‘Plaj keyfi’ne hazır mısınız?

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Mayo, bikini alışverişi yazın geldiğini, tatili ve yaşanacak güzel anıları anımsattığı için birçoğumuz açısından çok zevklidir. Seçiminizi yaparken sezon trendlerinden ilham alarak vücudunuzu ve stilinizi göz önünde bulundurun ama en önemlisi tatilinizin tarzına göre hareket edin. Örneğin partiler ve bolca ‘happy hour’ dolu bir tatil planınız varsa süslü mayolar sepetinizde olsun. Ancak yalnızca deniz-kum-güneş üçlüsüyle dolu bir tatil kurgusu içindeyseniz, daha minimal modellere yönelebilirsiniz.

Tek omuzlular

Asimetrik kesimli tek omuzlu mayolar farklı markaların koleksiyonlarında var. Keten pantolonlarla bodysuit olarak da giyilebilir.

Kesik detaylar

Özellikle mayolarda, belden ve göğüsten kesik detaylı modeller öne çıkıyor. İddialı görünümleri sevenlerin tercih edebileceği bu model güneşlenmek için çok uygun değil.

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Plajda iddialı olmayı isteyenler kesik detaylı bikini ve mayoları tercih edebilir.

Üst üste giy

Plajda kat kat giyinme fikri kulağa biraz çılgınca geliyor, farkındayız ancak söz konusu modaysa neyin popüler olacağı hiç belli olmuyor. Şimdi de plajlarda üst üste farklı renkte bikini giymek moda oldu. Üst üste bikini giymeyi gerektirmeyen, kendinden iki tane gibi görünen tasarımlar da var.

Denizkızı etkisi

Adeta bir denizkızı gibi hissettiren parıltılı, ışıltılı ve metalik bikiniler çok moda bu sezon. Pullarla bezenmiş bir mayoyla yüzmek ne kadar konforlu olur bilemiyoruz ama plajda göz alıcı fotoğraflar çektirmek için neden olmasın diyoruz.

Minimal duruş

Desensiz, minimal mayolar ve üçgen klasik bikiniler 2023 yazında öne çıkıyor. Plaj pantolonu ya da uzun eteklerle eşleştirdiğinizde zamansız ve klasik bir şıklık yakalayabilirsiniz. Bu kesimler güneşlenmek için de ideal.

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Klasik üçgen model bikiniler hem farklı parçalarla eşleştirilebilir hem de güneşlenmek için ideal.

Tropikal etki

Desen sevenlerdenseniz bu yaz tercihinizi tropikal olanlardan yana kullanabilirsiniz. Meyveler, palmiye yaprakları ya da kocaman tropikal çiçeklerle bezenmiş modeller bu yaz pek moda.

Tropikal desenli mayolar bu sezon çok gözde.

Sportif modeller

Sportif parçalar plajlara da indi, Mayo ve bikini tasarımlarına da yansıdı. Özellikle 90’lı yılların modasını anımsatan halter ya da kare yakalı olanlar ve biye geçişli modeller karşımıza çıkıyor bu yıl. Mayo kesimlerindeyse derin bacak oyuklular var.