Pandemide sonbahar sezonu açıldı!

Yazın bitmesinin en büyük tesellisi kültür-sanatta yeni sezonun başlaması. Pandemi nedeniyle bu yılki sezonun öncekiler kadar parlak olmayacağını zannedenler yanılıyor. Evet, belki toplu etkinliklerin sayısı az, bir araya gelinen organizasyonlarda maske ve mesafe önlemlerine çok dikkat etmek gerekiyor. Yine de capcanlı bir dönem başlıyor. Önümüzdeki üç ay sinemadan çağdaş sanata, teknolojiden modaya 11 kategoride bizi nelerin beklediğini alanında uzman gazetecilere sorduk.

SİNEMA

PERDEDE NELER VAR?

Uğur Vardan

YERLİ

‘Nasipse adayız’

Ercan Kesal’ın kendi kitabından uyarladığı ve geçmişte yaşadığı belediye başkan aday adaylığı serüveninden izleri içeren ‘Nasipse Adayız’ son derece başarılı sosyopolitik bir film. Vizyon tarihi: 16 Ekim

YABANCI

‘Pinokyo’

Carlo Collodi’nin ünlü klasiği bir kez daha huzurlarımızda. Matteo Garrone imzalı ‘Pinokyo’da kuklacı Geppetto’yu Roberto Benigni canlandırıyor. Vizyon tarihi: 18 Eylül

‘Wonder Women 1984’

DC’nin ‘süper’ kahramanlarından ‘Wonder Woman’ın beyazperdedeki ikinci solo çalışması. Yönetmen koltuğunda Patty Jenkins, başrolde Gal Gadot var. Vizyon tarihi: 2 Ekim

‘Ölmek İçin Zaman Yok’

007’nin son macerası kasım menüsünde yer alıyor. Cary Joji Futuraga’nın yönettiği yapımda James Bond rolünde yine Daniel Craig’i izleyeceğiz. Vizyon tarihi: 13 Kasım

‘Black Widow’

Görünürdeki ilk Marvel filmi. Yönetmenliğini Cate Shortland’ın yapacağı filmde Natasha Romanoff’un hikâyesine kulak kabartıyoruz. Ana karakteri serinin önceki adımlarında olduğu gibi Scarlett Johansson canlandırıyor. Vizyon tarihi: 6 Kasım

‘Black Widow’da ana karakteri yine Scarlett Johansson canlandırıyor.

TİYATRO

SAHNEDE NELER VAR?

Bahar Çuhadar

‘Babamı Kim Öldürdü?’ (Moda Sahnesi)

Edouard Louis imzalı oyun; erkeklik, işçilik, aile gibi olguları ele alıyor. Kemal Aydoğan yönetiyor, sahnede Onur Ünsal var. Prömiyer 17 Eylül.

‘İkinci Hayat’ (Kadıköy Emek Tiyatrosu)

Ekim sonuna kadar terasta kısa oyunlar seyirciyle buluşacak. Açılış 17 Eylül’de ‘İkinci Hayat’ üst başlığı altında üç oyunla yapılacak.

‘Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin’ (İBB Şehir Tiyatroları)

Üç kuşak İstanbullu kadının öyküsünü anlatan oyun bu sezon Şehir Tiyatroları yapımı olarak sahneleniyor. Ekim başında prömiyer yapacak.

‘Evlilikten Sahneler’ (Versus Tiyatro)

Ingmar Bergman’ın kült filmi ‘Bir Evlilikten Manzaralar’ın uyarlamasında Pınar Göktaş, Öner Erkan, Ece Dizdar ve Kayhan Berkin rol alıyor. Kasımda prömiyer planlanıyor. ‘Evlilikten Sahneler’in hazırlıkları sürüyor.

‘Komik’ (B Planı)

Sami Berat Marçalı’nın yazdığı oyunda Ceren Taşci ve Efe Tunçer’in canlandırdığı kadın ve erkek bize ‘bir tür imkânsızlık hali’ olan aşkı anlatacak. Kasımda İstanbul Tiyatro Festivali’nde prömiyer yapacak.

