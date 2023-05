İstanbul’da en iyi 10 günbatımı adresi

Haberin Devamı

1 - Denizin üzerinde gibi...

Bebek Hotel by The Stay, Bebek



Denize sıfır konumuyla Boğaz hattının simge otellerinden. Giriş katındaki Terrace Restaurant denizin hemen üstündeymiş hissi uyandırıyor. Ebru Erke “Hem manzarası mest ediyor hem yemekleri lezzetli” diyor. Ebru Erberdi ve Çağdaş Ertuna’nın günü batırmak için ilk tercihi. (0538) 487 18 46

2 - 360 derece seyir

Sky Karaköy, Karaköy



Mekân JW Marriott İstanbul Bosphorus Hotel’in çatı katındaki terasında. Boğaz’dan Tarihi Yarımada’ya, Adalar’dan Kız Kulesi’ne, Haliç’ten Galata Kulesi’ne uzanan 360 derecelik manzaraya sahip. Akşam saatlerinde DJ müzik performansları da oluyor. Savaş Özbey’in önerisi. (0212) 806 40 40

Haberin Devamı

3 - Şehri hisset

Biz İstanbul, Beyoğlu



Atatürk Kültür Merkezi bünyesinde hizmet veriyor. Ebru Erke “Yakın zamanda açılmış olmasına rağmen İstanbul’u en iyi hissederek yaşayabileceğimiz adreslerin arasına yerleşti bile” diyor. Pınar İshakoğlu’na göre manzarası nefes kesiyor. Çağdaş Ertuna’nın da önerisi. (0212) 372 50 00

4 - Panoramik Boğaz manzarası

16 Roof, Beşiktaş



Swissôtel The Bosphorus’un çatı katındaki terasında. Panoramik Boğaz manzarasına sahip mekân, restoran ve bar olarak hizmet veriyor. Şef Taha Emrah Özçelik’in hazırladığı yemek menüsünde Asya ve Türk mutfağından yemekler var. Murat Bozok da öneriyor. (0549) 326 11 12

5 - Adı üstünde

Sunset Grill&Bar, Ulus



Çağdaş Ertuna’ya göre Boğaz’ın en güzel manzaralarından birine sahip. Mekânın ismi adı üstünde İngilizce ‘günbatımı’ kelimesinden geliyor. Menüsünde Akdeniz, Türk ve Japon mutfaklarından lezzetler sunuyor. Suşi barı da var. Ebru Erke de öneriyor. (0212) 287 03 57

6 - Klasik bir adres

Mikla, Beyoğlu



The Marmara Pera otelinin çatı terasında. Dileyenler Şef Mehmet Gürs’ün kurucusu olduğu 1 Michelin yıldızlı restoranda tadım menüsü alabilir veya bar kısmında günü batırarak meşhur kokteyllerini yudumlayabilir. Pınar İshakoğlu’na göre klasikleşmiş bir İstanbul adresi. (0212) 293 56 56

Haberin Devamı

7 - Moda’da mola

Hood, Kadıköy



Moda’daki DoubleTree by Hilton İstanbul Moda’nın teras katında. Murat Bozok “Harika bir İstanbul günbatımı vaat ediyor” diyor. Başlangıç seçkisi geniş; kuzu tandırlı ılık humustan mango soslu somon tartara kadar alternatif çok. İmza kokteyl menüleri de var. (0216) 542 43 55

8 - Sanat ön planda

Vandal, Karaköy



Mekân Galataport’un içinde. Saffet Emre Tonguç “Yurtdışından ithal edilen bir marka. Bu konsept restoran, sanatın ön planda olduğu özgün dekorasyonuyla ve özel lezzetleriyle öne çıkıyor. Popüler mekânın terasından İstanbul’u izlemenin keyfini çıkarın” diyor. (0850) 888 17 45

9 - Köprüye hâkim

Da Vittorio İstanbul, Beşiktaş



Balmumcu’daki Mövenpick Hotel Bosphorus bünyesinde hizmet veren bir İtalyan restoranı. Jale Balcı “Şehir manzarası çok iyi” diyor. Boğaz ve köprü hemen yanı başınızda. Espresso’nuzu yudumlarken mascarpone peynirli İtalyan usulü tiramisunun keyfini çıkarabilirsiniz. (0212) 370 21 66

Haberin Devamı

10 - Galata Kulesi yanı başınızda

Firuzende Restaurant, Beyoğlu



Galata’daki Anemon Hotel’in terasında hizmet veriyor. Günbatımı manzarası yemek yenen bölümden izlenebiliyor. Saffet Emre Tonguç “Bir tarafta hemen yanı başınızdaki büyüleyici Galata Kulesi size eşlik ederken diğer tarafta Haliç manzarasının tadını çıkarabiliyorsunuz” diyor. (0212) 243 90 16

BUNLAR DA VAR

Moda Sahil Parkı

Kadıköy Çarşı’da dolanıp bütçenizi zorlamayan lezzet duraklarında karnınızı doyurduktan sonra çay veya kahvenizi alıp Moda Sahil Parkı’na doğru yürüyebilirsiniz. Saffet Emre Tonguç’a göre buradaki geniş çimenlik alana kurulup günbatımını izlemek şahane. Piknik de yapabilirsiniz.

Yıldız Parkı

Haberin Devamı

Tonguç’a göre şehrin merkezinde, doğanın içinde nefes alma imkânı sunuyor. Parktaki 100 yllık ağaçların arasında piknik yapabilir veya günbatımının tadını çıkarmak için park içindeki kafede soluklanabilirsiniz.

The Roof

The Ritz-Carlton, Istanbul’un 360 derece manzaraya sahip terasındaki The Roof’un açık alanı ve sonsuzluk havuzu var. Haftanın üç günü DJ performanslarının gerçekleştiği The Roof’un menüsüyse dünyaca ünlü Nobu’nun spesiyallerinden oluşuyor. Burada spor aktiviteleri ve açık hava sinema gösterimi de yapılıyor.

Tarihi Moda İskelesi Kütüphanesi

Moda İskelesi bir süre önce restore edilerek yepyeni bir görünüme kavuştu, kitap kafe ve kütüphane konseptiyle yeniden hizmete açıldı.Savaş Özbey’in önerisi.