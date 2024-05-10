Pedal Ã§evirmenin mevsimi geldi

Haberin DevamÄ±

AÃ§Ä±k havada bisiklet sÃ¼rmek uzmanlara gÃ¶re stresi ve depresyonu azaltÄ±yor, insan psikolojisine iyi geliyor. Bisiklete ulaÅŸÄ±m aracÄ± olarak binilmesi karbon ayak izimizi de azaltÄ±yor. Ãœlkemizde bisiklet yollarÄ±nÄ±n artmasÄ±yla ÅŸehir iÃ§inde de iki tekerlekli aracÄ± kullananlarÄ±n sayÄ±sÄ± Ã§oÄŸaldÄ±. AyrÄ±ca bu spora olan ilgi yÃ¼zÃ¼nden tÃ¼m dÃ¼nyada bisiklet etkinlikleri, fuarlar, sÃ¼rÃ¼ÅŸler ve uluslararasÄ± bisiklet yarÄ±ÅŸlarÄ± dÃ¼zenleniyor. TÃ¼rkiyeâ€™de her yÄ±l gerÃ§ekleÅŸen CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Bisiklet Turu da Ã¼lkemizde bisiklet kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n geliÅŸmesinde Ã¶nemli rol oynuyor.





UluslararasÄ± sporcularÄ± aÄŸÄ±rlayan bu dev organizasyon genÃ§ sporculara da ilham veriyor. 14 Ã¼lkedeki 25 takÄ±mdan 175 bisikletÃ§inin kÄ±yasÄ±ya mÃ¼cadele ettiÄŸi 59. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Bisiklet Turu (TUR 2024) bu yÄ±l 21 Nisanâ€™da Antalya, DÃ¼den Åželalesiâ€™nden baÅŸladÄ±. Kemer-KaÅŸ, Fethiye-Marmaris, Marmaris-Bodrum, Bodrum-KuÅŸadasÄ±, KuÅŸadasÄ±-Manisa, ve Ä°zmir-Ä°stanbul rotalarÄ±nda pedal basan yarÄ±ÅŸÃ§Ä±lar 1.200 km yol yaptÄ±. Genel klasmanda ÅŸampiyon HollandalÄ± bisikletÃ§i Frank van den Broek oldu. Biz de yarÄ±ÅŸa KuÅŸadasÄ±â€™ndan katÄ±lÄ±p bisikletÃ§ileri Ä°stanbulâ€™a kadar takip ettik. Bu sÄ±rada da bisiklet yarÄ±ÅŸÃ§Ä±larÄ± ve uzmanlarÄ±yla konuÅŸtuk, spora yeni baÅŸlayacaklar iÃ§in Ã¶nerilerini istedik.

Haberin DevamÄ±

â€˜KULÃœPLERDEKÄ° ANTRENÃ–RLERLE Ä°LETÄ°ÅžÄ°ME GEÃ‡Ä°Nâ€™





Ramazan YÄ±lmaz (19) BisikletÃ§i, Adria Mobil takÄ±mÄ±

â—Š Ä°nsanÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± gerÃ§ekten zorlayan bir spor. Ama biz sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ± zorlamaktan zevk alÄ±yoruz.

â—Š TÃ¼rkiyeâ€™de bisikletler, Avrupaâ€™dakilere kÄ±yasla daha ucuz. Bu spora merak salanlar imkÃ¢nlarÄ±na uygun bir bisiklet bulup baÅŸlayabilirler. AyrÄ±ca ÅŸehirlerindeki kulÃ¼plere giderek oradaki antrenÃ¶rlerle iletiÅŸime geÃ§ebilirler.

â€˜KÄ°LO VERMEK Ä°Ã‡Ä°N BAÅžLADIMâ€™





Samet Bulut (21) BisikletÃ§i, Beykoz Belediye Spor KulÃ¼bÃ¼

Haberin DevamÄ±

â—Š AslÄ±nda bisiklete kilo vermek iÃ§in baÅŸladÄ±m. KÃ¼Ã§Ã¼kken Ã§ok yapÄ±lÄ± bir Ã§ocuktum, ergenlik dÃ¶nemine girerken bisiklete baÅŸlamak benim iÃ§in Ã§ok faydalÄ± oldu. Yeni baÅŸlayanlarÄ±n Ã¶ncelikle saÄŸlÄ±klarÄ± iÃ§in bisiklete binmeleri lazÄ±m.

â—Š Milli sporcu olduktan sonra birÃ§ok Ã¼lkeye gittim. Bu sporu yaptÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in birÃ§ok insan tarafÄ±ndan tanÄ±ndÄ±m.

â€˜KÃœÃ‡ÃœK YAÅžTAKÄ°LERE EÄžÄ°TÄ°M Ä°MKÃ‚NIâ€™





Serdar AnÄ±l Depe (26) BisikletÃ§i, Spor Toto Cycling Team

â—Š Bisiklete yeni baÅŸlayacaklar genÃ§lik ve spor il mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine gidip oradaki antrenÃ¶rlerden destek alsÄ±nlar. KÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸtakilere â€˜bisiklete nasÄ±l binilirâ€™ eÄŸitimi veriliyor.