STİL

PODYUMDA NELER VAR?

Neslişah Şatıroğlu



DİJİTAL DEFİLELER

12-16 Ekim arasındaki İstanbul Moda Haftası da dahil olmak üzere sonbaharda yapılacak defile ve etkinliklerin birçoğu dijital ortamda gerçekleşecek.

HACİM, BOLCA HACİM

Vatkalı omuzlar, kabarık kollar, oldukça bol kesimdeki ceket ve montlar yerlerini iyice sağlamlaştıracak.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

En temel haliyle çevre dostu olmayı, etik üretim ve bilinçli tüketim döngüsünü savunan sürdürülebilirlik kavramı yalnızca bu sonbaharda değil, bundan sonra hep konuşulacak. Bazı hızlı moda markaları da dahil olmak üzere birçok dünya devi markanın, koleksiyonlarını bu doğrultuda üretmek için attığı adımlar hızlanmaya başlayacak.

EV GİYİMİ VE TASARIM MASKELER

Evde geçirilen sürenin artmasıyla ev giyimine verilen özen de artacak. Tasarım maskelerse yeni versiyonlarıyla hayatımızda olmaya devam edecek. Bazı moda markaları koleksiyonlarına maske tasarımlarını da ekleyecek.

EN KLASİK PARÇANIN 2020 HALİ

Trençkotlar bu yıl yenilikçi formlarıyla yıldızlaşacak. Deri, denim gibi kumaştan yapılma versiyonlar, 1970’li yıllardan ilham alan ekoseli bohem modeller ve rock yıldızlarını anımsatan tarzdakiler hayatımıza girecek.

ÇAĞDAŞ SANAT

GALERİLERDE NELER VAR?

Erkan Aktuğ

İstanbul Tasarım Bienali

İKSV tarafından düzenlenecek 5’inci İstanbul Tasarım Bienali 15 Ekim’de başlıyor. Mariana Pestana küratörlüğünde gerçekleşecek ve ‘Empatiye Dönüş: Birden fazlası için tasarım’ başlığını taşıyan bienal izleyicilere üç ayaktan oluşuyor: Dijital ortamda yayımlanacak ‘Eleştirel Yemek Programı’ adlı video serisi, Akdeniz havzasından projeleri Cihangir’deki ARK Kültür’de bir araya getirecek ‘Kara ve Deniz Kütüphanesi’ ve bir arada yaşamayı yeniden ele alan projelerin Pera Müzesi’nin yanı sıra kentin farklı noktalarına uzanacağı ‘Yeni Yurttaşlık Ritüelleri’ adlı müdahaleler dizisi. Sıtkı Kösemen’in fotoğrafı, ‘Local Fashion in Göcek’ (2003)

Arter’de beş yeni sergi

Müzikle güçlü bağ kuran 23 yapıtı bir araya getiren Melih Fereli küratörlüğündeki ‘Dinleyen Gözler İçin’ ile David Tudor’un ses etkileşimine açık yapıtı ‘Yağmur Ormanı V’ (varyasyon 3), bir araya gelme ve dağılma biçimleri, ilişki kurma tarzları, mesafe ve yakınlaşma yolları üzerine düşünmeye davet eden Kevser Güler’in küratörlüğünü üstlendiği ‘Gökcisimleri Üzerine’, seramik sanatının efsane ismi Alev Ebüzziya Siesbye’nin en yeni yapıtlarını bir araya getiren ‘Tekerrür’ ve Selen Ansen’in küratörlüğünde Alman sanatçı KP Brehmer’in 30 yılı aşkın üretiminden geniş bir seçkiyi bir araya getiren ‘KP Brehmer: Büyük Resim’. Alev Abüzziya’nın sergisinden...

