‘Sanki bir dönem dizisinin setindeyim!’

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İstanbul gece hayatının klasiğidir Cahide, tılsımı hiç bozulmaz. 20 yıl dile kolay... Hâlâ ilk günkü gibi doluyorsa masaları, doğru yaptıkları bir şeyler mutlaka vardır. Mesela ben her sezon Cahide’nin yeni konseptini merak ederim. Cahide Düğün Sarayı, Cahide Harikalar Diyarı, Cahide Cümbüş… Her defasında farklı bir deneyim yaşarsınız çünkü; mutlaka bir yenilik yapar, sürprizleriyle şaşırtır müdavimlerini. Mesela şimdilerde, Cahide’nin genel koordinatörü Burak Kılıç’ın dediğine göre de mekânın gelmiş geçmiş en uzun şovu ‘Moulin Rouge’ var. Sahnedeki ekip hiç durmuyor; kostümler değişiyor, tavandan asılı çemberlerle dansçılar iniyor...

Maslak’taki Cahide Palazzo’nun şehirde bir örneği yok. Maçka’daki Cahide’yi de çok severdim ama burası başka. Çünkü Palazzo’da yıldız isimlerin resmen konser havasında geçen programları oluyor. En az 10 gün öncesinden rezervasyon yapmak şart. Bence Cahide yeni nesil ‘gazino’ kültürünün en iyi örneklerinden. Yeni nesil diyorum çünkü şovlarıyla, yemek sunumlarıyla ‘gazino’ konseptindeki diğer mekânlardan ayırıyor kendini. Deneyim üzerine kurulu farklı bir dünya... Özcan Deniz’i veya Sibel Can’ı sanki Paris’te bir kabare salonunda seyrediyormuş hissine kapılıyorsunuz.

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‘DUMANI ÜSTÜNDE’ MARTİNİ

Özcan Deniz’in sahneye çıktığı gece içerisi tıklım tıklımdı. Mekân 20.00’de kapılarını açıyor. Hem de ne açmak! Daha girişte görkemli bir “Hoşgeldiniz” diyor ekip size. Dev heykeller, garsonların pullu, payetli lame ceketleri… İnsan ‘Yeteri kadar ışıltılı mıyım ben de’ diye kendini sorguluyor. Kadınlar yüksek topukların üzerinde her köşede fotoğraf çektiriyor, tuvalette bile…

Cahide Palazzo fiks menü konseptinde hizmet veriyor. Menüye 10 çeşit soğuk başlangıç, 5 çeşit ara sıcak, seçmeli ana yemek, tatlı ve içki dahil. Kişi başı fiyatlar sahneye çıkan isme göre minimum 3.000-3.500 lira. Masanızın sahneye konumuna göre de farklılık gösteriyor. Normalde fiks menülü mekânlara hep önyargıyla giderim çünkü yemekler ortalamanın altında olur ama Cahide’de böyle bir şey söz konusu değil, mutfak ve sunum konusunda çok özenliler… Masaya Ege usulü midyeli pilav, Meksika fasulyeli guacamole, chili soslu mini karides burger gibi farklı lezzetler geliyor. Mesela tempura karides içi dolu patlamış mısır makinesinin içinde getiriliyor. Veya kokteyliniz, kapağını açtığınızda dumanların çıktığı mini bir dolabın içinde… Mutfağın başında 40 kişilik kadrosuyla şef Erhan İldeş ve şef Baki Kamçı var.

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DOĞUM GÜNÜ, BEKÂRLIĞA VEDA...

Yemek servisiyle beraber DJ Hakan Haky misafirleri geceye hazırlıyor. Halay da çektiriyor, damara da bağlıyor. Kanal D’de yayımlanacak ‘İnci Taneleri’ dizisinin fragmanında Hazar Ergüçlü’nün dansı eşliğinde dinlediğimiz, Erkal Sonel’in söylediği ‘Gemileri Yakarım’ı çalmaya başladığında herkes tek bir ağızdan ‘gemileri yakıyor’!

