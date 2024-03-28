Sahnelerde bahar esintisi

Haberin Devamı

*KONSER

-CRR Senfoni Orkestrası 30 Mart Cumartesi 20.30’da Murat Cem Orhan şefliği ve keman sanatçısı Sayaka Shoji solistliğinde CRR Konser Salonu’nda. Bilet fiyatı 49-99 lira.-Can Güngör 30 Mart 21.00’de orkestrasıyla Zorlu PSM %100 Studio’da konser verecek. Bilet fiyatı 380 lira.-Mirkelam 30 Mart 21.30’da Dorock XL Kadıköy’de. Bilet fiyatı 400 lira.

-Ufuk Beydemir 30 Mart 21.30’da Hayal Kahvesi Aqua Florya’da konser verecek. Bilet fiyatı 400 lira.

Haberin Devamı

-Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 4 Nisan Perşembe 20.00’de Gergely Madaras şefliği ve keman sanatçısı Bomsori Kim solistliğinde ‘Baharın İlk Ezgileri’ başlıklı bir konser verecek. Bilet fiyatı 300-950 lira.-Dünyaca ünlü keman virtüözü Nigel Kennedy 4 Nisan 21.00’de çellist Beata Urbanek-Kalinowska’yla birlikte CSO Ada Ankara’da olacak. Bilet fiyatı 480-850 lira.-Ayşegül Aldinç 5 Nisan Cuma 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 684-13.500 (4 kişilik loca) lira.-Melike Şahin 5 Nisan 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 600-2.250 lira.-Zeynep Bastık 5 Nisan 21.00’de Türker İnanoğlu Maslak Show Center’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 1.425-1.995 lira.-Adamlar 5 Nisan 21.30’da Dorock XL Venue-Fitaş Sahnesi Taksim’de. Bilet fiyatı 550 lira.

*SERGİ

-Ritter Bitter marka adıyla tanınan tasarımcı ve mimar Bihter Taşpınar’ın ‘Deformasyon’ adını verdiği sergisi Bodrum’daki MerqezArt’ta. Taşpınar karışık teknik ve malzemeleri bir araya getirdiği çalışmalarında deforme olmuş duygu ve düşüncelerin değişimini işliyor. Marina Yacht Club Bodrum bünyesindeki sanat mekânında açılan sergi 4 Mayıs’a kadar görülebilir.

Haberin Devamı

-Arnavutköy’deki Galeri Selvin dünyaca ünlü sanatçıların natürmort eserlerinden oluşan ‘Batıda Bahar Esintileri’ isimli sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergide Angelina Drumaux, Frans Mortelmans, Johan Laurentz Jensen, Johannes Grenness, Charles Perron, Firmin Baes, Jef Van de Fackere, Jean Rets, Marcel Leprin, Emile Boutin’in eserleri var. Sergi 20 Nisan’a kadar açık.-Mısır Apartmanı’ndaki Zilberman Gallery, Zeynep Kayan’ın ‘Sandalye ile İkinci Kez’ isimli sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. Kayan’ın yakın dönem eserlerini bir araya getiren sergi, benlik, neden ve insanlık haline dair temaları tekrarın merceğinden araştıran bir otoportre niteliği taşıyor. 11 Mayıs’a kadar görülebilir.

*DJ

-Murat Uncuoğlu 30 Mart Cumartesi 23.00’te Etiler’deki The Bridge İstanbul’da kabinin başına geçecek. Bilet fiyatı 300-1.000 (sahne arkası) lira.

-Amsterdamlı DJ Beste Hira 5 Nisan Cuma 22.00’de Roxy’de. Bilet fiyatı 350-750 (sahne arkası) lira.

*TİYATRO

-Tek bedende beş farklı kadın

Federico Garcia Lorca’nın ‘Bernarda Alba’nın Evi’ adlı eserinden Pelin Temur tarafından uyarlanan ‘Bernarda’yı Can Ali Çalışandemir yönetiyor. Otoritenin kadın kimliğine uyguladığı cinsiyetçi baskıyı konu alan eserde Özge Arslan çarpıcı performansıyla beş ayrı kadın karakteri canlandırıyor. 3 Nisan Çarşamba 20.30’da Alan Kadıköy’de izlenebilir. Bilet fiyatı 30-380 lira.

Haberin Devamı

Samuel D. Hunter tarafından yazılıp İbrahim Çiçek’in yönettiği ‘Balina’, bir baba-kızın geç gerçekleşen kavuşma hikâyesini anlatıyor. Başrollerini Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir ve Emine Evirgen’in paylaştığı ‘Balina’ oyuncu kadrosu, konusu ve orijinal dekoruyla sezonun dikkat çeken oyunlarından. 5 Nisan Cuma 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde izlenebilir. Bilet fiyatı 335-795 lira.

Ferdi Çetin’in kaleme aldığı, Kayhan Berkin’in yönettiği ‘Annemden Kalan Gül Ağacı Masanın Üzerinde Çaydanlık Beyaz Bir İz Bıraktı’ ilişkileri kördüğüm olmuş yazar bir anne ve akademisyen kızının geçmişi ve bugünü arasında köprü kuruyor. Mekâna özel tasarlanmış oyun Beyoğlu Tünel’deki Metrohan’da seyirci karşısına çıkıyor. Başrollerini Ayşe Lebriz Berkem, Kayhan Berkin, Nergis Öztürk ve Okan Urun paylaşıyor 5 Nisan Cuma 20.30’da izlenebilir. Bilet fiyatı 290-570 lira.

Haberin Devamı

*ATÖLYE

-Finanskent Mahallesi’ndeki Cooking Class Academy 31 Mart Pazar 11.00’de ebeveynlere özel, çocuklarıyla cupcake’ler hazırlayıp süsleyecekleri bir atölye düzenliyor. Atölyeye katılım 2.200 lira (Her bilet bir ebeveyn ve çocuğu için geçerli).

-Zorlu Center’daki Eataly Mutfak Atölyesi’nde 31 Mart Pazar 13.00’te frambuaz soslu panna cotta, tiramisu gibi İtalyan tatlılarının yapımı öğretilecek. ‘İtalyan Tatlıları’ atölyesine katılım ücreti 2.000 lira.