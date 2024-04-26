Riskli ama eğlenceli

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Klasik ve ciddi bir havası olan 90’ların kalem eteklerine bu sene eğlenceli bir rakip var: Balon etekler. Tabii, kalem etekler gibi ofis ortamına uyum sağlar mı orası tartışılır ama gençlerin şimdiden bu modeli çok sevdiği kesin. 80’lerin eğlenceli estetiğini yansıtan bu kabarık silüet, ‘Sex and The City’ dizisinin ikonik karakteri Carrie Bradshaw’un yüksek hacimli, dramatik stilini de anımsatıyor. Çoğunlukla poplin, saten, naylon gibi hacimli şekli daha iyi koruyan kumaşlardan üretilen bu etek türü minilerden ekstra uzun elbiselere kadar farklı parçalarda karşımıza çıkıyor.

Kış aylarını domine eden, temiz ve klasik silüetlere başkaldıran balon etekler, modanın eğlenceli yanını temsil ediyor adeta. Zaten yeni bir akım da değil. 80’li yıllarda bolca gördüğümüz balon etekleri, 2010’lu yılların başlarında da görmüştük. Şimdi ise Miu Miu, Msgm, Bally, Aknvas ve daha birçok yüksek moda devinin etkisiyle günümüze uyarlanmış versiyonlarıyla karşı karşıyayız. Özellikle Miu Miu’nun bu trendin büyümesinde çok etkisi var. Süper mini formunda tasarladığı balon etekleri, polo yakalarla tamamlayarak kolejli stiline gönderme yapan marka, ultra feminen bir parçaya sportif bir dokunuş ekleyerek stilde denge yakalamanın dersini verdi adeta.

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SADE PARÇALARLA KULLANIN

Balon etek her ne kadar eğlenceli bir giysi olsa da kullanımı bir o kadar riskli. Ara boyda kaldığında bacak boyunu kesip vücudu olduğundan basık gösterme riski var. Bu nedenle ya diz altında biten -veya maksi- ya da tıpkı Miu Miu’da olduğu gibi ultra mini olanları tercih etmekte fayda var. Bir de epey gösterişli olan bu eteklerin üstüne dar ve sade parçalar giymenizi öneririm. Dümdüz bir atlet en güzel eşlikçi olabilir örneğin. Gündelik stillerde tercihinizi sivri burunlu, mini topuklu ayakkabılardan yana da yapabilirsiniz, balerin etkisi yaratmak için babet de kullanabilirsiniz. Daha rahat bir eşleştirme yapmak isterseniz spor ayakkabı yerine loafer öneririm.

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Eğer elbise formundaki bir balon eteği geceye uyarlayacaksanız; zarif ve sade tasarımlı ayakkabı tercih edin. Taşlı küpeler ve topuz saçla görünümünüzü tamamlayabilirsiniz. Eteğin hacimli yapısıyla çarpışmaması için kol çantası yerine bir clutch daha doğru bir seçim olur. Özellikle straplez kesimlere balon etek formu çok yakışıyor, onu da ekleyelim.

HER TARZA UYGUN





Minik topuklular ve sade üstlerle tamamlayın. Koton, 549,99 lira





Beyaz bir gömlekle resmi ortamlara dahi uyarlanabilir. Mango, 2.299 lira

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Mezuniyet balolarına yakışır. Trendyolmilla, 649,99 lira





Crop (kısa) üstlerle kullanın. Zara, 1.150 lira





Söz-nişan elbisesi olarak tercih edilebilir. H&M, 1.579 lira