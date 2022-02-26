Mart hareket getirecek

FESTİVAL
Biletler tükenmeden...
m +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali
25-26 Haziran’da Parkorman’da...
Moderat, L’Impératrice, Tamino’nun konser vereceği festivalin biletleri
25 Şubat’ta Lale Kart üyelerine, 28 Şubat’ta genel satışa çıkıyor. passo.com.tr
ATÖLYE
- Trump Art Gallery, bugün 14.00’te sanatçı Gamze Lim’in çocuklar için düzenleyeceği ‘Denizler Altında’ isimli resim atölyesine ev sahipliği yapacak. Kayıt için: www.trumpalisverismerkezi.com
- Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi (USLA), size tadına doyamayacağınız bir gün vaat ediyor. 28 Şubat’taki ‘Dolce Vita! İtalyan Tatlıları’ atölyesiyle tuzlu karamelli budino, nutellalı bombolone ve tiramisu yapmanın inceliklerini öğrenebilirsiniz. Katılım ücreti 380 lira.
SERGİ
-Kalyon Kültür’ün düzenlediği ‘Flora’ sergisi dijital sanatın önemli isimlerini bir araya getiriyor. 16 Nisan’a kadar İstanbul’da Nişantaşı Taş Konak’ta...
-İzmir Folkart Galeri’de ‘İbrahim Çallı Türk Resminin Bohem ve Asi Fırçası’ sergisi 17 Nisan’a kadar görülebilir.
KONSER
-İsviçreli elektronik müzik ikilisi Adriatique bugün 19.00’da Murat Uncuoğlu ve ALICAN’dan sonra Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak. Biletler salon için 270 lira, sahne arkası için 1.000 lira.
DANS
Barcelona Gitar Üçlüsü ve Dans Gösterisi bugün 21.00’de Fişekhane Ana Sahne’de. Bilet fiyatı 224-660 lira.
Dokun, dinle, seyret, ye, iç, hayal kur
Kale Tasarım Sanat Merkezi (KTSM) Özlem Tuna’nın ‘Geriye Dönüp Baktığımda’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Tuna’nın aynı isimli kitabından aldığı ilhamla hazırladığı; hamur, çamur ve metal ekseninde şekillenen sergi ziyaretçileri kendilerini sorgulamaya ve sınırlarını zorlayarak dönüştürücü bir yolculuğa çıkmaya davet ediyor. Beş duyumuzla deneyimleyebileceğimiz sergi ‘Dokun, dinle, seyret, ye, iç, hayal kur’ diyor. ‘Geriye Dönüp Baktığımda’ KTSM’de 11 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek. İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle 2020’de açılan Kale Tasarım ve Sanat Merkezi’nin her katında farklı bir üretim alanı var.