‘Acı Reçete #02’ (:mentalKLINIK)

Borusan Contemporary sezonu 17 Eylül’de :mentalKLINIK sanatçı ikilisinin COVID-19 koşullarının değişime zorladığı sanat dünyasına acı bir reçete olarak sunduğu ‘Acı Reçete #02’ adlı sergisiyle açacak. Küratörlüğünü Dr. Necmi Sönmez’in yaptığı sergi performatif bir yerleştirmenin Borusan Contemporary’den 7/24 canlı olarak dijital platforma akan sonsuz ve tekrarsız hareketliliğinden oluşuyor. ‘Acı Reçete #02’ sergisindeki işlerden ‘Puff Out’, (2018).

Ayrıca...

- Ara Güler Müzesi’ndeki Ahmet Hamdi Tanpınar’ın metinleriyle Ara Güler’in fotoğraflarını bir araya getirecek ‘Aynı Rüyanın İçinde’yi,

- Dirimart’taki Sarkis’i,

- ArtOn İstanbul’daki Mithat Şen’in ‘40 Yıl’ sergisini,

- Verda Art Platform’daki Murat Germen’in ‘Feyezan’ sergilerini de hatırlatalım.

KİTAP

RAFLARDA NELER VAR?

İhsan Yılmaz



‘Veba Geceleri’, Orhan Pamuk, YKY

Orhan Pamuk’un yaklaşık dört yıldır üzerinde çalıştığı ve yılın ilk aylarında yayımlanması beklenen romanı pandemiye takıldı. Talihin garip bir cilvesi... Çünkü Pamuk romanda 1900’lü yılların başındaki ‘üçüncü veba pandemisi’nde Girit-Kıbrıs-Rodos civarındaki bir Osmanlı adasında yaşananları anlattığını açıklamıştı. Yıl sonuna kadar okurla buluşması bekleniyor.

‘Osman’, Ayfer Tunç, Can Yayınları

Sonbahara damga vuracak bir roman. Gün gün hem servetini hem kendini tüketen bir adamın, Osman’ın hikâyesini anlatıyor. Lüks yaşama kapılan bir kuşağın yok oluşunu konu ediyor Tunç.

‘Aşk ve İsyan’, Nedim Gürsel, Doğan Kitap

Osmanlı hiç bu kadar eğlenceli anlatılmamıştı. Gürsel, Saf Oğlan Candide’le birlikte okuru Lale Devri’nde unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor.

‘Günlükler’, Onat Kutlar, Kırmızı Kedi

Yazarın 1960’lı yılların başında tuttuğu küçük, ama hem hayatına hem yazarlığına ilişkin önemli ‘şifreleri’ içeren günlükleri kasım ayında okurla buluşacak.

‘Güz Dönümü’, William Melvin Kelley, Sel Yayıncılık ABD’de köleliğin kaldırılmasından neredeyse 100 yıl sonra siyahlara yönelik ırkçılığın hız kesmeden sürdüğü bir Güney eyaletinde siyah çiftçi Tucker Caliban bir gün tüm tarlasına tuz döker, ağaçlarını keser, hayvanlarını öldürür, evini ateşe verir ve eyaleti terk eder. Bu sessiz isyan ABD’de günümüzde yaşanan olayların kökenine dair ipuçları veriyor.

‘Şimdi Artık Özgür’, Andrew MIller, Alfa

Booker adayı olan Andrew Miller, Türkçeye çevriliyor. 1809’da yağmurlu bir şubat gecesi bilinci kapalı bir adam Somerset’te bir eve götürülür...

DOĞA

HAVADA, KARADA VE SUDA NELER OLUYOR?

Yücel Sönmez



Renk cümbüşü

Sonbaharın renk cümbüşünü izlemek için Bolu, Yenice ormanları, Kastamonu Küre dağları, Kızılırmak Deltası, Artvin Şavşat favori noktalarım.

