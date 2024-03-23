K-Pop’tan sonra K-Beauty rüzgârı da güçleniyor

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BLACKPINK, Twice, Red Velvet gibi popüler K-Pop kız gruplarıyla IU ve Bae Suzy gibi dizi oyucularının dünya genelinde popülerlik kazanması Güney Kore güzellik akımlarının da yaygınlaşmasına yardımcı oldu. Korelilerin sadece kusurları örtmeye değil, cildin sağlıklı olmasına odaklanması da bunda büyük etken. Güzellik editörü ve Wonderflaw’ın kurucusu Valerie Dayan “K-Beauty ürünlerinin popülerliği Korelilerin cilt bakımına makyajdan daha fazla önem vermelerinden kaynaklanıyor. Sıradışı bileşenler içeren ürünler kullanıyor ve tüketicileri cilt bakımı konusunda bilirkişi olarak görüyorlar. Ayrıca bu ürünlerin fiyatının uygun olması popülerliklerini arttırıyor” yorumunu yapıyor.

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‘PROBİYOTİK İÇERİKLER ARTTI’

Dermatoloji uzmanı Dr. Ömür Tekeli’ye göre son dönemde cilt mikrobiyomuna daha çok önem veriliyor. Koreliler de bu yüzden bakım ürünlerinde probiyotiklere odaklanıyorlar. Bu içerikler cilt bariyerini güçlendirerek cildin kendi savunma mekanizmasını destekliyor. Ayrıca ‘cruelty-free’ olmaları, yani hayvanlar üzerinde test yapmamaları da Kore cilt bakım ürünlerine olan ilgiyi arttırıyor. Tekeli şunları ekliyor: “Güney Korelilerin bakım ürünlerinde rastladığımız salyangoz müsini cildin nem ihtiyacını karşılıyor ve hassas cildi onarmak için kullanılıyor. Pirinç özü cildi beyazlatmaya ve cildin elastikiyetini arttırmaya yardımcı oluyor. Ginseng cildi yatıştırıyor, ferahlatıyor ve canlandırıyor.”

Korelilerin 10 aşamalı bakım rutini de çok popüler. Bunun temeliyse cildin tipine ve ihtiyaçlarına uygun ürünler kullanmak. Tekeli’nin şu tavsiyelerini siz de uygulayabilirsiniz: “Yağ bazlı temizleyiciyle güneş kremi ve makyajı temizleyin. Su bazlı temizleyiciyle yağ kalıntılarını silin. Haftada 2-3 kez peeling yapın. Cilt tipinize uygun tonik kullanın. Cildinizi nemli tutun. Serum veya ampul kullanabilir, maske uygulayabilirsiniz. Göz bakımınızı ihmal etmeyin. Güneş koruyucusu kullanın.”

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‘PÜRÜZSÜZLÜĞE ODAKLANIYOR’

Koreli kadınlar makyaj konusunda da iddialılar. Makyaj artisti Hamiyet Akpınar bu konuda şu yorumları yapıyor: “Kore kadınlarının güzellik anlayışı pürüzsüz cilde odaklanıyor. Büyük gözler, küçük dudaklar, kalkık ve küçük bir burun, beyaz ten önemli kriterler arasında. Eşit bir cilt tonu elde etmek için aydınlatıcı kullanıyorlar. Gözleri daha iri göstermek için kirpik diplerine eye-liner veya kalem çekiyorlar. Gözün iç kısmına tenrengi bir kalem sürüyorlar. Küçük dudaklar Koreli kadınlar için masumiyetin simgesi gibi.Ruju genellikle tüm dudağa değil, sadece üst ve alt dudaklarının orta kısmına sürüyorlar. Son yıllarda üst dudağa dokundurulan aydınlatıcı ve parlatıcılar da çok popüler. Allıktaysa kremsi pembe ve mercan tonlarını tercih ediyorlar.”

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K-BEAUTY AKIMINI BU HESAPLARDAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ:

Claudia Christin/@FunSkincare

Jude Chao/@fiddysnails

Elisa Lee/@sokobeauty

Liah Yoo/@liahyoo

Charlotte Cho/@charlottejcho

‘Sivilce tedavisi yoğun talep görüyor’



Güney Kore ürünleriyle cilt bakımı sunan Seul Güzellik Merkezi son dönemde büyük ilgi çekiyor. Kurucusu Alex Elbir “Rezervasyonlarımız 2-3 ay öncesinden doluyor” diyor. Avcılar, İstanbul’daki merkezde cilt yenilemeye yönelik bakımlar ve temizlik uygulamaları yapılıyor. Özellikle sivilce tedavisi gençler arasında yoğun talep görüyor. Bakım fiyatları 500 ile 900 lira arasında değişiyor. Ürünlerin tamamı Kore’den tedarik ediliyor. İletişim için (0535) 373 37 90

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İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK KORE ÜRÜNLERİ

Güzellik editörü Valerie Dayan ve dermatoloji uzmanı Dr. Ömür Tekeli önerdi.

I’m from Ginseng Serum

Kırmızı ginseng özü ve camellia sinensis yaprağı özü içeriyor. Cildi yatıştırıyor. 971 lira (30 ml).

Heimish All Clean Balm

Çift fazlı temizliğin ilk aşamasında kullanmak için uygun. Yağ bazlı bir temizleyici. Paraben içermiyor. 739 lira (120 ml).

Missha, A’PIEU Mineral Lip&Eye Remover (Sweet Rose)

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Göz ve dudak bölgesine uygun temizleyici. 244 lira (100 ml).

Cosrx-Salicylic Acid Daily







Gentle Cleanser Fazla sebumu alan, gözeneklere karşı etkili temizleyici. 521 lira (150 ml).

I’m from-Rice Toner





Yeoju pirinci içeren bu tonik cildi nemlendirmeye ve aydınlatmaya destek oluyor. 288 lira (30 ml).