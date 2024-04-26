Komşunun divalarını ağırlıyoruz

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Maslak’taki Hol şubat ayının sonlarına doğru açılmış, Anna Vissi sahneye çıkmıştı. O gece uzun süre konuşuldu. Araya ramazan ayı girdi; mekân sessizliğe büründü, geçen hafta kapılarını tekrar açtı ve sahnede yine Anna Vissi vardı. Burası, Esnaf’ın sahipleri Atilla Bingöl ve Feyzan Cihan’ın ortaklığıyla açıldı. Mekânın sürpriz iki ortağı daha var; oyuncu Demet Özdemir ve Anıl Çelik. Hol, Maslak 1453’ün içinde çokamaçlı bir etkinlik salonu. Mekânda konserler veriliyor, özel etkinlikler için kiralanabiliyor, yani burası bir eğlence merkezi...

Gelelim Anna Vissi konser gecesine... Vissi, Yunanistan’ın Ajda’sı, süperstarı. Konser öncesi DJ performansının ardından 22.30’da sahnedeydi. Hem de ne sahne! Davullar, darbukalar seyircileri coşturdukça coşturdu. Konsere giderken “Keşke yemekli, oturmalı bir program olsa da Anna Vissi’yi İstanbul’da, dünya gözüyle rahat rahat seyretsem” diye içimden geçirirken neden ayakta, kulüp konseptinde organize edildiğini sanatçının sahnesi başlar başlamaz anladım. Ne kendi durdu ne de seyircisinin iki dakika soluklanmasına müsaade etti. Bu arada dikkat; içerisi çok sıcak, aman diyeyim ince giyinin, dans ederken kan ter içinde kalmayın, benden söylemesi! Anna Vissi’nin sahnesine resmen büyülendim; enerjisi, samimiyeti, şovları uzun süre aklımdan çıkmayacak. Mekânın konser gecelerinde loca ve bistro seçeneği var. Kategoriye göre giriş ücreti 3 bin-25 bin lira arasında. İçeride bir bardak içecek 450-850 lira. Ama öyle çok seçenek yok; viski, votka ve cin... İçeride kimler mi vardı? Mahsun Kırmızıgül, Şevval Sam, Saba Tümer... Herkes büyük hayranlıkla Anna Vissi’yi dinleyip dans etti. Hol sahnesinde ilerleyen günlerde Maya Diab, Antonis Remos, AMR Diab, Anna Vissi ve Of Aman Nalan konserleri olacak, kaçırmayın derim.

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DARBUKAYI SEVİYORUZ

Bu arada sadece Hol’de değil, bir süredir İstanbul gece hayatında Yunan sanatçıları sahnelerde sık görmeye başladık. Misal, Günay İstanbul’da İvi Adamu sezon başından beri konser veriyor. Komşunun divaları İstanbul gece hayatının sahnelerini sevmiş gibi görünüyor. Ayrıca Günay yazın sayfiyeye taşınıyor, Bodrum ve Çeşme şubelerinde yaz boyu Yunan sanatçıları dinleyebileceğiz. Komşunun eğlencesini, müziğini çok sevdiğimden bu durum işime gelmiyor değil. Yunan sanatçıların sahnelerimize misafir olmasının bir diğer nedeni de eğlence anlayışımızın benzerlik göstermesi, onlar da bizim gibi göbek atmayı seviyor, davulu, darbukayı da!

AH GECELER

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◊ Ece Yılmaz bu gece 23.00’te Upstairs Emirgan’da setin başında olacak.(Rezervasyon için: @upstairsemirgan)

◊ Ebru Yaşar bu gece 22.30’da Yeni Gazino sahnesinde. (0532) 500 28 69

◊ Anıl Durmuş bu gece 00.30’da Suadiye Ara Kat’ta sahneye çıkacak. (0533) 604 71 74

◊ Yağız Ortatepe yarın 23.00’te Boop Kuruçeşme’de setin başına geçecek. (Rezervasyon için: @boopkurucesme)

◊ Fettah Can yarın 23.00’de Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde şarkılarını söyleyecek. (0532) 154 25 87

◊ Begüm Obiz yarın gece 00.00’da Fi Live Nişantaşı’nda. (0546) 808 49 49

◊ Derya Uluğ 1 Mayıs Çarşamba 23.00’te Cahide Palazzo’da sahnede olacak. (0212) 706 78 90

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◊ Emre Altuğ 2 Mayıs Perşembe 00.00’da Lineup Suadiye sahnesinde sevenleriyle buluşacak. (0531) 498 80 93

◊ Alya 3 Mayıs Cuma 00.30’da Korto İstanbul sahnesinde.(Rezervasyon için: @kortoistanbul)

◊ Simge Eğrilmez bu gece 00.30’da The Room Live sahnesinde olacak. (0535) 018 60 93

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◊ Four Seasons Hotel Sultanahmet’te 5 Mayıs Pazar akşamı Hıdrellez kutlanacak. Özel ritüellerin, dans gösterilerinin yapılacağı etkinlikte executive chef Özgür Üstün’ün geceye özel hazırladığı lezzetler servis edilecek. (0212) 402 30 00

◊ Komedi Kulüp Nişantaşı’nın mayıs ayı takvimi açıklandı. 7 Mayıs Salı Melikşah Altuntaş, 8 Mayıs Çarşamba Bengi Apak ve Sarp Apak stand-up gösterisi var. Etkinlik sahnesinde 9 Mayıs Perşembe Evrencan Gündüz, 16 Mayıs Perşembe Büyük Ev Ablukada akustik konserleri izlenebilir. (0533) 133 33 92

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◊ Sait Halim Paşa Yalısı’nda, Boğaz manzarasına karşı yoga etkinliği düzenleniyor. Her seviyeye uygun olan dersler YogaŞala’nın hocası Duygu Erokan tarafından veriliyor. Her çarşamba 9.00-10.00 arasında Harem Bahçe Salonu’nda yapılan etkinliğin fiyatı 650 lira. biletix.com

◊ FoodieFest 18 Mayıs Cumartesi Lifepark’ta yapılacak. Festivalde sokak lezzetleri stantları olacak. Cem Yenel, Melis Fis, Ayhan Sicimoğlu&Latin All Stars, Buray ve KÖFN sahnede olacak. İki adet sokak lezzetinin dahil olduğu bilet fiyatı 700 lira. biletinial.com