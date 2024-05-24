Kep töreninde stil notları yükselsin

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Hayatta yeni bir döneme yelken açtığınız mezuniyet töreninde iyi hissetmeniz çok önemli. Eğer okulunuz özel bir giyim kuralı belirlemediyse kendi stilinizi yaratabilirsiniz. Fakat abartıya kaçmamakta fayda var. Hem cüppe ve keple iyi görünecek hem de seremoninin ardından aile ya da arkadaşlarla kutlama planına uyacak stil önerilerimiz var.

Öncelikle unutmayın, uzun saatler ayakta kalacaksınız. Bu yüzden yüksek topuklu ayakkabılardan ve aşırı kısa eteklerden kaçınmanızı tasiye ederim.

Straplez şıklığı

Sezonda öne çıkan straplez ya da tek omuzlu kesimler cüppe içinde şık görünebilir. Mini gömlek elbiseler de törenin havasıyla uyumlu olabilir. Siyahla beyaz her zaman garantidir ama sezonun renklerinden bebek mavisi, yağ sarısı, mint yeşili veya şeftali tüyüne yönelebilirsiniz. Tulum ya da pantolonlu stiller de yaratabilirsiniz fakat paçaları aşırı geniş olmasın.

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Saç ve makyajda da doğal ama bakımlı gösterecek tercihler yapabilirsiniz. Kep takılacağı için saçları açık bırakmak ideal. Yakası açık bir kıyafetiniz varsa şık bir kolye takabilirsiniz.

Erkeklerse denim yerine kumaş ya da keten pantolonlara yönelebilirler. Jogger modeller hem spor hem şık görünür. Tişört yerine gömlek giymenizi öneririm. Bej, beyaz, lacivert, hâki gibi nötr tonları ya da şeftali tüyü ve okyanus mavisi gibi daha iddialı renkleri tercih edebilirsiniz.

Rengi ve dokusuyla kep törenlerine uygun.

H&M, 619,99 lira

Straplez kesimli tulumlar çok moda.

Pull&Bear, 1.590 lira

Dar kesim bir pantolonla tamamlayın.

Mango, 1.499,99 lira

Erkekler de keten pantolon tercih edebilir.

Gant, 5.499 lira

KISA KISA

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Bermudalar geri döndü

Dizde ya da dizin altında kalan bermudalar geri döndü. Özellikle denim kumaşlılar sıkça karşımıza çıkıyor ama iş ortamına uyum sağlayacak ceket-takımlı, kumaş modeller de mevcut. Ancak bu modeller bacak boyunu kısa ve basık gösterebilir. Bu yüzden altına kısa da olsa topuklu bir ayakkabı giyilmeli. Eğer crop (kısa) bluzlar ya da geniş gömlekler tercih ediliyorsa üst beden boyunu dengelemek için bu parçalar önden bermudanın içine sıkıştırılabilir. Çok dar veya geniş modeller yerine düz kesim bermudalar vücut proporsiyonunu daha düzgün gösterecektir.