SoÄŸuk havada sÄ±cacÄ±k etkinliklerâ€¦

*KONSER

-Jülide Gündüz (flüt), Gülyar Balcı (viyolonsel) ve Müge Hendekli (piyano) 27 Ocak Cumartesi 20.00’de barok ve romantik dönem bestecilerinin eserlerini seslendirecekleri ‘İzlenimler, Debussy ve Çevresinde’ konseri için Yeldeğirmeni Sanat’ta sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 100-200 lira.

-Nazan Öncel 27 Ocak 21.00’de IF Performance Hall Beşiktaş ’ta sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 330 lira.-Büyük Ev Ablukada 27 Ocak 22.00’de yeni albümü ‘Defansif Dizayn’ için DasDas’ta özel bir şov gerçekleştirecek. Bilet fiyatı 575-950 lira.-Athena 27 Ocak 22.00’de Dorock XL Venue-Fitaş Sahnesi Taksim’de. Bilet fiyatı 850-1.200 lira.-Mirkelam 27 Ocak 22.00’de Dada Salon Kabarett’de sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 1.625-4.025 (yemekli) lira.-Selda Bağcan 28 Ocak Pazar 21.00’de Volkswagen Arena’da senfonik konser verecek. Bilet fiyatı 600-1.350 lira.-İş Sanat genç müzisyenlere destek olmak amacıyla sürdürdüğü ‘Parlayan Yıldızlar’ konser serisinde bu hafta Belit Çiftçi (çello) ve Levent Ege Çakmak’ı (viyola) ağırlıyor. 29 Ocak Pazartesi 20.30’da İş Kuleleri’nde gerçekleşecek konsere katılım ücretsiz.-Buray 2 Şubat Cuma 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 565-13.750 (4 kişilik loca) lira.-Ceylan Ertem ‘Sezen Aksu Tribute’ programıyla 2 Şubat 21.00’de JJ Arena’da. Bilet fiyatı 684-12.500 (4 kişilik loca) lira.-Sakiler’i 2 Şubat 21.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da izleyebilirsiniz. Bilet fiyatı 565-13.250 (4 kişilik loca) lira.-DasDas 2 Şubat 22.00’de ‘+1Sunar: We Can Be Heroes: Bir David Bowie Gecesi’ etkinliğine ev sahipliği yapıyor. David Bowie’nin popüler kültüre bıraktığı mirasın kutlanacağı gecede Brek, Deniz Tekin, Selut ve Tuğçe Şenoğul, Bowie şarkıları söyleyecek. Bilet fiyatı 275-330 lira.

GECE

-Mert Davran 27 Ocak Cumartesi 22.00’de Moda Kayıkhane sahnesinde.

-Serdar Ortaç 27 Ocak 23.30’da Sahne İstanbul’da. (0212) 280 33 33-Begüm Obiz 27 Ocak 23.45’te Folks Kitchen&Cocktail’de.-DJ Big G 27 Ocak 00.00’da Vogue Restoran’da setin başında olacak.

-Bora Çetin 28 Ocak 22.30’da Chicki Boom’da setin başında olacak.

-Fettah Can 38 Ocak 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde.-Aybüke Albere 31 Ocak Çarşamba 00.00’da Korto İstanbul sahnesinde.-Funda Arar 1 Şubat Perşembe 23.00’te Cahide Palazzo sahnesinde. (0212) 706 78 90

*SERGİ

-Taksim Sanat, Beral Madra küratörlüğünde ‘Kimlik Göstergeleri’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi 25 sanatçının resim, fotoğraf, video, heykel gibi teknikler barındıran yerleştirmelerinden oluşuyor. Sergi 25 Şubat’a kadar Taksim metrosunun -1’inci katındaki Taksim Sanat’ta görülebilir.

-Ka&Versus Art Project işbirliğiyle düzenlenen ‘Kendinin Avcısı’ isimli karma fotoğraf sergisi Beyoğlu, Versus Art Project’te. Sergide Türkiye ve Avrupa’dan davet edilen 16 sanatçı fotoğrafın gerçeklikle kurduğu ilişkiyi, farklı teknikler kullanarak fotoğraf sanatının kendisi üzerinden tartışmaya açıyor. 24 Şubat’a kadar görülebilir.-Müze Gazhane’de Ayşen Yıldırım’ın ‘Boyunduruk’ isimli sergisi var. Sergide Ege’nin farklı köylerinden topladığı hikâyeleri aktaran Ayşen Yıldırım, toplum ve bireyler üzerindeki güç dengeleri ve sosyal kontrol kavramlarını sorguluyor. Sergi 9 Şubat’a kadar Müze Gazhane C Binası’nda görülebilir.-Ankara Çayyolu’ndaki Galeri Soyut, ressam Devrim Erbil ve Erol Evgin’in resimlerinden oluşan ‘Yan Yana’ isimli sergiyi sanatseverlerle buluşturuyor. Sergide Devrim Erbil ve Erol Evgin resmettikleri mekânların geçmişle gelecek arasındaki bağını izleyiciye aktarıyor. 4 Mart’a kadar görülebilir.

*DJ

-Fransız DJ Teho 27 Ocak Cumartesi 21.00’de Maslak’taki Fırın’da melodic techno parçalardan oluşan bir seçkiyle kabinin başına geçecek. Bilet fiyatı 450-1.200 (sahne arkası) lira.

-İtalyan DJ ve prodüktör Emanuele Esposito 27 Ocak 23.00’te Klein Harbiye’de. Bilet fiyatı 250 lira.

*TİYATRO

-‘Yan Rol’

Deniz Madanoğlu’nun yazıp Şenol Önder’in yönettiği Tiyatro Mitos yapımı oyun, kendini hayatının başrolü olarak göremeyen; işinde, arkadaşlık ilişkilerinde ve ailesinde hep yan rol olarak konumlanan bir kadının hikâyesini anlatıyor. Merve Polat’ın tek kişilik performansıyla 70 dakika boyunca sırtladığı oyun, kadının toplum içindeki yeri ve kimliğini anlatıyor. 2 Şubat Cuma 20.30’da Suadiye’deki Sahne Pasaport’ta görülebilir. Bilet fiyatı 240-320 lira.

Emin Alper’in Dostoyevski’nin aynı adlı eserinden sahneye uyarlayıp yönettiği ‘Öteki’ bir kara komedi. Başrollerini Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan üstleniyor. 2 Şubat Cuma 20.30’da Zorlu PSM, Turkcell Platinum Sahnesi’nde görülebilir. Bilet fiyatı 250-750 lira.

*ATÖLYE

-Cooking Class Academy 31 Ocak Çarşamba 18.00’de ‘Dünya Hint Mutfağı’ atölyesi düzenliyor. Tikka masala soslu tavuk, sebzeli samosa, keşmir pilavının yapımı ve sunum tekniklerinin öğretileceği atölyeye katılım ücreti 2.200 lira. (0530) 788 75 33

-EKS Mutfak Akademisi’nde 31 Ocak 19.00’da suşi atölyesi var. Atölye kapsamında suşi pirinci yapımı, California roll, somon maki roll, nigiri tuna yapımının incelikleri anlatılacak. Katılım ücreti 1.800 lira. (0216) 325 15 00