â—Š GenÃ§lik ve spor il mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerinin Ã§oÄŸunda bisiklet ve kask gibi malzemeler var. Bu malzemeleri isteyen kullanÄ±labiliyor. Â

Haberin DevamÄ±

â€˜ÅžEHÄ°RDE ULAÅžIM Ä°Ã‡Ä°N KATLANABÄ°LÄ°R BÄ°SÄ°KLETâ€¦â€™





Erman Ã–ner, Cyclist TÃ¼rkiye bisiklet dergisi editÃ¶rÃ¼

â—Š Åžehirde ulaÅŸÄ±m iÃ§in katlanabilir bisiklet uygun. Hafta sonu hobi amaÃ§lÄ± binmek veya doÄŸayla iÃ§ iÃ§e olmak iÃ§in daÄŸ bisikleti ideal. Sportif olarak kullanacaklar yarÄ±ÅŸ bisikleti tercih edebilir.Â

â—Š Kendinize bÃ¼tÃ§eniz iÃ§inde uygun bisikleti seÃ§ebilirsiniz. Yerli Ã¼reticiler, yabancÄ±lara gÃ¶re biraz daha uygun fiyata geliyor.

Ä°STER ÅžEHÄ°RDE Ä°STER DOÄžADA SÃœRÃœN

â—Š Ä°stanbul, Ä°zmir ve Antalya gibi bisiklet popÃ¼lasyonunun yÃ¼ksek olduÄŸu ÅŸehirlerde sahil ÅŸeridindeki bisiklet yollarÄ±nÄ± Ã¶neririm. Antalyaâ€™da KonyaaltÄ±, Ä°zmirâ€™de Alsancak, Ä°stanbulâ€™da Bebek, Caddebostan gibi.

Haberin DevamÄ±

â—Š DoÄŸayla iÃ§ iÃ§e olmak isteyenler Ä°stanbulâ€™da Aydos OrmanÄ± ve Belgrad OrmanÄ±â€™na gitsin.Â Ä°zmirâ€™de Terapi OrmanÄ±â€™nÄ± Ã¶neririm.

â—Š Yol bisikleti sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri iÃ§in Ä°stanbulâ€™daki en gÃ¼zide duraklardan biri Åžile. Antalyaâ€™da benim en Ã§ok sevdiÄŸim Feslikan YaylasÄ±â€™na doÄŸru giden GeyikbayÄ±rÄ± yolu. Ä°zmirâ€™de Ã‡eÅŸme etrafÄ±nda sÃ¼rmek keyifli oluyor. (Erman Ã–ner)

â—Š Ä°stanbulâ€™un yokuÅŸlu bir ÅŸehir olduÄŸu sÃ¶ylenir, doÄŸrudur ama Ä°stanbulâ€™un her iki yakasÄ±nda Ã§ok uzun bir sahil ÅŸeridi var. KadÄ±kÃ¶yâ€™den Ã§Ä±kÄ±p Pendikâ€™e kadar hiÃ§ bisiklet yolundan ayrÄ±lmadan seyahat yapabiliyorsunuz.

Avrupa YakasÄ±â€™nda da YenikapÄ±â€™dan YeÅŸilkÃ¶yâ€™e kesintisiz gidebiliyorsunuz. YeÅŸilkÃ¶yâ€™den BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmeceâ€™ye kadar arada kÃ¼Ã§Ã¼k kesintiler de olsa bisiklet yollarÄ± var.

Haberin DevamÄ±

â—Š Ä°stanbulâ€™un kuzey kÃ¶yleri olaÄŸanÃ¼stÃ¼. Silivriâ€™nin, Ã‡atalcaâ€™nÄ±n kÃ¶ylerinin eÅŸi benzeri yok. Kondisyonunuz varsa 100-150 kilometre git-gel yapabiliyorsunuz. Ã‡atalca merkezden yukarÄ± doÄŸru Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda muazzam bir kÃ¼ltÃ¼rel, doÄŸal ve tarihi miras var. Terkos GÃ¶lÃ¼ civarÄ±ndaki OrmanlÄ± KÃ¶yÃ¼, Ã‡anakÃ§Ä± KÃ¶yÃ¼â€™nden Ã§Ä±karsÄ±n, Ã‡atalcaâ€™dan OrmanlÄ± KÃ¶yÃ¼â€™ne kadar muazzam peyzajÄ±n iÃ§inde gidersin.Â (Aydan Ã‡elik, bisiklet yazarÄ±)

Â

NEON GÄ°YSÄ°, Ã‡AMURLUK, FARÂ

â—Š Mutlaka kaskÄ±nÄ±z olsun. GerÃ§ekten kazanÄ±n ne zaman geleceÄŸini bilemiyorsunuz. Bisikleti karanlÄ±kta sÃ¼recekler Ã¶n ve arkasÄ±na far taktÄ±rsÄ±n. Fark edilmesi kolay neon kÄ±yafetler seÃ§in. UlaÅŸÄ±m aracÄ± olarak kÄ±ÅŸÄ±n da kullanmanÄ±z gerekecekse Ã§amurluÄŸu olsun. Bisiklet yoluna yayalar girebiliyor, bu yÃ¼zden uyarmak iÃ§in korna taktÄ±rÄ±n. Bisiklet sÃ¼rdÃ¼kÃ§e vÃ¼cudumuz su kaybediyor. Bir matara kafesi ve matara edinmekte fayda var. (Erman Ã–ner)

â—Š Ekipman olarak kask, kilitli pedallÄ± ayakkabÄ±, yedek lastik ve pompa her zaman olmasÄ± lazÄ±m. Kilitli pedallÄ± ayakkabÄ± herhangi bir durumda ayaÄŸÄ±nÄ±zÄ±n pedaldan kaymasÄ±nÄ± Ã¶nlÃ¼yor. (Ramazan YÄ±lmaz)

â—Š GÃ¼venlik her ÅŸeyin Ã¶nÃ¼nde geliyor; kask, eldiven, iyi bir gÃ¼neÅŸ gÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼. GÃ¼neÅŸ kremi mutlaka sÃ¼rÃ¼n. Bisikletinizde mutlaka aydÄ±nlatma, gece hatta gÃ¼ndÃ¼z flaÅŸÃ¶rÃ¼ kullanÄ±n. (Aydan Ã‡elik)