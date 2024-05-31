Kırmızı, beyaz; transparan ya da babydoll elbise... Tek parça yeter

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Yaz aylarının en güzel yanlarından biri de kat kat giyinmekten kurtulmamız. Özellikle elbiseler kolayca şık bir görünüm yakalamamızı sağlıyor. 2024 yazının elbise trendleri de oldukça iddialı.

Drapeler: Saten ve ipek gibi çarpıcı dokularla bir araya gelen drape detaylar içinizdeki tanrıçayı açığa çıkaracak. Bel ve omuz bölgelerindeki drapeler öne çıkıyor. Davetlerde ve gündelik stillerde tercih edilebilir.

Çarpıcı kırmızı: Son ayların en popüler rengi kırmızı yaz aylarında etkisini elbiselerde sürdürüyor. Dümdüz bir elbise modelini bile iddialı kılabilen bu canlı renk, özellikle yaz akşamlarına çok yakışacak.

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Transparan: Altuzarra’dan Alaïa’ya, Acne Studios’tan Christian Dior’a kadar taransparan detaylar yüksek modayı ele geçirdi. Etek kısmı transparan olan elbiseleri boxer şortlarla, transparan detayları göğüs bölgesinde olanlarıysa büstiyerlerle tamamlayabilirsiniz.

Tüyler: Davet sezonuna çok yakışacak tüy detaylar 2024 yazında elbiseleri hareketlendirmek için geliyor. Tüyler özellikle yaka ve etek bölgesine ekleniyor. Tamamen tüy detaylarla kaplanmış olanları da tercih edebilirsiniz.

Babydoll: Göğüs altından veya belden açılan mini babydoll elbiseler oldukça şirin görünüyor. Özellikle pastel ve yumuşak tonlarda olanlar revaçta. Sade ya da fırfırlar ve katmanlarla hareketlenenleri tercih edebilirsiniz.

Bembeyaz: Bronz tenin en zarif eşlikçisi olan beyaz, bu yaz koleksiyonlarda en çok rastladığımız renklerden.

Mini ya da maksi boyda bir beyaz elbise alışveriş listenizde olsun.

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TULUM ŞIKLIĞI





Tek parça giyinmek denince tulumlardan bahsetmeden olmaz. Hem gece hem gündüz tercih edilen tulumların bu sezon özellikle straplez ve geniş paçalı olanları öne çıkıyor. Hem daha sportif ve gündelik giyimde tercih edilebilecek denim olanlar hem de iş ortamında giymeye uygun kumaş modeller karşımıza çıkıyor. Kargo pantolon stilinde ve belden kemerli modeller de popüler. Kısa şort tarzı olanlara da rastlıyoruz. Geceye ve davete uygun, payetli ya da saten modeller de var.

HER TARZA UYGUN





Beyaz renkte bir babydoll model. Koton, 799,95 lira

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Kemerli tulum modelleri var. Mango, 2.299 lira





Tüy detaylar popüler. New Arrivals, 8.250 lira





Kırmızı ve drape... Whenever Company, 1.100 lira





Transparan elbiseler gözde. Zara, 6.290 lira