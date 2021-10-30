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Kalabalıktan uzakta... En iyi 10 spor salonu

#Spor Salonu#En İyiler#Öneri
Kalabalıktan uzakta... En iyi 10 spor salonu

Pandemi spor alışkanlıklarımızı da kökünden değiştirdi. Açık havada spor yapmaya alıştık ama havalar de epey serinlemeye başladı. Şimdi çoğu kişi sakin, hijyene önem veren ‘küçük’ salonların peşinde... Biz de jürimize butik spor salonlarının en iyilerini sorduk... Bazısı tek başına ders için uygun, bazısı arkadaşları da kabul ediyor. Antrenmanımız sona erince bizi masaj hizmetiyle rahatlatan da var.

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1- DİYET PROGRAMI DA SUNUYOR
We5concept, İstanbul ve Bodrum

Etiler’deki stüdyonun hem bireysel derslerinden hem de diyet programlarından faydalanabilirsiniz. Rachel Araz,
Murat Bür, Burcu Esmersoy ve Merve Toy öneriyor. (0212) 265 10 55

2- KAFESİNDE SAĞLIKLI BESİNLER VAR
Darwin, İstanbul

Ertan Balaban “Özel ders ve grup dersi üzerine kurulu, aile ortamını andıran güzel bir salon” diyor. Sağlıklı besinlerin satıldığı bir kafesi de var. (0850) 220 79 15

Kalabalıktan uzakta... En iyi 10 spor salonu

3- SQUASH YA DA BOKS...
Gymbebek, İstanbul

Açık havada spor yapmayı tercih edenler için ideal. Squash, pilates, boks gibi sporlar için özel alanları da var. Rüya Baraz tavsiye ediyor. (0212) 359 58 35

Kalabalıktan uzakta... En iyi 10 spor salonu

4- RANDEVUSUZ OLMAZ
Taps Academy, Ankara

Pandemide randevu sistemiyle çalışıyor. Pilates, fitness, boks gibi sporlar için ders de alabilirsiniz. Murat Bür tavsiye ediyor. (0312) 236 35 85

5- SPOR SONRASI MASAJ
Karma Yoga & Pilates Studio, İstanbul

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Zekeriyaköy’deki salonda pilates ve yoga dersleri veriliyor. Spordan sonra rahatlamak isteyenler için masaj hizmeti sunuluyor. Seza Bali Tellalyan öneriyor. (0530) 780 23 49

6- İSTER TEK, İSTER ARKADAŞLARLA...
Mindbodyact Studio, Bodrum

Pilates ve fonksiyonel egzersiz yapabileceğiniz butik bir spor salonu... İster bire bir ister arkadaşlarınızla grup olarak ders alabilirsiniz. Rüya Baraz’ın önerisi... (0553) 355 08 09

7- DİSİPLİN İSTEYENLER BURAYA!
Tank, İstanbul

Maslak’taki salon için Burcu Esmersoy “Disiplin denince akla ilk gelen eğitmen Utku Tuncer’in sadece spor ve antrenman odaklı yuvası” diyor.  Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz.

8- HAVALANDIRMASI ÇOK İYİ
Elite Gym & Fitness, Fethiye

Seçil Zor “Havalandırma sistemi etkin çalışıyor. Verimli kullanım için spor aletleri kaliteli, bakımları da düzenli yapılıyor” diyor.
(0252) 613 48 82

9- HAMİLE PİLATESİ DE VAR
Zin Pilates, İstanbul

Aletli pilates, hamile pilatesi, yoga ve boks dersleri veriliyor. Dersler bire bir ama iki kişilik olarak da ayarlanabiliyor. Neslişah Şatıroğlu’nun önerisi... (0212) 259 24 24

10- PAKET PAKET DERS
Gym&Tonic, İstanbul

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Fitness, pilates, boks... Nişantaşı’ndaki bu salonun özel eğitmenlerinden 8, 12 ya da 20’li paketler şeklinde ders alabilirsiniz. Çağdaş Ertuna tavsiye ediyor. (0212) 227 27 85

 

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