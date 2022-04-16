Kendine özen gösteren erkeklere... En iyi 10 erkek bakım ürünü!

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1- Ölü hücrelerden kurtulun

L’Occitane Cade Günlük Temizleyici

Erkekler için arındırıcı ve canlandırıcı özellikli cilt temizleyici. Günlük kullanıma uygun. İçindeki fındık, badem ve ceviz kabuğu parçalarıyla peeling özelliği var; ciltteki ölü hücreleri temizliyor ve parlamayı önlüyor. Neslişah Şatıroğlu’nun tavsiyesi. 150 ml, 320 lira.

2 - Parfüm içermiyor

Peter Thomas Roth

Peptide 21 Amino Acid Exfoliating Peel

Amino asit içerikli, peeling özellikli yuvarlak temizleme pedleri ince çizgi ve gözenek görünümünü azaltmada etkili. Alkol veya parfüm içermediği için tıraş sonrası hassaslaşan ciltler için kullanıma uygun. Valerie Dayan öneriyor.

60 adetli kutu, 488 lira.

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3 - Yumuşak saçlar

Okay Keratin Smooth Onarıcı Maske

Saçın yumuşamasını, nemini korumasını ve parlak görünmesini sağlıyor. İçeriğindeki keratinle saçı onarıyor; kolay bir şekilde taranmasına ve şekil almasına yardımcı oluyor. Orhun Saraç tavsiye ediyor.

500 ml, 105 lira.

4 - Rutine eklenebilir

Clinique for Men yağlanma ve parlama karşıtı nemlendirici

Su bazlı, yağsız bir nemlendirici.

Damla Durak “Hem yaşlanma etkilerini geciktirmek hem de sağlıklı bir cilt görünümü için erkeklerin günlük bakım rutinlerine eklemesi gerek” diyor. Gün içinde ciltte oluşan yağlanma ve parlama sorununun önüne geçiyor. 100 ml, 339 lira.

5 - Işıl ışıl bir cilt

Sisley Masque

Purifiant Profond

Cildi derinlemesine temizleyen ve arındıran bir maske. Haftada 1-2 kullanımda ışıltılı bir görünüm sağlıyor. Lokal olarak pürüzlü bölgelerde gece boyu kullanılabiliyor. Pelin Hasçalık’a göre arındırıcı kil maskesi, ciltteki yağı dengelemek için ideal bir tercih. 60 ml, 1.584 lira.

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6 - Duş sonrası için

Drunk Elephant T.L.C Glycolic Body Lotion

Marula ve shea yağları içeriyor. Kurumuş ve çatlamış cildi nemlendirmede etkili bu vücut losyonu duş sonrası günlük kullanım için uygun. Kokusuz olması pek çoğu için tercih sebebi... Fezi Altun’un seçimi...

240 ml, 489 lira.

7 - Hafif ama maskülen

TheLifeCo White Cedar Organik Roll-On Deodorant

Sert kimyasallar içermiyor. Vücudun terleme sistemini etkilemeden kötü kokunun önüne geçiyor. Damla Durak “Sedir ağacı notasına sahip olduğu için son derece hafif ama maskülen bir koku” diyor.

60 ml, 79.9 lira.

8 - ‘Dinlenmiş bakışlar’

Lubex Anti-Age Eye Cream

Göz çevresindeki yaşlanmaya, altındaki koyu halkalara ve torbalara karşı etkili. Tüm cilt tiplerine uygun. Kremin sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa kullanılması tavsiye ediliyor. Güneş Ertürk ‘dinlenmiş bakışlar’ için öneriyor.

15 ml, 390 lira.

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9 - Sivilceye karşı...

Rosece arındırıcı yüz yıkama jeli

Damla Durak öneriyor. Doğal bitki ekstraktları, saf uçucu yağlar ve doğal aktiflerden oluşan formülü gözenekleri arındırıyor. Sivilceli, akneli, yağlı ve karma ciltlerde sülfatsız içeriğiyle cildi kurutmadan, germeden sebum dengesini sağlamaya yardımcı oluyor. 200 ml, 150 lira.

10 - Parlak sakallar

Wella saç ve sakal yağı

Parlak ve pürüzsüz saçlar, sakallar için Yıldırım Özdemir öneriyor. Argan yağı içeren ürün, saç ve sakalların günlük bakımını yapıyor. Yıpranmaya karşı daha dirençli, kırılmayan saç ve sakallara şekil vermek kolaylaşıyor. 50 ml, 380 lira.