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Her sahnede başka bir yıldız

Güncelleme Tarihi:

#Uygar Taylan#Ajanda#Etkinlik
Her sahnede başka bir yıldız
Oluşturulma Tarihi: Şubat 29, 2024 18:26

Bu hafta Mert Demir’den Kalben’e sevilen birçok isim sahnede olacak. Gürer Aykal yönetimindeki Borusan Filarmoni Orkestrası’ysa keman virtüözü Valeriy Sokolov’la Zorlu PSM’de konser verecek. Anna Laudel ‘Untraditional’ isimli yeni sergisini ziyarete açtı.

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*KONSER

Her sahnede başka bir yıldız

-Melis Fis 2 Mart Cumartesi 15.30’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta konser verecek. Bilet fiyatı 280-560 lira.
Her sahnede başka bir yıldız

-Sinfonia Rotterdam 2 Mart 20.00’de Emir İlgen (piyano) ve Aylin Sezer (soprano) solistliğinde CRR Konser Salonu’nda sahnede olacak.
Her sahnede başka bir yıldız

-Kazakistanlı çellist Bagjan Oktabr 2 Mart 20.00’de ‘Ruh Terapisi’ adlı konseriyle Ankara MEB Şûra Salonu’nda.
Her sahnede başka bir yıldız

-Tuğçe Şenoğul 2 Mart 20.30’da Kups Mekân’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 330 lira.
Her sahnede başka bir yıldız

-Yıldız Tilbe 2 Mart 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 1.368-25.500 (4 kişilik loca) lira.
Her sahnede başka bir yıldız

 -Bülent Ortaçgil 2 Mart 21.30’da Milyon Performance Hall İstanbul’da unutulmaz şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 165 lira.
Her sahnede başka bir yıldız

-Köfn 2 Mart 21.30’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta. Bilet fiyatı 385 lira.

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-Anjelika Akbar 5 Mart Salı 20.00’de ‘Ahenk’ konseriyle İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde olacak.

Her sahnede başka bir yıldız

-Piyanist Kenan Tatlıcı 6 Mart Çarşamba 20.00’de Ankara Mozarthaus Sanat ve Konser Evi’nde Schubert ve Çaykovski’nin eserlerini seslendirecek. Bilet fiyatı 300 lira.

-Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 7 Mart Perşembe 20.00’de şef Gürer Aykal yönetimi ve keman virtüözü Valeriy Sokolov eşliğinde Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 300-950 lira.

Her sahnede başka bir yıldız

-Mabel Matiz 8 Mart Cuma 21.00’de Congresium Ankara’da hayranlarıyla buluşacak. 1.150-2.750 lira.
Her sahnede başka bir yıldız

-Büyük Ev Ablukada 8 Mart 21.00’de Jolly Joker Ankara’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 798-1.083 lira.
Her sahnede başka bir yıldız

-Mert Demir 8 Mart 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 777 lira.
Her sahnede başka bir yıldız

-Kalben 8 Mart 22.00’de ‘Yeni Zaman Şarkıları’ konseriyle Babylon sahnesinde olacak. Bilet fiyatı 200-350 lira.

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 GECE

Her sahnede başka bir yıldız

-Baran Bayraktar 2 Mart Cumartesi 1.00’de Korto İstanbul sahnesinde. Rezervasyon: @kortoistanbul
Her sahnede başka bir yıldız

-Bengü Beker 2 Mart 00.00’da Line Up Suadiye sahnesinde. (0531) 498 80 93
Her sahnede başka bir yıldız

-Özlem Başar 2 Mart 00.00’da Oda By Venge sahnesinde. (0554) 198 05 12

-Redd 3 Mart Pazar 21.30’da Dorock XL Kadıköy sahnesinde. (0535) 363 93 49

-Bora Çetin 3 Mart 22.00’de Chicki Boom’da setin başında olacak. Rezervasyon: @chicki.boom

-Özgür Cankardeş 5 Mart Salı akşamı 22.00’de Corridor Pera’da ‘Türkçe Gecesi’ konseptiyle setin başında. (0212) 245 45 42

Her sahnede başka bir yıldız

-Oğuzhan Koç 6 Mart Çarşamba 00.30’da The Room Live sahnesinde. (0535) 018 60 93
Her sahnede başka bir yıldız

