatÄ±lÄ±m Ã¼creti 1.800 lira. (0216) 325 15 00

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