Şarkı da söylerim, rol de yaparım…

Haberin Devamı



Önce özgürlük…

‘Kulüp’ dizisindeki yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken Serra Arıtürk, oyunculuktan daha uzun bir geçmişi olan müzik kariyerini de ihmal etmiyor. Yeni bir albüm hazırlığında olan müzisyen ilk teklisi ‘Yalnızlık Hikâyesi’ni yayımladı. Elektronik altyapılı bu nahif pop parçasının söz ve müziği de kendisine ait. Şarkı özgürlüğüne düşkün bir kadının gidişlerine sahip çıkışını anlatıyor.

‘Yalnızlık Hikâyesi’ (Tekli)

Serra Arıtürk

Garaj Müzik

++

Haberin Devamı

Genç bir yetenek Kayra Kayan. Birkaç yıl önce tanıştığımda müzik kariyeri konusunda ne kadar heyecan duyduğuna tanık olmuştum. ‘Hediye’ son teklisi. Gerçekten de adı gibi bir hediyeymiş bu şarkı Kayra’ya. Şarkının söz ve müziğinde imzası olan Ozan Özalp doğum gününde hediye etmiş. Kayra’nın ilginç bir vokal tarzı var, her an çıkıp arabesk söyleyecekmiş gibi. Bakalım istediği çıkışı ‘Hediye’ ile yapabilecek mi?

‘Hediye’ (Tekli)

Kayra Kayan

Universal Music Türkiye

+++

Müzikteki başarısını oyunculuğa da taşıyan bir diğer isim de Öykü Gürman. Geçen yıl müzik çalışmalarına ağırlık verip bol bol konser yapmıştı. Bu yıla da yeni bir tekliyle ‘Merhaba’ diyor. Söz ve müziği Azerbaycanlı Tural Gasimov’a ait olan şarkının akustik düzenlemesiniyse Güngör Kahraman yapmış. Öykü Gürman da şarkıyı güçlü sesiyle ama sade bir şekilde yorumlamış.

‘Ey Halimi Soranım’ (Tekli)

Öykü Gürman

Pasaj Müzik

++

Haberin Devamı

Mavi bir sonraki adımını merakla beklediğim isimlerden. Tek bir türe bağlı kalmayıp farklı türleri bir arada kullanması bunun en önemli nedenlerinden. Bu kez rock sound’una ağırlık verdiği yüksek tempolu bir şarkıyla karşımızda. ‘Labirent’in söz ve bestesi Mavi imzalı.

‘Labirent’ (Tekli)

Mavi

Warner Music Türkiye

++++

Hip-hop, R&B ve pop türlerinin yeni nesil temsilcilerinden NVZ, ‘R.I.P’ adlı şarkısıyla toksik ilişkilere ‘yol veriyor’. Yani ayrılık sonrası acı çekmiyor, güçlü bir duruş sergilemenin gururunu yaşıyor. Şarkının söz ve bestesinde NVZ, prodüktör Faruk Çeliker’le işbirliği yapmış.

‘R.I.P’ (Tekli)

NVZ

Haberin Devamı

Garaj Müzik