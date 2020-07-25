Nota okumayı öğrendiğimde okuma yazma bilmiyordum

Can Saraç, Florya Uğur Koleji’nde yedinci sınıfa gidiyor. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Dr. Melina Kuyumcu’nun piyano sınıfı öğrencisi. Dört yaşında özel bir sanat okulunda piyano eğitimi almaya başlamış. Ve o günden beri hep müzikle iç içe... St. Petersburg Piyano Festivali’nin ‘Young Stars’ kategorisinde Beethoven’ın 10 numaralı sol majör piyano sonatını çalarak birinci oldu. Biz de bu başarının ayrıntılarını sorduk.

◊ Müziğe ilgi duymaya ne zaman, nasıl başladınız?

Dört yaşında özel bir sanat kurumunda piyano eğitimi almaya başladım. Birkaç ay sonra öğretmenim Cem Cücenoğlu anneme müzik kulağımın çok iyi olduğunu ve konservatuvar eğitimi almamın çok faydalı olacağını söylemiş. Annem de beni İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı giriş sınavlarına kaydettirdi. Sınavı kazandım ve böylece beş yaşında konservatuvar yuva sınıfına Volkan Akkoç’un solfej öğrencisi olarak dahil oldum. Nota okumayı öğrendiğimde henüz okuma yazma bilmiyordum.

◊ St. Petersburg Uluslararası Piyano Yarışması’nda birinci olduğunuzu öğrenince ne hissettiniz?

Yaşadığımız bu zor dönemde böyle bir başarı kazandığım için çok mutlu oldum, gurur duydum. Çalışmalarımın böyle güzel sonuçları ortaya çıktığında kendimi çok iyi hissediyorum. Benim için motivasyon kaynağı oluyor.

◊ Hem okul hem de müzik, ikisini bir arada götürmek zor oluyor mu?

Çok uzun saatler çalışmak yerine bilinçli çalışmanın daha faydalı olduğuna inanıyorum. Okulum da çalışmalarım konusunda beni olabildiğince destekliyor. İkisini bir arada götürme konusunda bazen zorlandığım zamanlar oluyor ama piyano çok küçük yaştan beri hayatımın bir parçası olduğu için bu düzene çok alışkınım.

◊ Arkadaşlarınızla vakit geçirmeye, eğlenmeye fırsat buluyor musunuz?

Boş zamanlarımda arkadaşlarımla oyun oynamayı tercih ediyorum. Ayrıca yedi yaşında bir erkek kardeşim var, onunla zaman geçirdiğimde de sanırım onun yaşına inebiliyorum.

Yaşıtlarıma klasik müzik tavsiye ediyorum

◊ Hedefleriniz neler?

Dünyanın en iyi orkestralarıyla çalışabilmek en büyük hayalim. Ayrıca daha önce dört el piyano çalıştığım ve halen eşlik çalışmaları yaptığım için oda müziğine de ilgi duyuyorum. İleride başarılı bir oda müziği grubunun üyesi olmayı çok isterim.

◊ Müzikle bu kadar ilgili biri olarak yaşıtlarınıza önerileriniz neler?

Enstrüman çalmaya ilgi duyan herkesin vakit kaybetmeden çalışmalara başlamasını öneririm. Amatör olarak da bir enstrüman çalmak bence hem çok mutlu edici hem de rahatlatıcı. Ayrıca yaşıtlarıma klasik müzik dinlemelerini tavsiye ediyorum. Birçok kişinin düşüncesinin aksine klasik müziğin aslında öyle geniş bir çeşitliliği var ki, herkes kendi zevkine uygun bir şeyler bulabilir.

Carnegie Hall’da performans sergiledi

Daha önce de New York Golden Classical Music Awards’ta solo ve duo birinciliği kazandım ve bunun neticesinde New York Carnegie Hall’da performans sergiledim. Unutulmaz bir deneyimdi.