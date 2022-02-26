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Mart hareket getirecek

#Berlin Filarmoni Nefesli Beşlisi#Zorlu PSM#Tatlı Hayat
Mart hareket getirecek

Bu hafta Berlin Filarmoni Nefesli Beşlisi İstanbul’a geliyor. Selen Beytekin caz meraklıları için Zorlu PSM touché’de sahneye çıkıyor. İtalyan tatlılarını sevenleriyse USLA’nın ‘Tatlı Hayat’ atölyesi bekliyor.

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FESTİVAL
Biletler tükenmeden...
m +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali
25-26 Haziran’da Parkorman’da...
Moderat, L’Impératrice, Tamino’nun konser vereceği festivalin biletleri
25 Şubat’ta Lale Kart üyelerine, 28 Şubat’ta genel satışa çıkıyor. passo.com.tr

ATÖLYE
- Trump Art Gallery, bugün 14.00’te sanatçı Gamze Lim’in çocuklar için düzenleyeceği ‘Denizler Altında’ isimli resim atölyesine ev sahipliği yapacak. Kayıt için: www.trumpalisverismerkezi.com
- Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi (USLA), size tadına doyamayacağınız bir gün vaat ediyor. 28 Şubat’taki ‘Dolce Vita! İtalyan Tatlıları’ atölyesiyle tuzlu karamelli budino, nutellalı bombolone ve tiramisu yapmanın inceliklerini öğrenebilirsiniz. Katılım ücreti 380 lira.

SERGİ

Mart hareket getirecek

-Kalyon Kültür’ün düzenlediği ‘Flora’ sergisi dijital sanatın önemli isimlerini bir araya getiriyor. 16 Nisan’a kadar İstanbul’da Nişantaşı Taş Konak’ta...
-İzmir Folkart Galeri’de ‘İbrahim Çallı Türk Resminin Bohem ve Asi Fırçası’ sergisi 17 Nisan’a kadar görülebilir.

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KONSER
-İsviçreli elektronik müzik ikilisi Adriatique bugün 19.00’da Murat Uncuoğlu ve ALICAN’dan sonra Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak. Biletler salon için 270 lira, sahne arkası için 1.000 lira.

Mart hareket getirecek


-Berlin Filarmoni Nefesli Beşlisi, bugün 20.00’de CRR Konser Salonu’nda Mozart’ın eserlerini seslendirecek. Biletler 22.50-88 lira.
-Cazın yetenekli ismi Selen Beytekin bu akşam 21.00’de
Zorlu PSM touché sahnesinde bir konser verecek. Bilet fiyatı 154 lira.
-Melike Şahin 28 Şubat Pazartesi, 20.00’de IF Performance Hall Ankara’da... Bilet fiyatı 110 lira.
- Mert Demir 2 Mart’ta IF Performance Hall Ankara’da (66 lira),
4 Mart’ta 21.00’de ise UNIQ İstanbul’da konser verecek (60-150 lira).
-Yüzyüzeyken Konuşuruz 2 Mart Çarşamba saat 21.00’de İzmir Hangout PSM’de sahneye çıkıyor. Bilet fiyatı 149 lira.
-Nova Norda 4 Mart Cuma 19.30’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta sevenleriyle bir araya gelecek. Bilet fiyatı 84.75 lira.
-MFÖ 4 Mart Cuma 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde unutulmaz şarkılarını seslendirecek. Bilet fiyatı 140-257 lira aralığında.
- Ceylan Ertem 4 Mart Cuma 22.00’de Dorock XL Venue-Fitaş Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak. Bilet fiyatı 200 lira.

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DANS
Barcelona Gitar Üçlüsü ve Dans Gösterisi bugün 21.00’de Fişekhane Ana Sahne’de. Bilet fiyatı 224-660 lira.

Dokun, dinle, seyret, ye, iç, hayal kur

Mart hareket getirecek

Kale Tasarım Sanat Merkezi (KTSM) Özlem Tuna’nın ‘Geriye Dönüp Baktığımda’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Tuna’nın aynı isimli kitabından aldığı ilhamla hazırladığı; hamur, çamur ve metal ekseninde şekillenen sergi ziyaretçileri kendilerini sorgulamaya ve sınırlarını zorlayarak dönüştürücü bir yolculuğa çıkmaya davet ediyor. Beş duyumuzla deneyimleyebileceğimiz sergi ‘Dokun, dinle, seyret, ye, iç, hayal kur’ diyor. ‘Geriye Dönüp Baktığımda’ KTSM’de 11 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek. İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle 2020’de açılan Kale Tasarım ve Sanat Merkezi’nin her katında farklı bir üretim alanı var.

 

 

 

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#Berlin Filarmoni Nefesli Beşlisi#Zorlu PSM#Tatlı Hayat

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