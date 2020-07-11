Serinliği uzaklarda arama...

1) HEM ÜCRETSİZ HEM MAVİ BAYRAKLI

Ayazma Plajı (Şile)

Yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda. Şile Halk Plajı olarak da biliniyor. Şile’nin girişindeki bu plajın en önemli özelliği mavi bayraklı olması. Özellikle hafta sonu İstanbul’un sıcağından kaçıp serinlemek isteyenlerle dolup taşıyor. Girişi ücretsiz.

2) GEÇMİŞE UZANIN

Elmas Kum, Altınkum ve Altınkum Kadınlar Plajı (Rumelikavağı)

Üç plajdan oluşan bu bölge 1929’da Şirketi Hayriye tarafından halkın ailece denize girebilmesi için açıldı. Seyahat yazarı Melih Uslu’nun favorisi Altınkum. Buranın giriş ücreti hafta içi 40 lira, hafta sonu 50 lira.

3) KAMP SANDALYESİ GÖTÜRÜN

Caddebostan sahili (Kadıköy)

Yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki sahilde üç plaj var. Milli yüzücümüz İpek Yalkı, “Caddebostan sahilinde yüzme sonrası güneşlenip dinlenmek için yanınıza kamp sandalyesi almayı unutmayın” diyor.

4) MADAM’A SELAM GÖNDERİN

Martha Koyu (Burgazada)

Burgazada vapur iskelesine 30 dakikalık yürüyüş mesafesinde olan Martha Koyu, ismini bir zamanlar burada yaşayan Madam Martha’dan alıyor. Taşlık sahilinden denize girmeden önce deniz ayakkabısı giymekte fayda var.

5) MAKİLERİN ARASINDA

Kınalıada plajları

Vapur iskelesinin sağında uzanan çakıllı sahil adanın en büyük plajı. Flamingo Yolu’ndan adanın arkasına doğru devam ettiğinizde makilerin gizlediği birkaç küçük kumsal da görebilirsiniz. Asfalt yolun devamı Ayazma Koyu’na çıkıyor.

6) DENİZ VE ORMAN...

Uzunya Beach (Kilyos)

Sarıyer, Demirciköy’deki Uzunya Beach kamp yapabileceğiniz, saklı kalmış bir koy. Deniz ve ormanın birleştiği bu plajda karavanla konaklamak da mümkün. Hafta içi 50 lira, hafta sonu 80 lira. Şezlong, minder, otopark dahil.

7) ŞARKILARA KONU OLMUŞ

Dilburnu (Büyükada)

Çankaya Caddesi’ni izleyip Değirmen Plajı’nı geçince Dil Burnu’na ulaşacaksınız. Geniş çamlık alan, piknik ve dinlenme alanı olarak düzenlendi. Günbatımının en iyi izlenebildiği yer olarak anıldığı için şarkılara konu olmuş.

8) HAFTA İÇİ GİDİN

Kumburgaz Plajı (Büyükçekmece)

İstanbul’a 56 kilometre uzaklıkta. Bir kısmı ücretsiz, diğer kısmınıysa bir otel işletiyor. Hafta içi daha sakin oluyor. İstanbul’un en eski yazlık tatil beldelerinden biri olduğu için bölgede her bütçeye uygun otel, apart ve pansiyon var.

9) SERİN SULARI SEVENLER İÇİN

Kireçburnu (Sarıyer)

Kireçburnu’ndan Sarıyer’e doğru giden bu hat Boğaz’ın serin sularında yüzmek isteyenler için en iyi nokta. Ancak dikkatli olmakta fayda var çünkü dönüş rotasında akıntı kuvvetli.

10) BOĞAZ’A KARŞI...

Poyrazköy Plajı (Beykoz)

Temizliğiyle diğer şehir plajlarından bir adım öne geçiyor. Boğaz manzarasına karşı deniz sefası yapmak isteyenler için ideal. Kano, kürek gibi su sporlarının eğitimleri de veriliyor. Giriş ücreti 10 lira.