Özcan Deniz’in programı 23.00 gibi başladı. Bir hayranı olarak, ara vermeden söylediği şarkıları gözümü kendisinden alamadan dinledim. 1.30 gibi biten sahnesinden indikten sonra seyircilerin tezahüratıyla tekrar mikrofonun başına geldi, iki şarkı daha okudu.

Doğum günleri, bekârlığa vedalar… Çoğu masada bir kutlama vardı. Kadın kadına gelenler bir o kadar fazlaydı. Biz de iki arkadaşımla ‘kız kıza’ eğlendik... Birinin ilk gelişiydi, “Şu anda kendimi bir dönem dizisinin setinde hissediyorum” dedi. Giyim kuşama gelecek olursak; herkes çok şıktı. Otrişli mini elbisesini, pullu payetli gömleklerini, stilettolarını giyen gelmişti. Cahide Palazzo’nun ihtişamlı sahnesinde Derya Bedavacı, Gülşen, Özcan Deniz, Yıldız Tilbe, Sibel Can, Serkan Kaya gibi isimleri dinleyebilirsiniz. Pazartesi ve salı ‘Mindfreak in Cahide’ gecelerinde şov ekibinin özel gösterileri var. Maslak 1453’ün içindeki mekân pazarları kapalı. (0212) 706 78 90

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ŞEHRİN EN YENİSİ: CLOVE





İstinye Park Markalar Meydanı’nda açıldı Clove. Henüz çok yeni, öğle ve akşam yemeği servisi veriyor. Cuma, cumartesi geceleri Ulus 29’un eski DJ’i Engin Yelkenci setin başında. Ben bir şeyler atıştırıp kokteyllerin tadına bakmak için uğradım Clove’a. İstinye Park Zuma’nın ilk açıldığı yıllarındaki şaşaalı gecelerini anımsattı... Mutfağın başında şef Emre Şen var. Mekânın yalnızca atıştırmalıkların olduğu ayrı bir bar menüsü mevcut. Mozzarella’lı kızarmış yeşil zeytin ‘crispy olives’ (295 lira) ve susamlı, soslu tavuk parçaları ‘crispy Korean chicken’ı (490 lira) sevdim. Klasik kokteyllerin hepsi 410 lira. Ben mekânın imza kokteyllerinden rom, mango ve balkabağıyla hazırlanan ‘Pumpkin&Mango’yu (420 lira) denedim.

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AH GECELER





◊ Ebru Yaşar bu gece 22.30’da Yeni Gazino sahnesinde. (0532) 500 28 69

◊ Gökhan Tepe bu gece 22.30’da 888 Private İstanbul sahnesinde. (0516) 169 08 88

◊ Begüm Obiz bu gece 23.45’te Folks Kitchen&Cocktail’de. (0530) 251 92 50

◊ Kuruçeşme’deki Komşu Meyhane’de 16 Ocak Salı 20.00’de Dost Meclisi fasıl gecesi var. (0535) 775 51 25

◊ Sakiler 16 Ocak 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

◊ 17 Ocak Çarşamba g 23.00’te Harbiye’deki Ev’de Mansur Ark’la 90’lar Partisi yapılacak. (0542) 274 76 76

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7/24 YETMEZ

◊ Sait Halim Paşa Yalısı’nda Boğaz manzarasına karşı yoga etkinliği düzenleniyor. Her seviyeye uygun olan dersler YogaŞala’nın hocası Duygu Erokan tarafından veriliyor. Her çarşamba 10.00-11.00 arasında Harem Bahçe Salonu’ndaki etkinliğin fiyatı 650 lira.

◊ Lumina Bar&Kokteyl’de ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinin yeni bölümünün yayımlandığı akşamlarda ‘Cocktail and Kızılcık Şerbeti’ geceleri düzenleniyor. Menüde özel olarak hazırlanan ‘Pinko’ ve ‘Kızılcık Şerbeti’ kokteylleri de var... Giriş ücretsiz, etkinlik tarihleri @lumina.istanbul üzerinden duyuruluyor.