 Konsersiz hafta geçmez

*KONSER



-Yalın 28 Eylül Cumartesi 21.00’de Bursa’daki Merinos Parkı Açıkhava’da konser verecek. Bilet fiyatı 900 ila 1.500 lira.

-Flamenko gitaristi Estas Tonne 28 Eylül Cumartesi 21.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde. Bilet fiyatı 1.100 ila 2.250 lira.

-Mirkelam 28 Eylül 22.00’de Dada Salon Kabarett’de sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 2.350 ila 6.100 (yemekli) lira.

-Hande Yener 29 Eylül Pazar 19.00’da Tarihi Havagazı Fabrikası’nda sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 600 ve 900 lira.

-Semicenk 29 Eylül 21.00’de İzmir, Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu’nda. Bilet fiyatı 500 ila 1.400 lira.

-İki Oscarlı Arjantinli besteci Gustavo Santaolalla 1 Ekim Salı 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 900 ila 4.900 (protokol) lira.

-Simge 3 Ekim 21.00’de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda olacak. Bilet fiyatı 513 ila 4.500 lira.

-Saksofon virtüözü Isaiah Collier ve orkestrası The Chosen Few 2 Ekim 21.30’da Babylon’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 650 lira.

-Kanadalı dream pop ikilisi Ghostly Kisses 3 Ekim Perşembe 21.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde İstanbullu hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı 555 lira.

-Gülşen 4 Ekim Cuma 21.00’de Ankara, ODTÜ Mezunları Derneği (MD) Vişnelik Çim Amfi’de konser verecek. Bilet fiyatı 599 ve 999 (çift kişi) lira.

-Sagopa Kajmer 4 Ekim 21.00’de Ankara, CerModern’de. Bilet fiyatı 735 ve 1.550 lira.

GECE



-Özgün bu gece 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

-Seda Mete bu gece 00.00’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

-Simge Eğrilmez yarın gece 00.00’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon için: @kortoistanbul

-Haktan 2 Ekim Çarşamba 22.30’da Muamma Plus’ta. (0532) 501 08 88

-DJ Serhat Yılmaz 3 Ekim Perşembe 00.00’da Next Door’da kabinin başında olacak. Rezervasyon için: @nextdooremirgan

-Alya 4 Ekim Cuma gecesi 23.00’te 888 Private İstanbul’da. (0516) 169 08 88

*SERGİ



-DG Art Project, Şahin Demir’in ‘SORGUDA’ başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçı şehrin karmaşasında, gürültünün içinde sessizliğe boğulmuş insan suretlerini resmettiği sergisinde gözleriyle konuşan, hayatı sorgulayan insan yüzlerine yer veriyor. 12 Ekim’e kadar Beyoğlu’ndaki DG Art Project’te görülebilir.

-New York’ta yaşayan Yunan fotoğraf sanatçısı Pari Dukoviç’in ‘İstanbul’dan New York’a: Bir Fotoğrafçının Yolculuğu’ sergisi Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda açıldı. Dukoviç, sergisinde dünyaca ünlü isimleri kadrajına aldığı eserler dahil fotoğrafçılık kariyerinden 65 kareyi sanatseverlerle buluşturuyor. Ayrıca İstanbul sokaklarını, New York gökdelenlerini kendi gözünden görmeye davet ediyor. Sergi 23 Ekim’e kadar açık.

-Beyoğlu’ndaki Anna Laudel İstanbul, Ardan Özmenoğlu’nun ‘What Trees Whisper’ ile Lennart Brede’nin ‘ANGELS FALL - Where From Where To’ sergilerini 10 Kasım’a kadar sanatseverlerle buluşturuyor. Özmenoğlu, izleyicileri sergisinde ağaçların birbirleriyle kurdukları iletişime ve doğanın sessiz huzurunda saklı fısıldaşmalara kulak vermeye davet veriyor. Lennart Brede ise 212 Photography Istanbul kapsamındaki sergisinde geçmiş, kökler ve kimlik üzerine düşünme fırsatı sunuyor. 10 Kasım’a kadar görülebilir.

*DJ



-Amerikalı DJ Anyma merakla beklenen İstanbul performansı için 28 Eylül Cumartesi 15.00 sonrası Ataköy Marina Arena’da etkinliğe özel tasarlanan sahneye çıkacak. Özel görsel şovların olacağı elektronik müzik etkinliğinde Anyma presents ‘Genesys’ gösterisi öncesinde Kasia, SCRIPT, 8Kays, Innellea ve Kevin de Vries sahneye çıkacak. Bilet fiyatı (VIP kişi başı) 28.250 lira

-İsviçreli DJ Laolu 28 Eylül Cumartesi 20.30’da Klein Phönix’te. Bilet fiyatı 450 ila 3.000 lira.

-Avustralyalı elektronik ikilisi Breathe 3 Ekim Perşembe 22.00’de Blind’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 580 lira.

*TİYATRO



-Hayatının aşkının peşinde

Şule Ateş’in yönettiği ‘Öyle Şeyler Yalnızca Filmlerde Olur’da metni kaleme alan Pınar Göktaş’ın tek kişilik performansını izliyoruz. 90’ların sonunda geçen hikâye aşk filmlerindeki ‘mükemmel uyum’ fikriyle büyüyen ve ‘hayatının aşkını’ bulmaya karar veren bir kız çocuğunun cinselliği keşfedişini ve yaşadığı romantik ilişkileri anlatıyor. 29 Eylül Pazar 17.00’de Müze Gazhane H Gölgelik sahnesinde izlenebilir. (Radar Türkiye uygulaması üzerinden ücretsiz kayıt yaptırabilirsiniz)

-Mozart’ın gölgesinde

Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği ‘Amadeus’ta Selçuk Yöntem, Tansu Biçer ve Dilan Çiçek Deniz’i izliyoruz. Efsanevi besteciler Mozart ve Antonio Salieri’nin arasındaki çatışmayı anlatan oyun 29 Eylül Pazar 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak. Bilet fiyatı 595 ila 1.495 lira.

-Gerçekler gün yüzüne çıkıyor

Ahmet Sami Özbudak’ın yazıp yönettiği ‘Tebdil’ Balat sokaklarında ikiz kardeşler Süleyman ve Talat’ın hikâyesine odaklanıyor. Pops Balat’ta seyirciyle buluşan oyun bir teklifle geçmişin perde arkasına gizlenen gerçeklerin gün yüzüne çıkması konusunu işliyor. Burak Üzen, Erkan Akbulut, Gülşah Fırıncıoğlu, Fehmi Karaarslan ve Özge Borak ‘Tedbil’in oyuncu kadrosu. 30 Eylül 20.30’da Balat’taki Pops Balat’ta izlenebilir. Bilet fiyatı 345 ve 690 lira.

*ATÖLYE



-Kadıköy Hasanpaşa’daki Müze Gazhane 30 Eylül Pazartesi 20.00’de ‘Dans Dans Dans’’ etkinliğine ev sahipliği yapıyor. DansFabrika eğitmenlerinden Pelin Küçük’ün verdiği dans atölyesinde katılımcılara Hip Hop Street Dance teknikleri öğretilecek. (Radar Türkiye uygulaması üzerinden ücretsiz kayıt yaptırabilirsiniz)

-Zorlu’daki Eataly Mutfak Atölyesi 4 Ekim Cuma 19.00’da ‘Ev Yapımı Burger’ atölyesi düzenliyor. Atölye kapsamında et burger, tavuk burger, confit domates, sarımsaklı mayonez ve fırında patates yapımlarının püf noktaları öğretilecek. Bilet fiyatı 2.500 lira.