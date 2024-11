Kaotik ve renkli kişisel moda

Haberin Devamı

Bu ara fark edilmemeye çalışmak ‘out’, maksimalist bir tarz benimsemek ‘in’. Yazın çıkan ve asi, şımarık stillerle özdeşleşen ‘brat yazı’ trendi, Z Kuşağı’nın sade ve temiz görünümlerden çabuk sıkıldığının göstergesiydi. Gerçi adını Charlie XCX’in albümünden alan ‘brat’ etkisi de çok uzun sürmedi. TikTok çağında her trendin ömrü en fazla birkaç ay oluyor zaten. Şimdi ‘kaotik kişiselleştirme’ olarak adlandırılan ve özellikle Z Kuşağı’nın ilgi gösterdiği bir trend başladı.

Kendi kimliğini moda üzerinden ifade etme fikrinin bu kuşak için öncelikli olduğunu biliyoruz. Şimdi bu ifade tarzı ve kaotik dünya kendisini aksesuarlar aracılığıyla gösteriyor. Her şey Jane Birkin’in bol süslemeli ‘Birkin çantası’nın TikTok’ta viral olmasıyla başladı. Ardından birçok sosyal medya kullanıcısı çantalarını, kişiliklerini yansıtan benzersiz süslerle dekore etti. Bu trend ‘Birkinifying bag’ (çantanı Birkin’leştir) adını aldı.

Haberin Devamı

EĞLENCELİ VE ÇEKİCİ

Bu akımı en hızlı yakalayanlardan biri Miu Miu’ydu. Markanın son zamanlardaki en popüler çantalarından biri olan Aventure modelini onlarca ‘charm’ (küçük aksesuar) ile süslemek moda ikonlarının favorisi oldu. Miu Miu da tanesi en az 625 dolardan başlayıp satışa sunulan ‘charm’ seçenekleriyle trendi sahiplendi. Hatta markanın ikonik tasarımlarının minyatür halleri olarak tasarlanan bu aksesuarlar kısa sürede arzu nesnesi olmayı başardı. Loewe, Prada ve Balenciaga da bu akıma katılarak birbirinden eğlenceli ve çekici çanta aksesuarlarını tanıttı.

Coach ise İlkbahar/Yaz 2025 Koleksiyonu’nu tanıttığı eylül ayında ayakkabılarımızı da aksesuarlarla süslemeye başlamamızı önermişti. Markanın son defilesinde spor ayakkabılar arabalar, kasetler ve unicorn şeklinde tasarlanmış eğlenceli süslerle donatılmıştı. Ünlü terlik markası Crocs’un da pin’lerle (aksesuar) kişiselleştirme konusunda ayrı bir pazar yarattığını ve sırf bu nedenle bile gençler arasında vazgeçilmez olduğunu söylemek mümkün.

Haberin Devamı

DAHA POPÜLER OLACAK

Ünlü model Hailey Bieber’ın markası Rhode’un viral olan telefon kapları da aslında bu ilginin bir yansımasıydı. Arkasına seçilen renkte bir ruj eklenebilen bu kaplar, özellikle yeni nesil arasında bir arzu nesnesi haline geldi; markanın bu kabının hâlâ yok sattığını da söyleyelim.

Bir yandan da takılar ve mücevherlerde de bu kaotik kişiselleştirme tarzına rastlıyoruz. Özellikle zaten bu yönüyle isim kazanmış Pandora gibi markalar popüler konumunu yeni nesil arasında gitgide sağlamlaştırıyor. Kişiselleştirme ve kendin yap trendleri bir yandan farklı aksesuarları da süslüyor. Örneğin, renkli boncuklarla süslenmiş kulaklıklar, defterler ya da halihazırda eldeki parçalara eklenmiş işlemeler de bu trendi yansıtıyor.

Haberin Devamı

Dijital moda platformu Fashionista’nın yazdığına bakılırsa, global moda tahmin platformu WGSN’nin verilerine göre bu aksesuarlar daha da popüler olacak ve 2026’da zirve yapacak. Zira telefon askıları gibi aksesuarlar için yapılan aramalar, yıldan yıla yüzde 25 oranında artarken, TikTok’ta #BagCharm etiketi 2024 yılında yüzde 317 oranında bir artış göstermiş.

HER TARZA UYGUN





Terliklere eklenen pinler yeni bir moda yarattı. Crocs, 149 lira





Telefon aksesuarları stil ifadesi haline geldi. Happy-Nes, 890 lira

Haberin Devamı





Takılara eklenebilecek eğlenceli bir charm… Pandora, 2.089 lira





Aksesuarlarla çantalarınızı eğlenceli hale getirin. Parfois, 649,99 lira

İster çanta aksesuarı, ister anahtarlık olarak kullanın. Stradivarius, 380 lira

KISA KISA

Kadının gücüne güç katıyor





TAGG markasının kurucusu ve kreatif direktörü Gökay Gündoğdu, Sonbahar/Kış 2024 sezonunda çalışma hayatındaki insanları gözlemleyerek hazırladığı SOMEONE ELSE koleksiyonunu tanıttı. Tasarımcı bu sezon kadın-erkek güç dengesine farklı bir yorum getiriyor. Erkeklere has frak, ceket ve pantolon formlarını bozarak kadın stillerine dahil ediyor. Koleksiyonda ‘oversize’ (geniş kesim) yün kaşmir kabanlar, deri takımlar, ipek krep bluzlar ve heykelsi elbiseler öne çıkıyor. “Kadının gücüne güç katan formlarda” doğal kumaşla tercih ediliyor.