Afrika’ya büyük yolculuk

Başta leylekler olmak üzere yüzlerce kuş türü Türkiye’nin üzerinden Afrika’ya gidiyor. İstanbul’daysanız Silivri, Adalar, Büyükçekmece ve Küçükçekmece gibi batı yakasında bir yerde başınızı kaldırmanız yeterli. “Ben bunun için yol da yaparım” diyorsanız Anadolu’da herhangi bir gölün kıyısına yolunuzu düşürmeniz kafi.

Sonbaharın pembe güzeli Güz çiğdemleri açmaya başladı. Başta Karadeniz yaylaları olmak üzere Türkiye’nin tüm dağlarında görmek mümkün. Ekim sonuna kadar sulak çayırlarda, su yakınındaki ormanlık alanlarda siz de karşılaşabilirsiniz.

MÜZİK

RAFLARDA, PLATFORMLARDA NELER VAR?

Tolga Akyıldız

YERLİ

Sıla (Tekli, 23 Ekim)

Geçen yıl ‘Acı’yla başlayıp ‘Meşk’le devam eden iki tekli yayımlamıştı. Sıla’nın cümlesini tamamlayacak yeni teklisi merakla bekleniyor.

Ayrıca... Manga (EP), Haluk Levent (albüm), Ayla Çelik (tekli), Kahraman Deniz (albüm), Pentagram (tekli), İlhan Şeşen&Vedat Sakman (akustik albüm), Lil Zey (iki tekli), Sena Şener (tekli), Tuna Kiremitçi (EP) ve Can Kazaz (albüm).

YABANCI

Bon Jovi (‘Bon Jovi 2020’, albüm, 2 Ekim)

Jon Bon Jovi biri pandemiyle mücadele içerikli iki yeni şarkı daha yazdı. Daha önce dört teklisini dinlediğimiz albümün geri kalanı merakla bekleniyor.

Ayrıca... Roger Waters, Lana Del Rey, Travis, New Order, Jane Birkin, Kylie Minogue, Diana Krall, Alicia Keys, Bruce Springsteen, Kanye West, Rihanna, The Cure, Sam Smith, Drake, Cardi B.

KENT

YEME-İÇME DÜNYASINDA NELER OLACAK?

Savaş Özbey

Mahalleye dönüş

- Pandeminin etkisiyle herkes ‘mahalle’sine kapanıyor. Hatta belki yeni bir trend olarak kendi mahallesinde de daha sakin iç kesimlere çekiliyor. Örnek mi? Arnavutköy’de anacaddenin arka paralelinde açılan mahalle pub’ı Webers’.

- Mahalleye kapanmanın ikinci versiyonu sosyal... Herkes sadece ‘kendi gibi insanlarla’ bir araya gelmek istiyor, böylece salgından korunacağını umuyor. Mesela Nişantaşı’nın fine dining restoranı Alancha gecede tek rezervasyon alıyor. İster iki ister 20 kişi olun, yeter ki en az 10 bin lira harcayın. Ama bunun işe yaramadığı Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Markus Aral için Boğaz’daki bir yalıda verdiği doğum günü partisinde ortaya çıktı. Partiye Şeyma Subaşı, Baran Süzer, Kerim Sabancı gibi ‘aynı dünyanın ünlüleri’ katılmıştı. E hani bizim gibilerle bir araya gelirsek korona olmayacaktık? Şu anda birçok davetli karantinada.

SPOR

KARŞILAŞMALARDAN, YARIŞLARDAN NELER VAR?

Koray Durkal



Formula 1 Türkiye Grand Prix (13-14-15 Kasım)

Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1 yeniden İstanbul’da. Bu yıl seyircili gerçekleştirilecek dört yarıştan biri. Intercity İstanbul Park sezonun 14’üncü yarışına ev sahipliği yapacak, mücadeleyi tribünlerde yaklaşık 100 bin, ekran başında ise 2 milyara yakın kişi izleyecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi (20 Ekim 2020)

Avrupa’nın bir numaralı futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları 20 Ekim’de başlıyor. Bu yıl tüm gözler finale ev sahipliği yapacak olan İstanbul‘a çevrilecek. Pandemi nedeniyle Lizbon’da ilk kez uygulanan sekizli final büyük beğeni topladı. UEFA Başkanı Ceferin de bu uygulamaya devam edebileceklerini açıkladı. Şayet benzer bir durum olursa Avrupa’nın en iyi sekiz takımını mayısta tribünlerde izleyebileceğiz.

