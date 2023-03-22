Sahnelerde bahar hareketliliği

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*KONSER

-Yüzyüzeyken Konuşuruz 25 Mart Cumartesi 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 300-450 lira.



-BaBa ZuLa ve Sattas depremzedelere yardım amacıyla düzenlenen ‘Dayanışma İçin Müzik’ konserleri kapsamında 25 Mart Cumartesi 21.30’da Babylon sahnesinde. Bilet fiyatı 250, öğrenci 100 lira.

-Çello sanatçıları Çağ Erçağ ve Knut Weber, 27 Mart Pazartesi 20.30’da İstanbul Deniz Müzesi’nde ‘Çellonun Elmasları’ isimli bir konser verecek. Bilet fiyatı 150-350 lira.



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-İsrailli indie pop grubu Lola Marsh, 30 Mart Perşembe 21.30’da Zorlu PSM %100 Studio’da dinlenebilir. Bilet fiyatı 187-220 lira.

-Onur Özdemir, 31 Mart Cuma 20.30’da Sakin Tribute konseri için Zorlu PSM %100 Studio’da olacak. Bilet fiyatı 143 lira.

-Hedonutopia, 31 Mart Cuma 21.00’de Jolly Joker Ankara’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 150-200 lira.

-İlhan Erşahin’s İstanbul Session, 31 Mart Cuma 22.00’de Blind İstanbul’da konser verecek. Bilet fiyatı 220 lira.

*DJ

-Alman DJ ve prodüktör Einmusik, 25 Mart Cumartesi saat 23.00’te Klein Phönix’te DJ kabininin başına geçecek. Öncesinde elektronik Müzik ikilisi Lunar Plane çalacak. Gecenin bilet fiyatı 100-450 lira.



*SERGİ

-Gümüşsuyu’ndaki Brieflyart Galeri’de Ali Atmaca’nın ‘Opus 39’ isimli sergisi devam ediyor. Sanatçının üretimlerinde sıklıkla karşılaştığımız müziksel tavır ‘Opus 39’da da karşımıza çıkıyor. Atmaca bu sergide görüntünün sese dönüşmesine işaret edip müziğin ritmini resimle buluşturuyor. Küratörlüğünü Nilgün Yüksel’in yaptığı sergi 21 Nisan’a kadar görülebilir.



*ATÖLYE

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-Geleneksel Türk tiyatrosunun olmazsa olmazı gölge oyunu çocuklarla buluşuyor. Eğitmen Nazar Demir’in önderliğinde 25 Mart Cumartesi 15.00’te gerçekleşecek atölye çalışmasında çocukların oluşturduğu hikâyeler ve elişi tasvirleri perdeye yansıyacak. Acıbadem, THINK House İstanbul’da gerçekleşecek atölyeye katılım ücreti 280 lira.



-Ataşehir’deki Cooking Class Academy, 26 Mart Pazar 11.00’de sütlü ramazan pidesi, akide şekeri ve Osmanlı şerbetinin yapımının öğretileceği ‘Ramazan Lezzetleri’ atölyesi düzenliyor. Atölyeye katılım ücreti 1.320 lira.



*GECE

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-Duru And 25 Mart Cumartesi 22.30’da Arnavutköy, Otuzyedi’de. (0543) 434 20 19



-Yağmur Hızal 25 Mart Cumartesi 1.00’de The Room Live’da. (0535) 018 60 93

-Mert Davran 26 Mart Pazar arabesk gecesi konseptiyle 22.00’de Brooch Kuruçeşme’de. (0532) 369 62 50