-Alya 7 Mart Perşembe 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87 

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SERGİ

Her sahnede başka bir yıldız

-İlk kadın ressamlarımızdan Mihri Rasim Müşfik Açba’nın eserlerinden oluşan ‘İstanbul, Roma, New York’ta Ressam Mihri’ sergisi Vadistanbul AVM’de sanatseverlerle buluşuyor. Dünya Kadınlar Günü’ne özel sergi, sanatçının tüm zorluklara rağmen kendi yolunda ilerleyerek verdiği mücadeleye odaklanıyor. Ressam Mihri’nin 13 eserinin olduğu sergide ayrıca fotoğrafları, resimlerinin röprodüksiyonları ve ilişki içinde olduğu İstanbul sanat çevresi tanıtılacak. Sergi 2-10 Mart tarihleri arasında görülebilir.
Her sahnede başka bir yıldız

-Anna Laudel, Ertuğrul Güngör ve Faruk Ertekin’in ortak sergisi ‘Untraditional’a ev sahipliği yapıyor. Çocuklukları Kütahya’da birlikte geçen iki sanatçı. sergideki eserlerinde yaşadıkları kentin kültürel hafızasından esinlenerek seramik sanatını modern tasarım öğeleriyle yeniden yorumluyor. Sergi 28 Nisan tarihine kadar Beyoğlu Kazancı Yokuşu’ndaki Anna Laudel’de.

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 *DJ

Her sahnede başka bir yıldız

-Danimarkalı DJ Nilu 2 Mart Cumartesi 21.00’de Beyoğlu’ndaki Kastel’de sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 290-1.250 lira.
Her sahnede başka bir yıldız

-Alman elektronik müzik ikilisi Hidden Empire 2 Mart Cuma 22.00’de Norveçli DJ Wolfson’la birlikte Kalt İzmir’de olacak. Bilet fiyatı 200-500 lira.
Her sahnede başka bir yıldız

-Suma Han 8 Mart Cuma 22.00’de Dünya Kadınlar Günü’ne özel Mathilda, Cisetta, Burcum gibi DJ’leri sahnesinde ağırlayacak. Bilet fiyatı 200-700 lira. 

*TİYATRO

Her sahnede başka bir yıldız

-‘On Adımda Unutmak’

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Şahika Tekand’ın yazıp yönettiği oyun, büyük umutlarını kısa vadeli küçük kazanımlara feda etmiş, çevresindeki sorunlara duyarsızlaşmış, maruz bırakıldığı bilgi bombardımanı içinde bilgisizleşmiş günümüz insanının trajikomik öyküsünü işliyor. Oyunda Cem Bender, Nedim Zakuto, Özgür Özkurt, Enes Demirkapı, Altay İcimsoy ve Bahattin Genç sahneyi paylaşıyor. 4 Mart Pazartesi 20.30’da Zorlu PSM’de. Bilet fiyatı 333-499 lira.

Her sahnede başka bir yıldız

-‘Dıkşın’

Koffi Kwahule’nin yazdığı, Kemal Aydoğan’ın yönettiği Moda Sahnesi’nin yeni oyununda başrolleri Onur Ünsal ve Mehmet Tekatlı paylaşıyor. ‘Dıkşın’ sömürgecilik döneminde sömürülen insan olmanın ne anlama geldiğine ve efendi-köle kavramlarına odaklanıyor. 7 Mart Perşembe 20.30’da Moda Sahnesi’nde izlenebilir. Bilet fiyatı 200-300 lira. 

*ATÖLYE

Her sahnede başka bir yıldız

-Ataşehir, Finanskent Mahallesi’ndeki Cooking Class Academy 3 Mart Pazar 11.00’de ‘Hamburger, Eşlikleri ve Soslar’ atölyesi düzenliyor. Bilet fiyatı 2.310 lira.
Her sahnede başka bir yıldız

-Eataly Mutfak Atölyesi’nde 4 Mart Pazartesi 19.00’da ‘Go Ons ile İtalya’ya gel: Akdeniz Yemekleri’ atölyesi var. Sicilya’ya özel yöresel tatların anlatılacağı atölyenin fiyatı 2.500 lira.

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#Uygar Taylan#Ajanda#Etkinlik

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