ATP Londra (15-22 Kasım 2020)

İlk kez 1970’te düzenlenen, 2000’den bu yana da erkekler dünya sıralamasının ilk sekiz basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri bu yıl seyircisiz oynanacak. Novak Djokovic, Rafael Nadal gibi önemli tenis yıldızlarını izlemek isteyenler kaçırmasın.

TEKNOLOJİ

YENİLİKLERDEN NELER VAR?

Umut Fırat Eroğlu



Theragun Mini

Masajın zihni rahatlattığı biliniyor. Fiziksel temastan çekinenler masaj cihazlarını tercih edebilir. Masaj tabancası Theragun Mini uygun fiyatlı bir seçenek.

Philips Somneo

Mevsim geçişinde uykuya dikkat etmek gerek. Somneo gündoğumu ve günbatımı ışıklarını doğal biçimde yansıtıyor ve sakinleştirici sesler çalıyor.

Muse S

Meditasyonun önemi malum... Kafabandı ve uygulamayla çalışan Muse S, beyin dalgalarını yönlendirerek meditasyonların daha verimli ve şifalı geçmesini sağlıyor.

ETKİNLİK

MEKÂNLARDA, FESTİVALLERDE NELER VAR?

Derleyen: Uygar Taylan

Zorlu PSM

- Alnıtemiz Stand Up, 16 Eylül Çarşamba

- Kalben, 24 Eylül Perşembe



- Madrigal, 1 Ekim Perşembe

İKSV

- 27’nci İstanbul Caz Festivali: Fiziki olarak gerçekleşen konserlerin kayıtları 20 Eylül itibariyle çevrimiçi izlenebilecek. Programda Selen Gülün Quintet feat. Sibel Köse & Ece Göksu, BaBa ZuLa, Ayyuka, Yasak Helva, Tuğçe Şenoğul, Kardeş Türküler, Büşra Kayıkçı ve Jülide Özçelik de var. Biletler 20 lira, kombine 125 lira.

- 48’inci İstanbul Müzik Festivali: 18 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında müzikseverlerle dijital ortamda buluşmaya hazırlanıyor. Programda Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Wiener Akademie, Kheops Ensemble, Beethoven Trio Berlin, Borusan Quartet, Semplice Quartet gibi toplulukların yanı sıra ve Thomas Hampson, Víkingur Ólafsson, Benjamin Schmid, Bülent Evcil, Derya Türkan, Yurdal Tokcan, Gökhan Aybulus, Ezgi Karakaya, Pelin Halkacı Akın gibi solistler de var. Biletler 20 lira, kombine 250 lira.

TELEVİZYON

EKRANDA NELER VAR?

Elçin Yahşi



‘Sadakatsiz’

‘Doctor Foster’ uyarlamasında Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Berrin Keklikler var. (Kanal D)

‘Uyanış Büyük Selçuklu’

Gürkan Uygun, Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Cemal Toktaş ve Hatice Şendil Selçuklu’daki taht savaşlarını konu eden dizinin kadrosunda. (TRT1, 28 Eylül)

‘Alevlerin Ardından’

Bir yangınla hayatları dağılan kadınları Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz canlandırıyor. (Show)

‘Akıncı’

Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi’nin rol aldığı ‘Akıncı’, ‘Türkiye’nin ilk kahraman markası’ olma iddiasında. (atv)

‘Mrs. America’ Feminizm’in yükselişi ve 1970’lerde ABD’deki Eşit

Haklar Tasarısı’nın hazırlanış sürecini konu ediyor. Cate Blanchett, Rose Byrn, Tracey Ullman oyuncular arasında. (FX, 23 Eylül’den itibaren)