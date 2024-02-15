Her zevke göre konser

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*KONSER

-Portekizli sanatçı Lura 17 Şubat Cumartesi 20.00’de CRR Konser Salonu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 55-220 lira.

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-Can Güngör 17 Şubat 20.30’da Kups Mekân Vadİstanbul’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 385 lira.-Dolu Kadehi Ters Tut 17 Şubat 21.00’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 570-1.026 lira.-Amerikalı darkwave müzik projesi Drab Majesty 17 Şubat 21.30’da Blind İstanbul’da konser verecek. Bilet fiyatı 350 lira.-Emma Shapplin 19 Şubat Pazartesi 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde İstanbullu hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı 600-4.900 lira.-Borusan Quartet 20 Şubat Salı 20.30’da Mozart, Schubert, Haydn, Beethoven’ın eserlerinden oluşan bir repertuvarla ENKA Oditoryumu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 45-388,50 lira.-Nirvana Tribute Band 20 Şubat 21.30’da Zorlu PSM %100 Studio’da olacak. Bilet fiyatı 165-440 lira.-Despina Vandi 21 Şubat Çarşamba 20.00’de Günay Restaurant’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 5.000-12.500 lira.-Seda Erciyes 23 Şubat 20.30’da Kups Mekan Vadistanbul’da. Bilet fiyatı 330 lira.-Kaan Tangöze 23 Şubat 21.00’de %100 Akustik konseriyle IF Performance Hall Beşiktaş ’ta sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 500-3.200 lira.-Candan Erçetin 23 Şubat 22.00’de İzmir Hilltown Carnival Venue’de sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 570 lira.

*FESTİVAL

-Arter 22-25 Şubat tarihlerinde ‘Yeni ve En Yeni Müzik Festivali’ni beşinci kez müzikseverlerle buluşturuyor. Matthias Osterworld’ün sanat yönetmeni olduğu festivalde Türkiye’den ve dünyadan sanatçıların performanslarının yanı sıra atölyeler düzenlenecek. Arter’in performans salonlarında yapılacak dört günlük festivalin kombine bileti 1.000-1.300 lira.

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-22 Şubat Perşembe 20.00’de Onur Türkmen: Bizans’a Seyrederken (385 lira)

-23 Şubat Cuma 14.00’de Nicolas Collins: Donanım Hack’leme Atölyesi (150-200 lira)

-23 Şubat 20.00’de Oyvind Torvund: Gelecek Operalar İçin Planlar (225-275) lira.

-23 Şubat 21.30’da Mieko Suzuki&Claudia Rohrmoser: Kırık Plak+Mieko Suzuki:Hybrid DJ Set (225-275 lira)

Detaylı bilgi için: arter.org.tr

*SERGİ

-DG Art Project, Ganalı ressam Kojo Marfo’nun ‘Umut Denemesi’ adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçı portrelerinde eşitsizlikler, din, siyaset gibi toplumsal konulara odaklanıyor. Sergi 11 Mart tarihine kadar Beyoğlu, Derviş Gülbaba Sokak’taki DG Art Project’te görülebilir.

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-Gülfem Kessler’in ‘Pathosformel’ isimli sergisi Labirent Sanat’ta izleyiciyle buluşuyor. Sergi insan ve onu çevreleyen kaotik dünya arasındaki ilişkiyi, duygu hallerini, yüz ve beden hareketleri üzerinden kavramaya imkân tanıyor. 6 Nisan tarihine kadar Beyoğlu, Tepebaşı Caddesi’ndeki Labirent Sanat’ta görülebilir.-Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki House of Superstep, fotoğrafçı Nuri Yılmazer’in kaykay fotoğraflarından oluşan sergiye ev sahipliği yapıyor. Mağazanın 2’inci katındaki kaykay deneyim alanında olan sergide Nuri Yılmazer’in kadrajından 11 kaykaycının performans fotoğrafları izleyiciyle buluşacak. Sergi 12 Mart’a kadar görülebilir.

*DJ

-Alman elektronik ikilisi Digitalism 18 Şubat Pazar 21.00’de Zorlu PSM %100 Studio’da kabinin başına geçecek. Bilet fiyatı 275-660 lira.

-Lübnanlı elektronik müzik prodüktörü ve DJ Saliah 18 Şubat 22.30’da WOW-Dünya Kadınlar Festivali İstanbul’un açılış gecesinde Babylon’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 200-350 lira.-French 79 Babylon’da 23 Şubat Cuma 22.00’de sahnede olacak. Bilet fiyatı 650 lira.

*TİYATRO

-‘Sevgi ve Her Şey’

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Caryl Churchill’in yazıp Ümit Aydoğdu’nun yönettiği oyun, sevgi eksikliğinin rutin haline dönüşmesi, temel bir ihtiyaç haline gelmesi ve bu ihtiyacın karşılanamaması üzerine kurulu. Cenk Dost Verdi, Erden Tunatekin, Goncasen Çoban, Müzeyyen Durgun, Yasemin Ertorun, Kerem İnci, Seray Aküler’in sahneyi paylaştığı oyun 18 Şubat Pazar 21.00’de House of Performance’ta izleyiciyle buluşuyor. Bilet fiyatı 200-250 lira.

Turgay Korkmaz’ın yazıp Kayhan Berkin’in rejisini üstlendiği oyun Kadıköy Boa Sahne yapımı. Ankara pavyonlarında ve düğünlerinde köçeklik yaparak hayatını kazanan iki arkadaşın hikâyesini anlatıyor. Orkuncan İzen ve Turgay Korkmaz’ın başrollerini paylaştığı ‘Misket’ 23 Şubat Cuma 20.30’da Büyükdere Caddesi, Beşiktaş’taki Hann Sahne’de izlenebilir. Bilet fiyatı 200-250 lira.

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*ATÖLYE

-Zorlu Center’daki Eataly Mutfak Atölyesi 22 Şubat Perşembe 19.00’da ‘Şef Gibi Et’ atölyesi düzenliyor. Eataly’nin usta şeflerinin vereceği atölyede evimizde lezzetli et yemekleri hazırlamanın püf noktaları üzerinde durulucak. Bilet fiyatı 2.000 lira.

-Ataşehir, Finanskent Mahallesi’ndeki Cooking Class Academy 23 Şubat Cuma 18.00’de Hint mutfağı atölyesi düzenliyor. Tikka masala soslu tavuk, sebzeli samosa, Keşmir pilavı pişirme tekniklerinin anlatılacağı atölyenin bilet fiyatı 2.200 lira.