Moda haftalarından gardıroplarımıza...

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◊ Sessiz lüksü sevmeyenlere müjde: Balmain’in kırmızı rugan güllerle kaplı kıyafetleri, Marni’nin karışık desenli maksimalist tasarımları, Schiaparelli’nin devasa aksesuarları ve Rabanne’nin zincir zırhtan metalik elbiseleri... Moda dünyası minimalist ve zamansız tasarımları savunan sessiz lüks akımından çabuk sıkılmış gibi görünüyor. Gelecek sezon abartıya doyacağız gibi.

Estetik görünüme ve absürtlüğe aynı tasarımlarda rastlayabiliriz.

◊ Absürt tasarımlar: Her moda haftasında şovun bir parçası olarak adlandırabileceğimiz absürt tasarımlara ve koleksiyonlara rastlarız. Bu sezon bu tasarımlarla en çok konuşulan markalardan biri Paris Moda Haftası’nda koleksiyonunu sergileyen Undercover oldu. Absürt ve estetik görünümü bir arada sunan marka, baleden ilham alan ‘balletcore’ akımını yaratıcı bir şekilde yorumlayarak bu trendi gelecek sezonda da göreceğimizin sinyallerini verdi.

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Prabal Gurung tasarımı dev küpeler.

◊ Dev aksesuarlar: Önümüzdeki sezon aksesuarlarımızın boyları gittikçe devleşiyor. Örneğin, Prabal Gurung dev tasarımlarıyla küpeleri adeta yeniden yorumlamış. Sadece takılar değil, çantalar da dev aksesuar trendinden nasibini almış. Dion Lee, Staud ve Ferragamo markalarının her birinde neredeyse minik bir bavul işlevi gören tasarımları var.

◊ Romantizm çağı: Her ne kadar maskülen stiller artık çoğumuzun favorisi haline gelse de uçuş uçuş elbiselerden, fırfırlardan, yumuşak pastel renklerden ve çiçek desenlerinden de vazgeçemiyoruz. Moda tasarımcıları da bizimle aynı fikirde olacak ki romantizmi doruklara çıkarmayı başarmışlar. Rodarte,

Chloé ve Givenchy pastel tonları, tül ve fırfır detayları bir araya getirerek romantik parçalar yaratan markalardan sadece birkaçı.

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◊ Oyuncak bebekler: Saten dokular, kurdeleler ve göğüs altından açılan mini ‘babydoll’ elbiseler, yani oyuncak bebek kıyafetlerini anımsatan tasarımlar hiç olmadığı kadar popüler bir hale gelecek. Bora Aksu, David Koma, Gucci ve MSGM’nin koleksiyonlarında bu tarz tasarımlara sıkça rastladık.

◊ Kapri pantolonlar: Bundan birkaç hafta önce kapri pantolonların yükselişe geçeceğini yazmıştım. Tasarımcılar da öngörümü haksız çıkarmadı. Özellikle iş stillerinde kapri pantolon tasarımlarına artık sıkça rastlayacağız. 2000’lerin başlarını anımsatan dar ve tam dizin altında biten modeller öne çıkacak.

◊ Transparanlar: Birkaç sezondur sahnelerden inmeyen transparan stiller moda haftalarında yine başroldeydi. Michael Kors, Ralph Lauren ve Acne Studios transparan detayları kullanan markalar arasında. Nasıl giymeli diye düşünenlerdenseniz tasarımcılar pantolon üstü tül elbise kullanımını öne çıkarıyor. Ya da tül bluzların içine straplez üstler kullanılıyor.

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◊ Püskül detayları: Gelecek sezonun göze çarpan bir diğer trendi de püsküller. Aksesuar, etek ve elbise gibi birçok parçada püsküller karşımıza çıkıyor. Alberta Ferretti, Prada, Alexander McQueen yerlere kadar uzanan püskül tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Dolabınızda kullanılmayı bekleyen püsküllü bir parça varsa şimdiden giymeye başlayabilirsiniz.

Sezonun en popüler rengi turuncu olacak.

◊ Gelecek sezonun rengi turuncu: Öne çıkan birçok farklı renk görsek de turuncu önümüzdeki sezonun ana rengi olacak gibi duruyor. Fendi ve Sportmax gibi markaların tasarımlarına bakarsak özellikle baştan aşağı turuncu giymek moda olacak.

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Kendall Jenner’ın pullu, payetli kırmızı elbisesi çok konuşuldu.

◊ Işıldama zamanı: Son yıllarda pullu, payetli ve taşlı tasarımları daha çok görmeye başladık. Geride bıraktığımız moda haftalarında da bolca taşlı tasarıma rastladık. En etkileyicisi de Kendall Jenner’ın Schiaparelli defilesinin kapanışında giydiği, diz hizasında kalan kırmızı elbiseydi. İnce bir işçilikle bezenmiş taşlar, uzaktan dokuma hissi veriyor. Kırmızı halıda, ünlü isimlerin üstünde görmeye hazır olun.

Tüllü romantik elbiseleri ters köşe parçalarla eşleştirin.Zara1.299 liraIşıltılı parçalar moda sahnelerinde olmaya devam edecek.Nocturne1.799 liraPüsküller elbiseve etekleriele geçirecek.Mango 2.999,99 liraDevasa küpelerön planda.Zeworks 2.200 liraTuruncuyu şimdiden gardırobunuza ekleyin.DeFacto849.99 lira