Markaların ‘ünlü’ işbirlikleri

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Markaların ünlü isimlerleyaptığı işbirlikleri moda dünyası için vazgeçilmez pazarlama hamlelerinden biri. Zira markalar bu yolla bir yandan standart koleksiyonlarının dışına çıkma imkânı elde ediyor, diğer yandan ünlü ismin kitlesini de kendilerine çekiyorlar. Gerçi bazı işbirlikleri marka için gerçekten olumlu geri dönüşler sağlarken bazıları hüsranla sonuçlanabiliyor. Şimdi bu yaza damgasını vuran projelere göz atalım...

1950’lerden ilhamla...

Sezonun sürprizlerinden ilki, denim markası Lee ve Kenan Doğulu birlikteliği oldu. Kenan Doğulu’yu en son ne zaman bir moda markasıyla gördüğümüzü anımsayamıyorum bile; o nedenle oldukça merak uyandırdı. Tasarımlarda, su yeşili, mint, taş ve toprak tonlarının hâkim olduğu tişört ve sweatshirt’lerin yanında, ilhamını 1950’lerden alan açık yakalı, desenli gömlekler de var.

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İlhamını doğadan aldı

Hande Erçel, bu yazı işbirlikleri açısından oldukça hareketli geçiriyor. Giyim markası Nocturne’ün uzun süredir yüzü olan Erçel bir yandan da mücevher markası Atasay’la bir kapsül koleksiyona imza attı. Kelebek ve göz figürlerinin dikkat çektiği koleksiyon için Erçel, ilhamını doğadan, okuduğu kitaplardan ve sanattan aldığını söylüyor.

Yaz hiç bitmesin

Ünlü oyuncular Büşra Develi ve Birkan Sokullu, Beymen Club’la geçen sezon başlayan birlikteliklerini yazın da sürdürüyorlar. ‘Sonsuz Yaz’ ismiyle tanıtılan koleksiyon için kamera karşısına geçen ikilinin kampanya çekimleri iddialı. Çekimler, dünya yıldızlarıyla çalışan ünlü fotoğrafçılar Hunter & Gatti’nin imzasını taşıyor.

Çok ‘Lolipop’

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Dikkat çeken bir başka birliktelik: Gülşen ve Twist. Stiliyle her daim çok konuşulan Gülşen’in son klibi ‘Lolipop’tan esintiler taşıyan 40 parçalık koleksiyon, 90’lara gönderme yapıyor. Parlak dokular, crop bluzlar ve taş işlemelerin öne çıktığı koleksiyonda; pudra, papaya ve lavanta gibi pastel tonlar dikkat çekiyor.

Desen desen

Moda direktörü Melis Ağazat bu sezon altıncı kez Koton’la bir araya geldi ve 122 parçalık bir koleksiyona imza attı. ‘Skirtly By Yours’ isimli koleksiyon 1960’lar esintisi taşıyor, yeşil, turkuaz ve lime gibi renkler öne çıkıyor. Grafik desenler ve tüvit takımlar trendlere göz kırpıyor.

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Saçı olay oldu

Bir başka denim markası Mavi, uzun yıllardır olduğu gibi bu sezon da oyuncu Serenay Sarıkaya ile kapsül bir koleksiyon hazırladı. İlhamını 80’li yıllardan alan, genç, renkli, dinamik parçalardan oluşan koleksiyonun tanıtım partisi de en az koleksiyon kadar konuşuldu. Hatta Sarıkaya’nın partide taktığı saç aksesuarı sosyal medyada çokça tartışıldı.