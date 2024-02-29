Her sahnede başka bir yıldız

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*KONSER

-Melis Fis 2 Mart Cumartesi 15.30’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta konser verecek. Bilet fiyatı 280-560 lira.

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-Sinfonia Rotterdam 2 Mart 20.00’de Emir İlgen (piyano) ve Aylin Sezer (soprano) solistliğinde CRR Konser Salonu’nda sahnede olacak.-Kazakistanlı çellist Bagjan Oktabr 2 Mart 20.00’de ‘Ruh Terapisi’ adlı konseriyle Ankara MEB Şûra Salonu’nda.-Tuğçe Şenoğul 2 Mart 20.30’da Kups Mekân’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 330 lira.-Yıldız Tilbe 2 Mart 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 1.368-25.500 (4 kişilik loca) lira.-Bülent Ortaçgil 2 Mart 21.30’da Milyon Performance Hall İstanbul’da unutulmaz şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 165 lira.-Köfn 2 Mart 21.30’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta. Bilet fiyatı 385 lira.

-Anjelika Akbar 5 Mart Salı 20.00’de ‘Ahenk’ konseriyle İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde olacak.

-Piyanist Kenan Tatlıcı 6 Mart Çarşamba 20.00’de Ankara Mozarthaus Sanat ve Konser Evi’nde Schubert ve Çaykovski’nin eserlerini seslendirecek. Bilet fiyatı 300 lira.

-Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 7 Mart Perşembe 20.00’de şef Gürer Aykal yönetimi ve keman virtüözü Valeriy Sokolov eşliğinde Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 300-950 lira.

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-Mabel Matiz 8 Mart Cuma 21.00’de Congresium Ankara’da hayranlarıyla buluşacak. 1.150-2.750 lira.-Büyük Ev Ablukada 8 Mart 21.00’de Jolly Joker Ankara’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 798-1.083 lira.-Mert Demir 8 Mart 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 777 lira.-Kalben 8 Mart 22.00’de ‘Yeni Zaman Şarkıları’ konseriyle Babylon sahnesinde olacak. Bilet fiyatı 200-350 lira.

GECE

-Baran Bayraktar 2 Mart Cumartesi 1.00’de Korto İstanbul sahnesinde. Rezervasyon: @kortoistanbul-Bengü Beker 2 Mart 00.00’da Line Up Suadiye sahnesinde. (0531) 498 80 93-Özlem Başar 2 Mart 00.00’da Oda By Venge sahnesinde. (0554) 198 05 12

-Redd 3 Mart Pazar 21.30’da Dorock XL Kadıköy sahnesinde. (0535) 363 93 49

-Bora Çetin 3 Mart 22.00’de Chicki Boom’da setin başında olacak. Rezervasyon: @chicki.boom

-Özgür Cankardeş 5 Mart Salı akşamı 22.00’de Corridor Pera’da ‘Türkçe Gecesi’ konseptiyle setin başında. (0212) 245 45 42

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-Oğuzhan Koç 6 Mart Çarşamba 00.30’da The Room Live sahnesinde. (0535) 018 60 93-Alya 7 Mart Perşembe 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

SERGİ

-İlk kadın ressamlarımızdan Mihri Rasim Müşfik Açba’nın eserlerinden oluşan ‘İstanbul, Roma, New York’ta Ressam Mihri’ sergisi Vadistanbul AVM’de sanatseverlerle buluşuyor. Dünya Kadınlar Günü’ne özel sergi, sanatçının tüm zorluklara rağmen kendi yolunda ilerleyerek verdiği mücadeleye odaklanıyor. Ressam Mihri’nin 13 eserinin olduğu sergide ayrıca fotoğrafları, resimlerinin röprodüksiyonları ve ilişki içinde olduğu İstanbul sanat çevresi tanıtılacak. Sergi 2-10 Mart tarihleri arasında görülebilir.

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-Anna Laudel, Ertuğrul Güngör ve Faruk Ertekin’in ortak sergisi ‘Untraditional’a ev sahipliği yapıyor. Çocuklukları Kütahya’da birlikte geçen iki sanatçı. sergideki eserlerinde yaşadıkları kentin kültürel hafızasından esinlenerek seramik sanatını modern tasarım öğeleriyle yeniden yorumluyor. Sergi 28 Nisan tarihine kadar Beyoğlu Kazancı Yokuşu’ndaki Anna Laudel’de.

*DJ

-Danimarkalı DJ Nilu 2 Mart Cumartesi 21.00’de Beyoğlu’ndaki Kastel’de sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 290-1.250 lira.

-Alman elektronik müzik ikilisi Hidden Empire 2 Mart Cuma 22.00’de Norveçli DJ Wolfson’la birlikte Kalt İzmir’de olacak. Bilet fiyatı 200-500 lira.-Suma Han 8 Mart Cuma 22.00’de Dünya Kadınlar Günü’ne özel Mathilda, Cisetta, Burcum gibi DJ’leri sahnesinde ağırlayacak. Bilet fiyatı 200-700 lira.

*TİYATRO

-‘On Adımda Unutmak’

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Şahika Tekand’ın yazıp yönettiği oyun, büyük umutlarını kısa vadeli küçük kazanımlara feda etmiş, çevresindeki sorunlara duyarsızlaşmış, maruz bırakıldığı bilgi bombardımanı içinde bilgisizleşmiş günümüz insanının trajikomik öyküsünü işliyor. Oyunda Cem Bender, Nedim Zakuto, Özgür Özkurt, Enes Demirkapı, Altay İcimsoy ve Bahattin Genç sahneyi paylaşıyor. 4 Mart Pazartesi 20.30’da Zorlu PSM’de. Bilet fiyatı 333-499 lira.

Koffi Kwahule’nin yazdığı, Kemal Aydoğan’ın yönettiği Moda Sahnesi’nin yeni oyununda başrolleri Onur Ünsal ve Mehmet Tekatlı paylaşıyor. ‘Dıkşın’ sömürgecilik döneminde sömürülen insan olmanın ne anlama geldiğine ve efendi-köle kavramlarına odaklanıyor. 7 Mart Perşembe 20.30’da Moda Sahnesi’nde izlenebilir. Bilet fiyatı 200-300 lira.

*ATÖLYE

-Ataşehir, Finanskent Mahallesi’ndeki Cooking Class Academy 3 Mart Pazar 11.00’de ‘Hamburger, Eşlikleri ve Soslar’ atölyesi düzenliyor. Bilet fiyatı 2.310 lira.

-Eataly Mutfak Atölyesi’nde 4 Mart Pazartesi 19.00’da ‘Go Ons ile İtalya’ya gel: Akdeniz Yemekleri’ atölyesi var. Sicilya’ya özel yöresel tatların anlatılacağı atölyenin fiyatı 2.500 lira.