Sahneler bayram ediyor

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*KONSER

-Tom Odell 24 Haziran Cumartesi 18.00’de Maximum Uniq Açıkhava’da İstanbullu hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı 600-1.100 (sahne önü) lira.

-Berlinli elektronik müzik grubu Moderat 24 Haziran 21.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak. Bilet fiyatı 770 lira.

-Hakan Altun 24 Haziran 22.00’de Jolly Joker Alaçatı’da. Bilet fiyatı 1.130-21.125 (VIP 4 kişilik ikramlı) lira.

-Melek Mosso, 27 Haziran Salı 22.00’de Jolly Joker Alaçatı’da. Bilet fiyatı 1.017-21.250 (VIP 4 kişilik ikramlı) lira.



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-Anıl Durmuş 28 Haziran Çarşamba 22.00’de Hayal Kahvesi Aqua Florya’da. Bilet fiyatı 224 lira.

-Avustralyalı besteci ve şarkıcı Chet Faker 28 Haziran 19.00’da Çeşme Boheme Beach’te sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 1.200 lira.

-Göksel 30 Haziran Cuma 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 282-8.750 (4 kişilik ikramlı loca) lira.



-Mabel Matiz 30 Haziran 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 265-1.100 lira.

-Pink Martini 30 Haziran 21.00’de Turkcell Vadi sahnesinde konser verecek. Bilet fiyatı 350-2.000 (sahne önü) lira.



-Zuhal Olcay, 30 Haziran 22.00’de Mask Beach’te sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 252 lira.



*FESTİVAL

-Kendine Has Babylon Soundgarden, 24-25 Haziran’da Yapı Kredi bomontiada’da festivalcilere kapılarını açıyor. İki gün boyunca Athena, Melike Şahin, Can Bonomo, Islandman, Aga B, Kolektif İstanbul, Deli Bakkal, Bahr, Su Sonia, Yalnayak, Efza, GOSS ve Radyo Eksen DJ’leri sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 500 lira.



*SERGİ

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-Bozlu Art Project Mongeri Binası, ‘Suretimin Resmidir: Dr. Şükrü Bozluolcay Koleksiyonu’ndan Sanatçı Atölyeleri ve Otoportreler’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Bozluolcay’ın koleksiyonunda Osmanlı’dan günümüze birçok sanatçının atölyelerinde kullandıkları palet, fırça, önlük ve boya tüpleri gibi malzemeler var. Sergi 26 Ağustos’a kadar görülebilir.



-Depo İstanbul’daki ‘Eksilerek Biriken’ isimli sergi Okyanus Çağrı Çamcı, Üzüm Derin Solak ve Furkan Öztekin’in işlerini bir araya getiriyor. 5 Ağustos’a kadar sürecek sergi ‘Kendi arşivlerimizden yola çıkarak geçmişi yeniden örgütleyebilir miyiz’ sorusuna cevap arıyor.

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-Galeri Vitrin, Goethe-Institut Ankara birlikteliğiyle Fatma Çiftçi’nin ‘Evde Kalan Kız Kurusu’ isimli sergisini açtı. Sanatçı toplumsal normları, cinsiyete dayalı kalıplaşmış rolleri halı dokuma geleneği üzerinden soruluyor. Sergi 20 Ağustos’a kadar görülebilir.

-Alper Aydın’ın ‘Fata Morgana’ isimli sergisi Yason Burnu, Yason Kilisesi, Sülü Burnu ve Taşbaşı Kilisesi olmak üzere Ordu’nun 4 farklı noktasında santseverlerle buluşuyor. Heykel, resim ve doğal malzemelerle üretilmiş geri dönüştürülebilir düzenlemelerin olduğu sergi, insanın doğa üzerindeki yerine ve anlamına odaklanıyor. 20 Ağustos’a kadar ziyaretçilere açık.



*ATÖLYE

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-Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi (USLA), 24 Haziran Cumartesi 18.00’de Tay mutfağının inceliklerinin öğretildiği bir atölye düzenliyor. Atölye kapsamında Tom Kha Gai, sebzeli spring rolls, buharda yasemin pilavı ve yerfıstığı soslu antrikot yapımları anlatılacak. Katılım ücreti 1.150 lira.



-Cooking Class Academy, 28 Haziran Çarşamba 19.00’da düzenleyeceği ‘Dünya Mutfağı Uzakdoğu Sushi Atölyesi’nde maki, nigiri, crunch ebi ten tempura roll, California roll, Philadelphia roll yapımı ve teknikleri eğitimi veriyor. Katılım ücreti 1.210 lira.



*GECE

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-Yağmur Hızal 24 Haziran Cumartesi 23.30’da The Room Live’da. (0535) 018 60 93

-Baran Bayraktar 24 Haziran 23.30’da Korto İstanbul’da. (Rezervasyon için @kortoistanbul)

-Bade Derinöz 25 Haziran Pazar 23.45’te Yeniköy Vaha’da. (0530) 135 88 10



-Pınar Güsar 25 Haziran 22.30’da Arnavutköy Otuzyedi’de. (Rezervasyon için @otuzyediarnavutkoy)

-Yıldız Tilbe 26 Haziran Pazartesi 22.30’da Cahide Alaçatı’da. (0850) 711 44 33

-Sıla 27 Haziran Salı 22.30’da Günay Yalıkavak sahnesinde. (0530) 312 44 44

-Alya 28 Haziran Çarşamba 23.30’da Bodrum Üzümkızı Beach’te. (0532) 206 72 37

-Mert Davran 29 Haziran Perşembe 22.30’da Anjelica Alaçatı’da. (0531) 888 47 00

*DJ

-İtalyan elektronik müzik ikilisi Mathame 28 Haziran Çarşamba 22.00’de Volkswagen Arena’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 450-1.300 lira.

-Dubfire ve Sezer Uysal 25 Haziran Pazar 21.00’de Alaçatı’daki Sommer Klein’da olacak. Bilet fiyatı 200-2.500 lira.

-ASH, Aslı Köse ve Boral Kibil 30 Haziran Çarşamba günü Bodrum, Galliard Cove House’de setin başına geçecek. Bilet fiyatı 1.200-2.000 lira.